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वाराणसी में मदरसे की लिफ्ट गिरी, एक की मौत, दूसरा गंभीर; पुलिस ने शुरू की जांच

ACP गौरव कुमार ने बताया कि भेलूपुर थाना क्षेत्र के पांडेय हवेली में जामिया हमीदीया रिजविया निसवा मदरसे में हादसा हुआ.

वाराणसी में मदरसे की लिफ्ट गिरी.
वाराणसी में मदरसे की लिफ्ट गिरी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 6:52 AM IST

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वाराणसी: भेलूपुर थाना क्षेत्र के पांडेय हवेली एरिया में मदरसे का लिफ्ट अचानक गिर गया. हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि दूसरा व्यक्त घायल है. घायल को BHU ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

ACP गौरव कुमार ने बताया कि भेलूपुर थाना क्षेत्र के पांडेय हवेली में जामिया हमीदीया रिजविया निसवा मदरसे में हादसे की सूचना मिली थी. मदरसे के कम्युनिटी हॉल में कोई कार्यक्रम चल रहा था. उसी में लोग उपस्थित थे. इसी दौरान यह दोनों लोग लिफ्ट में थे और लिफ्ट अचानक नीचे आ गिरी, जिससे यह हादसा हुआ.

ACP गौरव कुमार. (Video Credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि मृतक की पहचान आसिफ आदिल (22) के रूप में हुई है. घायल युवक हसनैन रजा है, जिसे गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है. वहां उसका इलाज जारी है. घटना की सूचना पर आसपास के काफी लोग मौके पर पहुंच गए और वहां भीड़ जमा हो गई.

ACP गौरव कुमार ने कहा कि हादसे की सूचना पर तत्काल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. दोनों घायलों को BHU ट्रॉमा सेंटर भेजा गया. वहां पर डॉक्टर ने आदिल को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे घायल युवक हसनैन रजा का इलाज चल रहा है.

ACP गौरव कुमार ने बताया कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर लिफ्ट क्यों गिरी? मदरसे के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है. जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. किसी की लापरवाही मिली तो एक्शन लिया जाएगा.

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