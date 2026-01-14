ETV Bharat / state

यूपी में 18 मदरसों की मान्यता सस्पेंड; अब छात्रों के भविष्य पर सवाल

अलग-अलग कारणों के आधार पर मदरसा बोर्ड यह कार्रवाई कर रहा है. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा परिषद ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 मदरसों की मान्यता सस्पेंड कर दी है. इस फैसले के बाद इन मदरसों में पढ़ रहे हजारों छात्र-छात्राओं और शिक्षकों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि फरवरी में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं और आगे के भविष्य का क्या होगा.

शिक्षकों के वेतन भुगतान पर रोक: मान्यता सस्पेंड होने के चलते इन मदरसों में कार्यरत शिक्षकों का वेतन भुगतान फिलहाल रोक दिया गया है. ऐसे में छात्रों की पढ़ाई, परीक्षा और आगे की व्यवस्था को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. इन मदरसों में मुंशी, मौलवी, आलिम जैसी कक्षाओं में पढ़ रहे करीब एक हजार से अधिक छात्र इस समय सत्र के अंतिम चरण में हैं और फरवरी में उनकी बोर्ड परीक्षा प्रस्तावित है.

छात्र-छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगे: इस मामले पर उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की रजिस्ट्रार अंजना सिरोही ने कहा कि जब तक किसी मदरसे की मान्यता पूरी तरह से समाप्त नहीं होती है, तब तक वहां पढ़ रहे छात्र-छात्राएं पहले की तरह ही परीक्षा में शामिल होंगे. मान्यता सस्पेंड होने का असर केवल शिक्षकों के वेतन भुगतान पर पड़ेगा, शैक्षणिक गतिविधियां और परीक्षा प्रक्रिया सामान्य रूप से चलती रहेगी.

जल्द ही परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया जाएगा: रजिस्ट्रार ने बताया कि इन मदरसों से जुड़े सभी छात्र फरवरी में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में बिना किसी रुकावट के शामिल हो सकेंगे. परीक्षा की तैयारियां तेजी से चल रही हैं और जल्द ही परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बोर्ड की ओर से छात्रों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी और हर स्तर पर सहयोग किया जाएगा.

सैलरी को लेकर टीचर्स परेशान: शिक्षकों के बीच वेतन को लेकर चिंता बनी हुई है. मदरसा बोर्ड का कहना है कि फिलहाल वेतन भुगतान शासन स्तर से रोका गया है, लेकिन यदि मामला सुलझता है और मान्यता बहाल होती है, तो वेतन भुगतान की प्रक्रिया भी दोबारा शुरू की जा सकती है. पिछले कुछ दिनों में लगातार मदरसों की मान्यता सस्पेंड की जा रही है.

अलग-अलग कारणों के आधार पर मदरसा बोर्ड यह कार्रवाई कर रहा है. बीते दो-तीन दिनों में ही चार मदरसों की मान्यता सस्पेंड की गई है, जिससे छात्रों और शिक्षकों में असमंजस का माहौल है.



जिन मदरसों की मान्यता सस्पेंड की गई है, उनके नाम इस प्रकार हैं:

1. मदरसा तालीमुल कुरान, सल्लाहपुर, प्रयागराज

2. मदरसा अहले सुन्नत मेराजुल उलूम, दिल्ली दरवाजा, अयोध्या

3. मदरसा अरबिया हशमतिया मेराजुल उलूम, भदोखर बाजार, सिद्धार्थनगर

4. मदरसा अलजामे अतुल इस्लाहिया, मोहम्मद नगर कठेला, इटवा, सिद्धार्थनगर