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मदरसा पाठ्यक्रम में सुधार की आवश्यकता; आधुनिक शिक्षा समय की मांग

लखनऊ: ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिसे अरबिया उत्तर प्रदेश, कार्यकारिणी की बैठक शुक्रवार को राजधानी लखनऊ के एक होटल में आयोजित की गई. जिसमें संगठन के जनरल सेक्रेटरी मौलाना दीवान साहब जमा ने कहा, प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के लिए कैशलेस इलाज की व्यवस्था की है, लेकिन इसमें मदरसा शिक्षकों को शामिल नहीं किया गया है. जबकि सरकार ने संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों को इस योजना में शामिल किया गया है, ऐसे में मदरसा शिक्षकों को योजना से बाहर रखना दुर्भाग्यपूर्ण है.

बैठक में मदरसा पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर भी विचार-विमर्श किया गया. उन्होंने बताया कि आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिलेबस में परिवर्तन आवश्यक है, जो समय और समाज की मांग भी है. इसके लिए जिला स्तर पर समितियां गठित की जाएंगी और राज्य स्तर पर भी एक कमेटी बनाई जाएगी. इस पर मदरसा बोर्ड को निर्णय लेना चाहिए, लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो संगठन स्वयं इस दिशा में पहल करेगा.

मौलाना दीवान साहब ने मदरसों में लगातार हो रही जांच पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि अनावश्यक जांच के कारण शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है और मदरसा संचालकों को प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, इस पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए ऐसी जांचों पर रोक लगाने की बात कही है.

उन्होंने कामिल और फाजिल डिग्री को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की. कहा, अदालत ने इन डिग्रियों को असंवैधानिक नहीं बताया, बल्कि मदरसा बोर्ड के अधिकार क्षेत्र पर टिप्पणी की थी. ऐसे में इन डिग्रियों के आधार पर नियुक्त शिक्षकों की जांच कर उनकी सैलरी रोकना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में भी संगठन न्यायालय का रुख करेगा.

बैठक में मदरसा शिक्षकों की नियुक्ति पर भी चिंता जताई गई. उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों से नियुक्तियां बंद हैं, जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है और छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है. सरकार न तो नई नियुक्तियों की अनुमति दे रही है और न ही नियमावली में बदलाव कर रही है.