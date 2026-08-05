यूपी मदरसा बोर्ड कामिल और फाजिल की डिग्रियां जारी नहीं कर सकेगा, नियुक्ति भी आयोग करेगा
मदरसा एक्ट-2004 की धारा 9 के तहत बोर्ड को कामिल और फाजिल की डिग्री देने का अधिकार था, जिसमे संशोधन किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 7:00 PM IST
लखनऊ: योगी सरकार ने मदरसा शिक्षा अधिनियम-2004 में संशोधन करते हुए कामिल और फाजिल की डिग्रियों से संबंधित प्रावधान को समाप्त कर दिया है. कैबिनेट के इस फैसले के बाद मदरसा बोर्ड अब कामिल और फाजिल की डिग्रियां जारी नहीं कर सकेगा.
मदरसा एक्ट-2004 की धारा 9 मदरसा बोर्ड को कामिल और फाजिल की डिग्री देने का अधिकार देती थी. हालांकि, यह प्रावधान यूजीसी एक्ट की धारा-23 के अनुरूप नहीं माना गया है. इसी आधार पर राज्य सरकार ने अधिनियम में संशोधन करते हुए संबंधित धारा को निरस्त कर दिया है.
उन्होंने कहा कि जो लोग पहले से इन डिग्रियों के आधार पर नौकरी कर रहे हैं, उनकी सेवा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अब मदरसा बोर्ड भविष्य में कामिल और फाजिल की डिग्रियां जारी नहीं कर सकेगा.
वहीं, योगी सरकार में मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, यूजीसी से मान्यता प्राप्त नहीं होने वाले कामिल और फाजिल की डिग्रियों को समाप्त किया गया है.
इसी के तहत मदरसा एक्ट-2004 में संशोधन किया गया है. ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित विश्वविद्यालय के सवाल पर मंत्री ने कहा कि सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है ताकि वहां से मान्यता मिल सके. उन्होंने कहा कि इस संबंध में कार्रवाई प्रचलित है.
उन्होंने आरोप लगाया कि पहले कई स्थानों पर प्रबंधन अपनी मनमर्जी से नियुक्तियां करता था. अब यूपी बोर्ड और सीबीएसई की तर्ज पर आयोग के माध्यम से नियुक्तियां होंगी और चयनित शिक्षकों की तैनाती मदरसों में की जाएगी.
राजभर ने कहा कि अब कामिल और फाजिल के स्थान पर कोई अलग डिग्री नहीं होगी. आयोग आवश्यक मानकों के अनुसार नियुक्तियां करेगा. साथ ही उन्होंने दोहराया कि जो लोग पहले से कामिल और फाजिल की डिग्रियों के आधार पर नौकरी कर रहे हैं, उन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा.
समाजवादी पार्टी के विधायक ओपी.पी. सिंह के साथ उनकी तस्वीर वायरल होने के सवाल पर ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि ओपी.पी. सिंह अंत्येष्टि स्थल और उत्सव भवन की व्यवस्था को लेकर उनसे मिलने आए थे. इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया गया है.
वहीं, समाजवादी पार्टी द्वारा सरकार पर उठाए जा रहे सवालों का जवाब देते हुए ओमप्रकाश राजभर ने तीखा हमला बोला, कहा, समाजवादी पार्टी को पहले अपने कार्यकाल की ओर देखना चाहिए. सपा सरकार में पेपर लीक होते थे, परीक्षाओं के प्रश्नपत्र बिकते थे और अभ्यर्थी खेतों में बैठकर परीक्षा लिखते थे.
राजभर ने आरोप लगाया कि उस समय नौकरियां बेची जाती थीं और गांव-गांव में दलाल घूमकर अभ्यर्थियों से पैसे वसूलते थे. राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी आज जिस मुद्दे पर सवाल उठा रही है, उसे पहले अपने शासनकाल का हिसाब देना चाहिए.
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