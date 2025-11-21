ओंकारेश्वर मंदिर पहुंची भगवान मदमहेश्वर की डोली, भक्तों ने किया भव्य स्वागत, जयघोष से गूंजी घाटी
उखीमठ पहुंचने पर स्थानीय श्रद्धालुजनों तथा तीर्थयात्रियों ने देव डोली के दर्शन किये.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 21, 2025 at 5:00 PM IST
रुद्रप्रयाग: द्वितीय केदार मदमहेश्वर की उत्सव डोली अपने देव निशानों के साथ आज शुक्रवार अपराह्न को शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंची. 18 नवंबर को द्वितीय केदार मदमहेश्वर के कपाट बंद होने के बाद गौंडार, रांसी तथा गिरिया होते हुए मदमहेश्व की उत्सव डोली शीतकालीन प्रवास ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंची. इस दौरान मंदिर को फूलों से सजाया गया. श्रद्धालुओं ने भंडारे का भी आयोजन किया. 20 नवंबर से तीन दिवसीय मदमहेश्वर मेला भी शुरू हो चुका है.
शुक्रवार को मदहेश्वर की देव डोली के आगमन पर रावल भीमाशंकर लिंग ने मंगलचौंरी तथा ब्राह्मणखोली में पूजा-अर्चना संपन्न की. मदमहेश्व की डोली को सोने का छत्र चढ़ाया. इस दौरान श्रद्धालुओं, पुजारियों और स्थानीय जनता ने फूल वर्षा की. सेना के बैंड सहित पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मंगल धुनों के बीच भव्य स्वागत किया. देव डोली के ओंकारेश्वर मंदिर परिसर में पहुंचने के बाद विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना की गई तथा श्रद्धालुओं ने दर्शन किये. इसी के साथ शीतकालीन पूजाएं शुरू हो गई.
डोली के उखीमठ आगमन पर श्रद्धालुओं में उल्लासपूर्वक जय मदमहेश्वर और हर-हर महादेव के जयघोष किये. इस अवसर पर बीकेटीसी उपाध्यक्ष विजय कप्रवाण, मेला अध्यक्ष/नगर पंचायत अध्यक्ष कुब्जा धर्म्वाण सहित जनप्रतिनिधियों पुलिस-प्रशासन और ग्रामीणों ने डोली की अगवानी की. बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने मदमहेश्वर की उत्सव डोली के ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ पहुंचने पर सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा मदमहेश्वर की कृपा से सुख-समृद्धि, बनी रहे. उन्होंने कहा ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में केदारनाथ धाम एवं मदमहेश्वर की शीतकालीन पूजायें उत्साह पूर्वक आयोजित की जाएंगी.
बीकेटीसी मुख्य कार्याधिकारी/ कार्यपालक मजिस्ट्रेट विजय प्रसाद थपलियाल ने मदमहेश्वर की उत्सव डोली के शीतकालीन प्रवास पहुंचने पर प्रसन्नता जताई.मदमहेश्वर की डोली यात्रा के ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ पहुंचने पर स्थानीय श्रद्धालुजनों तथा तीर्थयात्रियों ने देव डोली के दर्शन किये. ग्रामीण मार्गों में हजारों श्रद्धालुओं ने भी दर्शन किए.
पढे़ं- मदमहेश्वर धाम को जोड़ने वाला लकड़ी का पुल क्षतिग्रस्त, ट्रॉली से आवाजाही कर रहे श्रद्धालु और लोग
पढे़ं- मदमहेश्वर धाम में साल दर साल बढ़ती जा रही श्रद्धालुओं की संख्या, तीर्थाटन को बढ़ावा मिलने से स्थानीय लोगों में खुशी