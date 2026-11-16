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मध्यमहेश्वर धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद, 6 महीने ओंकारेश्वर मंदिर में होंगे भगवान के दर्शन

अगले 6 महीने मध्यमहेश्वर भगवान के दर्शन ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में होंगे ( Etv Bharat )

रुद्रप्रयाग: पंचकेदारों में द्वितीय केदार के रूप में पूजित भगवान श्री मध्यमहेश्वर धाम के कपाट सोमवार, 16 नवंबर को प्रातः आठ बजे विधि-विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए. कपाट बंद होने के अवसर पर धाम में श्रद्धालुओं, स्थानीय हक-हकूकधारियों एवं मंदिर से जुड़े लोगों की मौजूदगी में धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए. भगवान मध्यमहेश्वर के जयकारों और भक्तिमय वातावरण के बीच कपाट बंद होने के साथ ही इस वर्ष की मध्यमहेश्वर धाम यात्रा का विधिवत समापन हो गया.

द्वितीय केदार मध्यमहेश्वर धाम के कपाट बंद: कपाट बंद होने के बाद भगवान मध्यमहेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन प्रवास के लिए अपने शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर, ऊखीमठ के लिए रवाना हो गई. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 16 नवंबर को भगवान की उत्सव डोली मध्यमहेश्वर धाम से प्रस्थान कर गौण्डार गांव पहुंचेगी, जहां रात्रि विश्राम होगा. 17 नवंबर को डोली गौण्डार से रवाना होकर राकेश्वरी मंदिर, रांसी पहुंचेगी. यहां रात्रि विश्राम के बाद 18 नवंबर को डोली रांसी से प्रस्थान कर गिरिया गांव पहुंचेगी, जहां रात्रि विश्राम किया जाएगा.