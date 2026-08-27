सोशल मीडिया पर हुआ प्यार, MP से बिहार मिलने पहुंचा युवक.. प्रेमिका के घर के सामने की आत्महत्या
बगहा में प्रेमिका से मिलने पहुंचे 23 वर्षीय मध्य प्रदेश के युवक ने आत्महत्या कर ली है. रिपोर्ट- दिलीप कुमार
Published : August 27, 2026 at 8:26 AM IST
बगहा: बिहार के बगहा के पटखौली थाना क्षेत्र अंतर्गत डीह डोमवलिया में मंगलवार शाम एक दर्दनाक घटना सामने आई. मध्य प्रदेश निवासी 23 वर्षीय युवक शेखर राठौर ने कथित प्रेमिका से मिलने पहुंचने के बाद आत्महत्या कर ली. युवक की पहचान विराट सिंह राठौर के पुत्र के रूप में हुई है.
तीन साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग: पुलिस के अनुसार शेखर और डीह डोमवलिया की रहने वाली दो बच्चों की मां के बीच करीब तीन सालों से सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेम प्रसंग चल रहा था. महिला ने बताया कि दोनों करीब दो वर्षों तक लिव-इन रिलेशनशिप में भी रहे थे.
प्रेमिका से मिलना पहुंचा था युवक: मंगलवार को शेखर महिला से मिलने उसके घर पहुंचा था, लेकिन परिजनों ने उसे मिलने की अनुमति नहीं दी. फोन पर बात कराने का आग्रह भी किया गया, पर बात नहीं बन सकी.
युवती के नहीं मिलने से उठाया खौफनाक कदम: युवती के नहीं मिलने पर युवक ने आत्महत्या की कोशिश, इसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी. स्थानीय लोगों ने 112 को सूचना दी. 112 की टीम उसे अनुमंडलीय अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टर विनय कुमार ने उसकी हालत गंभीर बताते हुए जीएमसीएच बेतिया रेफर कर दिया.
"युवक को जब अस्पताल लाया गया तब उसकी हालत गंभीर थी. इसे बेहतर इलाज के लिए बेतिया रेफर किया गया था लेकिन एंबुलेंस से ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई."- विनय कुमार, डॉक्टर
क्या कहती है पुलिस?: एम्बुलेंस से बेतिया ले जाते समय रास्ते में ही शेखर राठौर की मौत हो गई. एसडीपीओ निहार भूषण ने बताया कि मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है.
"युवक मध्य प्रदेश का निवासी था, उसके परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है."-निहार भूषण, एसडीपीओ
प्रेम प्रसंग का खौफनाक अंत: यह घटना सोशल मीडिया से शुरू हुए प्यार के खौफनात अंत का है. पुलिस महिला के परिवार समेत संबंधित लोगों के बयान दर्ज कर रही है ताकि मामले की पूरी तस्वीर साफ हो सके. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जांच निष्पक्ष तरीके से पूरी की जाएगी.
नोट: अगर आपको, आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या जान-पहचान वाले को किसी तरह की मदद या सहारे की जरूरत महसूस हो, तो तुरंत नजदीकी डॉक्टर के पास जाएं. मन में ऐसे कोई विचार आने पर AASRA की वेबसाइट http://www.aasra.info पर जाकर सहायता ले सकते हैं. आप 9152987821 नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा कई अन्य हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध हैं, जिन पर संपर्क करके मदद मांगी जा सकती है. टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर: 1800914416
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