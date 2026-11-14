शहडोल में गूंजेगा चक दे इंडिया, एशियन हॉकी ट्रॉफी की शाही सवारी, छूटे ने करीब से देखने का मौका
मध्य प्रदेश में होने जा रही महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, 17 नवंबर को शहडोल आएगी विजेता ट्रॉफी, हॉकी प्रेमियों में उत्साह. रिपोर्ट- अखिलेश शुक्ला
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 9:55 AM IST
शहडोल: मध्य प्रदेश में पहली बार आयोजित होने जा रही है इंटरनेशनल महिला हॉकी प्रतियोगिता, जिसको लेकर हॉकी प्रेमियों में गजब का उत्साह भी देखने को मिल रहा है. जिसके आयोजन के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही है. मध्य प्रदेश विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 के प्रचार-प्रसार एवं हॉकी खेल के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के मकसद से प्रदेश के सभी 10 संभागों में विजेता टीम को प्रदान की जाने वाली ट्रॉफी का भ्रमण कराया जा रहा है. जिसके तहत शहडोल संभागीय मुख्यालय में भी नवंबर माह में ही ये ट्रॉफी आएगी, जिसे शहर के अलग अलग मार्गों से भ्रमण कराया जाएगा, जिसे आप भी देख सकते हैं.
शहडोल में हॉकी एशियन चैंपियंस की विजेता ट्रॉफी
शहडोल जिले के एडिशनल एसपी एवं प्रभारी जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी अभिषेक दीवान ने बताया है कि, ''17 नवंबर 2026, मंगलवार को सुबह 10 बजे हॉकी एशियन चैंपियंस की विजेता ट्रॉफी शहडोल संभाग पहुंचेगी. शहडोल में ट्रॉफी टूर का भव्य स्वागत किया जाएगा. इसके साथ ही शहर के प्रमुख मार्गों से ट्रॉफी का भ्रमण कराया जाएगा. कार्यक्रम की शुरुआत जयस्तंभ चौक से होगी. इसके बाद ट्रॉफी गांधी चौक, पुराना गांधी चौक होते हुए कोतवाली के पास से शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए महात्मा गांधी स्टेडियम पहुंचेगी, जहां कार्यक्रम का समापन होगा.''
प्रतियोगिता में एशिया की 6 शीर्ष महिला हॉकी टीमें भारत, जापान, चीन, मलेशिया, कोरिया और थाईलैंड की लगभग 150 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा और खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगी। 166 देशों में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क एवं हॉटस्टार पर प्रतियोगिता का लाइव प्रसारण होगा, जिससे भोपाल और मध्यप्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान एवं खेल पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा।— विश्वास कैलाश सारंग (@VishvasSarang) November 11, 2026
ट्रॉफी देखने जुटेंगे खेल प्रेमी
उन्होंने बताया कि, ''ट्रॉफी टूर के दौरान हॉकी खेल एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के प्रचार-प्रसार से संबंधित विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी. कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, वरिष्ठ खिलाड़ियों एवं खेल प्रेमियों को आमंत्रित किया गया है. समाज के सभी वर्गों के महिला-पुरुष, सभी आयु वर्ग के नागरिकों, दिव्यांगजनों, विद्यार्थियों एवं युवाओं से अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की गई है.''
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कब से कब तक एशियन चैंपियंस ट्रॉफी?
मध्य प्रदेश विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 का आयोजन 19 से 28 नवंबर 2026 तक अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बरखेड़ा नाथू, भोपाल में किया जाएगा. प्रतियोगिता में भारत सहित एशिया के शीर्ष छह देशों की महिला हॉकी टीमें हिस्सा लेंगी. प्रतियोगिता के मैचों का सीधा प्रसारण भी किया जाएगा. इसके अलावा भोपाल में आयोजित होने वाले मैचों को स्टेडियम में देखने के लिए दर्शकों का प्रवेश बिल्कुल फ्री रहेगा.