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शहडोल में गूंजेगा चक दे इंडिया, एशियन हॉकी ट्रॉफी की शाही सवारी, छूटे ने करीब से देखने का मौका

शहडोल भी आएगी विजेता ट्रॉफी ( X Handle @VishvasSarang )

शहडोल: मध्य प्रदेश में पहली बार आयोजित होने जा रही है इंटरनेशनल महिला हॉकी प्रतियोगिता, जिसको लेकर हॉकी प्रेमियों में गजब का उत्साह भी देखने को मिल रहा है. जिसके आयोजन के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही है. मध्य प्रदेश विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 के प्रचार-प्रसार एवं हॉकी खेल के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के मकसद से प्रदेश के सभी 10 संभागों में विजेता टीम को प्रदान की जाने वाली ट्रॉफी का भ्रमण कराया जा रहा है. जिसके तहत शहडोल संभागीय मुख्यालय में भी नवंबर माह में ही ये ट्रॉफी आएगी, जिसे शहर के अलग अलग मार्गों से भ्रमण कराया जाएगा, जिसे आप भी देख सकते हैं.

शहडोल में हॉकी एशियन चैंपियंस की विजेता ट्रॉफी