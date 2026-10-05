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मध्य प्रदेश में वक्त से पहले ठंड की एंट्री, अमरकंटक में 16 डिग्री लुड़का पारा, कड़ाके की सर्दी की सटीक डेट

भोपाल: मध्य प्रदेश में मौसम ट्रिपल रोल निभा रहा है. मानसून की विदाई के साथ मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है. बारिश के बाद अब दिन में तेज धूप और उमस लोंगों को परेशान कर रही है, जबकि रात के तापमान में गिरावट से हल्की ठंडक महसूस होने लगी है. अमरकंटक में रात का तापमान 16 डिग्री तक पहुंच गया है. जो इस बात का गवाह है कि मध्य प्रदेश में ठंड की उल्टी गिनती शुरु हो गई है. सामान्यता लास्ट अक्टूबर और नवंबर की शुरुआत में ठंड पड़ती है. लेकिन इस बार ठंड वक्त से पहले आ गई है. अक्टूबर की शुरुआत में ही रात और सुबह के वक्त लोगों को गुलाबी ठंड महसूस होने लगी है.

रात में गिरा पारा, अमरकंटक सबसे ठंडा मानसून की विदाई के बाद रात के तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो गया है. पिछले तीन दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान करीब 4 डिग्री तक नीचे आया है. अमरकंटक में रात का तापमान 16 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि इंदौर में 18 डिग्री रिकार्ड हुआ. वहीं भोपाल, उज्जैन और पचमढ़ी में भी रातें पहले के मुकाबले ठंडी हुई हैं. जबकि दिन में धूप तेज रहने के कारण तापमान और रात के मौसम में अंतर बढ़ गया है.

दो दिन धूप और सूखा रहेगा मौसम

मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार, 5 और 6 अक्टूबर को प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है. इन दोनों दिनों में सभी जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. आसमान साफ रहने और तेज धूप निकलने से दिन में गर्मी और उमस महसूस हो सकती है. बारिश से राहत के बाद अब लोगों को दिन के तापमान में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है. इसके बाद 7 और 8 अक्टूबर को पूर्वी मध्य प्रदेश के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है.

14 जिलों में बारिश का अलर्ट (ETV Bharat)

7 और 8 अक्टूबर को फिर बदलेगा मौसम

मौसम विभाग ने 7 और 8 अक्टूबर को पूर्वी मध्य प्रदेश के लिए गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है. वहीं छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट में आंधी-गरज के साथ बारिश की संभावना है. इन जिलों में लोगों को मौसम बदलने के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

अक्टूबर में कभी गर्मी, कभी बारिश, फिर ठंडक

मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा के अनुसार, ''अक्टूबर में मौसम का मिला-जुला असर रहने वाला है. इस महीने दिन में गर्मी, बीच-बीच में बारिश और रात में तापमान गिरने की स्थिति देखने को मिल सकती है. वहीं, मानसून की वापसी के साथ वातावरण में नमी घटने और रात के तापमान में गिरावट से अब धीरे-धीरे ठंडक बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं. अगले कुछ दिनों में दिन और रात के तापमान में अंतर और साफ दिखाई दे सकता है.'' मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक, नवंबर की शुरुआत से ठंड अपने शबाब पर होगी.