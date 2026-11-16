कश्मीर में बर्फबारी, मध्य प्रदेश में तापमान गिरना जारी, दो दिन बाद मावठा गिरने के आसार
मध्य प्रदेश के 16 जिलों में 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा तापमान, कटनी का करौंदी रहा सबसे ठंडा, इंदौर प्रदेश में दूसरे नंबर पर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 9:37 AM IST
भोपाल : मध्य प्रदेश में ठंड ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. प्रदेश के ज्यादातर शहरों में तापमान लगातार नीचे जा रहा है. बीती रात कटनी का करौंदी 11.5 डिग्री से साथ प्रदेश में सबसे ठंडा रहा, तो वहीं इंदौर 11.8 डिग्री सेल्सियस के साथ दूसरे नंबर पर रहा. इसके अलावा जबलपुर, पचमढ़ी, नरसिंहपुर समेत 16 शहरों में रात का तापमान 15 डिग्री से कम रहा. ऐसे में माना जा रहा है कि नवंबर को आखिर में ठंड नए रिकॉर्ड बना सकती है. हालांकि, इससे पहले मावठे की बारिश के भी आसार हैं.
मावठे के साथ बढ़ेगी मध्य प्रदेश में ठंड
मौसम विभाग के मुताबिक नवंबर के अंत में प्रदेश में ज्यादा ठंड पड़ने का रिकॉर्ड रहा है. वहीं, 15 नवंबर से तापमान में तेजी से गिरावट भी देखी जा रही है. इसी बीच मावठे की बारिश का भी अनुमान है, जिसके बाद और तेज ठंड पड़ सकती है. आईएमडी के ताजा अपडेट के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है. माना जा रहा है कि 17 नवंबर से ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है, जिसका असर मध्य प्रदेश पर भी पड़ेगा. इसके असर से 18-19 के बाद प्रदेश में मावठे की बारिश हो सकती है.
कटनी में कांपे लोग, इंदौर दूसरे नंबर पर
बीती रात कटनी जिले के करौंदी में प्रदेश का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया. यहां रात को पारा 11.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया. वहीं, इंदौर में 11.8,छिंदवाड़ा में 12.2, अनूपपुर केकल्याणपुर में 12.3, अमरकंटक में 12.4, रायसेन में 12.5, दमोह में 12.6, पचमढ़ी में 13.2, नौगांव में 13.4, उमरिया में 13.8, जबलपुर, मंडला और नरसिंहपुर में 14, उज्जैन में 14.5 और रीवा में 14.6 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया.
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कश्मीर में बर्फबारी का असर
मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और उत्तर से आ रही हवाओं के असर से प्रदेश में ठंड का असर बढ़ा है. खासतौर पर कश्मीर, उत्तराखंड व हिमाचल के कई इलाकों में बर्फबारी जारी है. इसकी वजह से बर्फीली हवाएं प्रदेश की ओर आ रही है. आने वाले दिनों में तापमान और तेजी से गिर सकता है.
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भोपाल-इंदौर में भी हो सकती है बारिश
नवंबर में प्रदेश में मावठे की बारिश का ट्रेंड रहा है. खासतौर पर इंदौर, जबलपुर और भोपाल नवंबर में कई बार बारिश हो चुकी है. नवंबर के मध्य से लेकर अंत तक नए सिस्टम सक्रिय होने से इन शहरों में बारिश हो सकती है. इसकी वजह से यहां तापमान तेजी से गिरेगा.