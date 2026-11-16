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कश्मीर में बर्फबारी, मध्य प्रदेश में तापमान गिरना जारी, दो दिन बाद मावठा गिरने के आसार

AAJ KA MAUSAM ( Etv Bharat Graphics )

भोपाल : मध्य प्रदेश में ठंड ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. प्रदेश के ज्यादातर शहरों में तापमान लगातार नीचे जा रहा है. बीती रात कटनी का करौंदी 11.5 डिग्री से साथ प्रदेश में सबसे ठंडा रहा, तो वहीं इंदौर 11.8 डिग्री सेल्सियस के साथ दूसरे नंबर पर रहा. इसके अलावा जबलपुर, पचमढ़ी, नरसिंहपुर समेत 16 शहरों में रात का तापमान 15 डिग्री से कम रहा. ऐसे में माना जा रहा है कि नवंबर को आखिर में ठंड नए रिकॉर्ड बना सकती है. हालांकि, इससे पहले मावठे की बारिश के भी आसार हैं.

इन शहरों में सबसे ज्यादा ठंड. (आंकड़े बीती रात के) (Etv Bharat Graphics) मावठे के साथ बढ़ेगी मध्य प्रदेश में ठंड मौसम विभाग के मुताबिक नवंबर के अंत में प्रदेश में ज्यादा ठंड पड़ने का रिकॉर्ड रहा है. वहीं, 15 नवंबर से तापमान में तेजी से गिरावट भी देखी जा रही है. इसी बीच मावठे की बारिश का भी अनुमान है, जिसके बाद और तेज ठंड पड़ सकती है. आईएमडी के ताजा अपडेट के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है. माना जा रहा है कि 17 नवंबर से ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है, जिसका असर मध्य प्रदेश पर भी पड़ेगा. इसके असर से 18-19 के बाद प्रदेश में मावठे की बारिश हो सकती है.