मध्य प्रदेश पर आ रही आफत, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, अगले 3 दिन दिन संभलकर रहें
नए वेदर सिस्टम से मध्य प्रदेश में 72 घंटों तक भारी बारिश के आसार, कोटे से पीछे चल रहे एमपी को मिलेगी राहत. भोपाल से खास रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 12:31 PM IST
भोपाल : कम बारिश की वजह से औसत से पीछे चल रहे मध्य प्रदेश के लिए राहत और आफत की बारिश होने वाली है. मौसम विभाग के मुताबिक एक नया वेदर सिस्टम सक्रिय होने से मध्य प्रदेश में अगले तीन दिनों तक भारी बारिश के आसार हैं. आज जहां छतरपुर, कटनी, निवाड़ी, पन्ना, सतना, टीकमगढ़, अनूपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, मंडला, सिवनी, शहडोल, सीधी, सिंगरौली में भारी बारिश होगी तो वहीं, बाकी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ तूफानी हवाएं चल सकती हैं.
मध्य प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट
आईएमडी ने 6 अगस्त को पूर्वी मध्य प्रदेश के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 7 अगस्त को पूर्व व पश्चिमी दोनों क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट है. आईएमडी के वेदर अपडेट के मुताबिक, '' 5, 6 व 7 अगस्त को पूर्व और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश होगी. वहीं, 5 अगस्त को अनूपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, मंडला, सिवनी, शहडोल, सीधी और सिंगरौली में भारी बारिश हो सकती है. यहां गरज चमक के साथ 40 से 60 किमी की तेज हवाएं चल सकती हैं और 5 से 15 mm तक की बारिश होने की संभावना है.''
नए वेदर सिस्टम से होगी जोरदार बारिश
मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव हो गए हैं. इनके साथ एक नया पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय हो रहा है. इन दोनों के प्रभाव से मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश होने की संभावना बढ़ रही है क्योंकि बादलों के साथ तेजी से नमी इस ओर आ रही है. इस सिस्टम का असर 5 अगस्त से 7 अगस्त तक बना रहने की संभावना है.
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मध्य प्रदेश में बारिश का कोटा आधा भी नहीं हुआ
बारिश की आंख-मिचौली का असर मध्य प्रदेश पर साफ देखने मिला है. पिछले दिनों रुक-रुककर हुई बारिश और मानसून की बेरुखी के चलते इस सीजन में बारिश का कोटा पूरा होना भी मुश्किल नजर आ रहा है. मध्य प्रदेश में फिलहाल औसत बारिश के कोटे से लगभग 18 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगस्त में अच्छी बारिश से औसत बारिश का कोटा कुछ हद तक पूरा हो जाए. अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रदेश में आने वाले दिनों में बड़ा जल संकट देखने मिल सकता है.
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मौसम विभाग के मुताबिक, '' मध्य प्रदेश में अब तक 16 इंच बारिश हुई है, जबकि 19.5 इंच बारिश हो जानी थी. इस लिहाज से वर्तमान में मध्य प्रदेश 3.5 इंच कम वर्षा हुई है. ये 18 प्रतिशत बारिश कम है और सीजन के कोटे की आधी बारिश भी नहीं. ऐसे में आने वाले दिनों में बारिश से काफी उम्मीदें की जा रही हैं.''