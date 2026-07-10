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मध्य प्रदेश में मानसून का नया ट्रेंड, 2 हिस्सों में बंटेगी जुलाई की बारिश, पन्ना और सतना में हेवी रेन

मध्य प्रदेश में 25 प्रतिशत हो चुकी बारिश, देवास में रिकार्ड तोड़ बरसात, ​15 जुलाई के बाद बढ़ेगी उमस. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

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मध्य प्रदेश में मानसून का नया ट्रेंड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 9:59 AM IST

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Updated : July 10, 2026 at 10:22 AM IST

3 Min Read
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​भोपाल: मध्य प्रदेश में इस बार मानसून का एक अलग ही मिजाज देखने को मिल रहा है. राज्य में कोटे की 25 प्रतिशत यानी करीब 9.4 इंच बारिश हो चुकी है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस साल जुलाई के महीने में बारिश दो चरणों में बंट सकती है. जहां एक तरफ देवास और भोपाल-इंदौर समेत 32 जिलों में सामान्य से अधिक पानी गिरा है, वहीं दूसरी तरफ 15 जुलाई के बाद मानसूनी सिस्टम कमजोर पड़ने से कुछ दिनों के लिए उमस और गर्मी बढ़ सकती है.

​15 जुलाई के बाद बदलेगा मौसम, बढ़ेगी उमस और गर्मी
​मौसम विशेषज्ञ अरुण शर्मा का अनुमान है कि, ''15 जुलाई के बाद सक्रिय मानसूनी सिस्टम का असर थोड़ा धीमा हो जाएगा. लगातार हो रही झमाझम बारिश का यह सिलसिला रुकने से लोगों को उमस और तेज गर्मी का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मानसून कमजोर हो गया है. जैसे ही बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में कोई नया लो-प्रेशर सिस्टम बनेगा, प्रदेश में बारिश का दौर फिर से रफ्तार पकड़ लेगा. फिलहाल जुलाई के दूसरे पखवाड़े की शुरुआत थोड़े धीमेपन के साथ होने के संकेत हैं.''

HEAVY RAIN ALERT PANNA AND SATNA
भोपाल में बारिश का दौर जारी (ETV Bharat)

​देवास में रिकार्ड तोड़ बरसात, भोपाल-इंदौर में भी अच्छे हालात
​इस सीजन में अब तक देवास जिला बारिश के मामले में सबसे आगे रहा है. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, देवास में सामान्य से 125 प्रतिशत ज्यादा पानी गिर चुका है, जो लगभग 18 इंच बैठता है. इसके अलावा इंदौर और सीहोर में 14 इंच, हरदा में 15 इंच और राजधानी भोपाल में अब तक 13.1 इंच पानी बरस चुका है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि, पूरे जुलाई महीने में रुक-रुक कर बारिश का दौर बना रहेगा, जिससे पानी के ये आंकड़े आने वाले दिनों में और अधिक मजबूत होंगे.

​इन जिलों में सबसे कम गिरा पानी ​मध्य प्रदेश के जिलों में इस बार बारिश का वितरण काफी असमान दिखाई दे रहा है. अनूपपुर, जबलपुर, कटनी, मैहर, मंडला, मऊगंज, नरसिंहपुर, पन्ना, रीवा, सागर, सतना, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उमरिया, आलीराजपुर, दतिया, धार, झाबुआ, नर्मदापुरम, रायसेन और शिवपुरी जैसे जिलों में फिलहाल सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है.

आज इन जिलों में बारिश की चेतावनी
​अगले 24 घंटों के लिए मौसम विभाग ने पन्ना और सतना जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इन क्षेत्रों में 4 इंच या उससे अधिक पानी गिरने की संभावना है. वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 4 दिनों तक हल्की से तेज बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है.

Last Updated : July 10, 2026 at 10:22 AM IST

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