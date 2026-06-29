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मानसून के तीन सिस्टम एकसाथ सक्रिय, मध्य प्रदेश में बारिश पकड़ रही रफ्तार, भोपाल, जबलपुर समेत कई जिलों में तेज बारिश

कछुआ चाल के बाद मानसून ने पकड़ी रफ्तार, बारिश की कमी से परेशान किसानों को मिल सकती है राहत, 15 जिलों में अलर्ट

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मध्य प्रदेश के जल्द मिल सकती है राहत (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 29, 2026 at 7:04 AM IST

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Updated : June 29, 2026 at 7:10 AM IST

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भोपाल/हैदराबाद : बारिश की कमी से जूझ रहे मध्य प्रदेश में सोमवार को राहत की बारिश हो सकती है. देशभर में मानसून के तीन सिस्टम सक्रिय होने से कई जिलों में तेज बारिश के आसार हैं. रविवार को जहां मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश की गतिविधि नहीं देखने मिली, तो वहीं अब सोमवार से एक बार फिर इन गतिविधियों में तेजी देखी जा सकती है. इसी के साथ मौसम विभाग ने 15 जिलों में कहीं-कहीं तेज बारिश के आसार जताए हैं.

MONSOON CURRENT SITUATION
29 जून को दक्षिण पश्चिम मानसून की स्थिति (Source- IMD)

अगले कुछ घंटों में रफ्तार पकड़ेगा मानसून

आईएमीडी के मौसम वैज्ञानिक डॉ. अखिल श्रीवास्तव के मुताबिक, '' दक्षिण पश्चिम मानसून ने मध्य प्रदेश के आधे हिस्से को कवर कर लिया है और अगले 48 घंटों में इसमें और तेजी देखी जा सकती है और यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड के बाकी हिस्सों को भी अगले दो से तीन दिनों में कवर सकता है.'' वहीं, कई मौसमी सिस्टम सक्रिय होने से 29 जून को राजधानी भोपाल के साथ जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, सीधी, शहडोल, रीवा, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, बैतूल और सागर के कुछ इलाकों में बारिश देखने मिल सकती है.

29 JUNE WEATHER PREDICTION IMD
29 जून के लिए मौसम संबंधी चेतावनी (Source- IMD)

गर्मी से हल्की राहत, उमस रहेगी बरकरार

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बारिश के चलते तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा रही है लेकिन अभी तक मूसलाधार बारिश या लगातार कई घंटों तक बारिश नहीं हुई है, जिससे उमस बार-बार लौट रही है. मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है. वहीं, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. आने वाले दिनों में लगातार बारिश के बाद तापमान में और गिरावट आएगी.

30 JUNE WEATHER PREDICTION IMD
30 जून के लिए मौसम संबंधी चेतावनी (Source- IMD)

देश में तीन वेदर सिस्टम सक्रिय

आईएमडी के मुताबिक देश में तीर मौसमी सिस्टम सक्रिय होने से देश के कई राज्यों और मध्य प्रदेश में मौसम तेजी से बदल सकता है. उत्तरी गुजरात के ऊपर बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों तक पहुंच गया है, इसकी वजह से हवा में तेजी से नमी आ रही है. इस वजह से मध्य प्रदेश के पश्चिमी, मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में कहीं-कहीं अचानक भारी बारिश भी हो सकती है.

Madhya pradesh rainfall news today
अगले कुछ घंटों में रफ्तार पकड़ेगा मानसून (IANS)

मध्य प्रदेश को मिल सकती है राहत

दूसरा सिस्टम भी मध्य प्रदेश को छूकर गुजर रहा है. ये वेदर सिस्टम उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश से विदर्भ होते हुए तेलंगाना तक ट्रफ लाइन बना रहा है. जिसकी वजह से उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, सिवनी, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट में अचानक तेज बारिश हो सकती है. अगर इस ट्रफ लाइन के साथ साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव हुआ तो मूसलादार बारिश होने की संभवाना बन जाती है.

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तीसरा वेदर सिस्टम भी मध्य प्रदेश पर प्रभाव डाल सकता है. दरअसल, तीसरा वेदर सिस्टम पंजाब से यूपी और बिहार को कवर कर रहा है, जिसका असर मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों पर पड़ सकता है. इसकी वजह से ग्वालियर-चंबल, मुरैना, रीवा आदि क्षेत्रों में गरज-चमक देखने मिल सकती है.

जुलाई से मिलने लगेगी राहत

मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 48 से 72 घंटों के बीच मॉनसून तेजी से आगे बढ़ सकता है. अगर अब इसकी रफ्तार पर ब्रेक नहीं लगा तो जुलाई की शुरुआत से ही मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश देखने मिल सकती है. वहीं, तीन वेदर सिस्टम सक्रिय होने से पूर्वी राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है.

Last Updated : June 29, 2026 at 7:10 AM IST

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