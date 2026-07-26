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मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन झमाझम बारिश, बंगाल की खाड़ी और उत्तर ओडिशा में जबरदस्त सिस्टम एक्टिव

मध्य प्रदेश में अब तक सामान्य से 15 फीसदी कम बारिश. बंगाल की खाड़ी में बने नए सिस्टम से अगले 4 दिन होगी झमाझम बारिश.

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मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन झमाझम बारिश (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 4:02 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक को एक माह से ज्यादा समय होने के बाद भी जबरदस्त बारिश का इंतजार जारी है. प्रदेश में अभी तक 13 इंच बारिश हो चुकी है, जो सामान्य बारिश से 15 फीसदी कम है. हालांकि बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तर ओडिशा और पश्चिम बंगाल तट पर बने निम्न दवाब के क्षेत्र ने प्रदेश में अगले 5 दिनों तक अच्छी बारिश की उम्मीद जगा दी है. इसके अगले 24 घंटे में और आगे बढ़ने की संभावना जताई जा रही है.

मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के उमरिया, मैहर, शहडोल, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा प्रदेश के बाकी जिलों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में 40 किलोमीटर तक की रफ्तार के साथ तेज बौछारें पड़ने की संभावना है.

'प्रदेश में 15 फीसदी बारिश हुई कम'

मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा के मुताबिक, "प्रदेश में अभी सामान्य से 15 फीसदी कम बारिश हुई है, हालांकि उम्मीद है कि अगले 5 दिनों में होने वाली बारिश से यह आंकड़ा कम होगा. प्रदेश के पूर्वी मध्य प्रदेश में अभी तक 18 फीसदी कम बारिश हुई है, जबकि पश्चिम मध्य प्रदेश में 13 फीसदी कम बारिश हुई है, हालांकि प्रदेश के इंदौर उज्जैन संभाग में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है."

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मध्य प्रदेश में अब तक सामान्य से 15 फीसदी कम बारिश (ETV Bharat)

'अगले 4 दिनों में होगी झमाझम बारिश'

मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया, "उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उत्तर ओडिशा-पश्चिमी बंगाल क्षेत्र में बना निम्न दवाब का क्षेत्र और मजबूत हुआ है. यहां बने कम दवाब के क्षेत्र के लगातार आगे बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है. इस नए सिस्टम से प्रदेश में अगले 4 दिनों में अच्छी बारिश होगी. इसकी वजह से पूर्वी मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है.

प्रदेश के किस जिले में कब बारिश

27 जुलाई को प्रदेश के मैहर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, मंडला, बालाघाट में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है. इसके अलावा प्रदेश के बाकी सभी जिलों में भी तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है.

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26 जुलाई को इन जिलों में बारिश के लिए अलर्ट (Meteorological Department, Bhopal)

28 जुलाई को प्रदेश के छतरपुर, पन्ना, सतना, मैहर, उमरिया, मंडला, सिवनी, डिंडोरी में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. इसके अलावा प्रदेश के बाकी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होगी.

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27 जुलाई को इन जिलों में होगी बारिश (Meteorological Department, Bhopal)

29 जुलाई को प्रदेश के सागर, दमोह, सिवनी, जबलपुर, बालाघाट, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, देवास के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा के लिए ऑरेंज अर्ल्ट और बाकी जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है.

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28 जुलाई को कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी (Meteorological Department, Bhopal)

30 जुलाई को प्रदेश के भोपाल, सागर, दमोह, जबलपुर, सिवनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, बैतूल, नर्मदापुरम, रायसेन, विदिशा, देवास, खंडवा, हरदा, बुरहानपुर, खरगोन, इंदौर, उज्जैन में भारी बारिश की संभावना जताई गई है. प्रदेश के रायसेन, नर्मदापुरम, देवास के कुछ स्थानों पर अतिभारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

पिछले 24 घंटे में कहां-कहां हुई बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल बारिश का यह सिलसिला जारी रहेगा. हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के शहडोल संभाग के कुछ जिलों में अधिकांश स्थानों पर बारिश दर्ज की गई. इसके अलावा उज्जैन संभाग के जिलों में भी बारिश हुई है, जबकि भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम संभागों के कुछ स्थानों पर बारिश रिकॉर्ड की गई.

लगातार बारिश की वजह से प्रदेश में तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है. सबसे कम दिन का तापमान पचमढ़ी में 19.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. मानसून इस बार जून माह में 9 दिन की देरी से 24 जून को मध्य प्रदेश पहुंचा था और इसके 9 दिनों में मानसून पूरे प्रदेश पर छा गया था.

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