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मध्य प्रदेश में मानसून रिटर्न! शहरों में भारी बारिश का अलर्ट, जुलाई में तप रहा खजुराहो

हैदराबाद/भोपाल: लंबे समय से अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे लोगों के लिए सुखद खबर ये है कि मानसून धीरे-धीरे फिर रफ्तार पकड़ने वाला है. मौसम विभाग की माने तो शुक्रवार को प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है तो वहीं कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है. प्रदेश में अब तक सामान्य से 13 प्रतिशत कम बारिश हुई है. जून के बाद जुलाई में भी सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है.

मौसम विभाग ने पश्चिमी मध्य प्रदेश में 21 से 22 जुलाई के बीच अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है. वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश में 17 से 21 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान लगाया है. इस दौरान पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज के साथ बारिश, बिजली चमकने और 60 किलोमीटर तक तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई है.

जुलाई में भी गर्मी जैसा अहसास

इस माह अब तक कम बारिश होने से कई शहरों में दिन के तापमान में बढ़ोत्तरी हुई है. कई शहरों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री को भी पार कर गया है. ऐसे में जुलाई में मार्च जैसी गर्मी का अहसास लोग कर रहे हैं. मौसम विभाग के अनुसार पिछले कुछ दिनों से बारिश नहीं होने से तापमान बढ़ रहा है हालांकि कई शहरों में बादल छाए रहने से तापमान अब कम हो रहा है. प्रदेश में अब तक 241.8 मिमी बारिश हो चुकी है जो सामान्य बारिश 260 मिमी से कुछ कम है.

प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री खजुराहो (छतरपुर) में दर्ज किया गया तथा सबसे कम न्यूनतम तापमान 18.9 डिग्री पचमढ़ी (नर्मदापुरम) में दर्ज किया गया.

मानसून पर कई मौसम सिस्टम का असर

मौसम विशेषज्ञ अरुण शर्मा ने बताया, "शुक्रवार को निम्न दबाव का क्षेत्र, उत्तर ओडिशा और उससे सटे झारखंड के साथ पश्चिम बंगाल के ऊपर स्थित है. इससे संबद्ध चक्रवातीय परिसंचरण माध्य समुद्र तल से 5.8 किमी ऊपर तक फैला है, जो ऊंचाई के साथ दक्षिण-पश्चिम की ओर झुक रहा है. इसके अगले 24 घंटों के दौरान धीरे-धीरे कमजोर होने की पूरी संभावना है.

इसके साथ ही मानसून ट्रफ कम दबाव के क्षेत्र के केंद्र से होते हुए दक्षिण-पूर्व की ओर उत्तर-पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक गुजर रही है और यह समुद्र तल से 0.9 किमी ऊपर तक फैला है. साथ ही एक नया पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातीय परिसंचरण के रूप में सक्रिय है. इसके चलते कई जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है."

बालाघाट और डिंडौरी में भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने शुक्रवार को बालाघाट और डिंडोरी में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा के अनुसार "प्रदेश के 31 जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. बंगाल की खाड़ी में नया कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है. इसके अलावा 3 अलग-अलग मौसम के तंत्र सक्रिय हैं. 19 जुलाई के बाद से उत्तर-पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ के असर से तेज बारिश की उम्मीद है."

शुक्रवार को बारिश के असर वाले जिले