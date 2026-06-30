ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में सूखे की आहट के बीच राहत की फुहार, मानसून 39 प्रतिशत पीछे, 5 जिलों में भारी बारिश के आसार

मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे तक अलर्ट ( Etv Bharat )