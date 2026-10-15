मध्य प्रदेश में बारिश के बाद कंपाएगी ठंड, स्वेटर-कंबल निकालने की कर लें तैयारी
मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 24 घंटे में आंधी, तेज हवाओं और बारिश की संभावना जताई है. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 5:45 PM IST|
Updated : October 15, 2026 at 6:10 PM IST
भोपाल: 15 अक्टूबर से दक्षिण-पश्चिम मानसून की पूरी तरह विदाई हो गई है. इसके साथ ही मौसम में बदलाव का दौर भी शुरू हो गया है. दिन में तेज धूप और बढ़ता तापमान गर्मी का अहसास तो करा रहा है, लेकिन सुबह और रात में तापमान गिरना शुरू हो गया है. वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई है.
बदलने लगा मौसम का मिजाज
मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश सहित पूरे देश से दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई हो चुकी है. इसके बाद वातावरण में नमी कम होने और रात के तापमान में गिरावट आने की संभावना बढ़ गई है. हालांकि अभी दिन में गर्मी का असर बना रहेगा. लेकिन सुबह और शाम के समय हल्की ठंडक महसूस होने लगी है.
रतलाम सबसे गर्म, भोपाल रहा ठंडा
15 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मौसम शुष्क रहा. अधिकांश स्थानों पर आसमान साफ रहा और बारिश की भी कोई विशेष गतिविधि दर्ज नहीं की गई. बीते 24 घंटे में रतलाम में सबसे अधिक 36.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 3.5 डिग्री अधिक था. वहीं प्रदेश में सबसे न्यूनतम तापमान भोपाल में 17.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
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पश्चिमी विक्षोभ और ट्रफ रेखा से मौसम में हुआ बदलाव
मौसम केंद्र भोपाल के वैज्ञानिक अरुण शर्मा के अनुसार उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है. यह उत्तर पंजाब के आसपास ऊंचाई पर बना हुआ है. इसके अलावा दक्षिण हरियाणा के ऊपर चक्रवातीय परिसंचरण और उत्तर-पूर्वी उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश होते हुए महाराष्ट्र तक ट्रफ रेखा बनी हुई है. इसका विस्तार पूर्व-मध्य अरब सागर तक है. इन मौसमी परिस्थितियों के कारण कुछ क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही और हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है.