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मध्य प्रदेश में बारिश के बाद कंपाएगी ठंड, स्वेटर-कंबल निकालने की कर लें तैयारी

मध्य प्रदेश में बदलेगा मौसम ( ETV Bharat )

भोपाल: 15 अक्टूबर से दक्षिण-पश्चिम मानसून की पूरी तरह विदाई हो गई है. इसके साथ ही मौसम में बदलाव का दौर भी शुरू हो गया है. दिन में तेज धूप और बढ़ता तापमान गर्मी का अहसास तो करा रहा है, लेकिन सुबह और रात में तापमान गिरना शुरू हो गया है. वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई है.

बदलने लगा मौसम का मिजाज