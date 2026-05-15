ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के लिए अगले 72 घंटे बेहद भारी, गर्म हवाओं से दिन ही नहीं रातें भी बनी भट्ठी

भोपाल, इंदौर, उज्जैन और रतलाम जैसे शहरों में वार्म नाइट की स्थिति बनी. स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक घर से बाहर नहीं निकलने की दी सलाह. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

MADHYA PRADESH WEATHER UPDATE
मध्य प्रदेश के मौसम ने बढ़ाई परेशानी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 11:15 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: मध्य प्रदेश इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है और आने वाले चार दिन हालात को और ज्यादा खतरनाक बना सकते हैं. मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में तीव्र लू, गर्म रातें और धूल भरी आंधी को लेकर चेतावनी जारी की है. इससे पहले प्रदेश के कई शहरों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जबकि शाजापुर और नौगांव सबसे गर्म शहरों में शामिल हो गए हैं.

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि राजस्थान की तरफ से आ रही गर्म और शुष्क हवाएं पूरे मालवा-निमाड़ क्षेत्र को झुलसा रही हैं. हालात ऐसे हैं कि दिन ही नहीं, रात में भी गर्म हवाओं से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है.

शाजापुर-नौगांव बने गर्मी के हाट स्पॉट, 44.8 डिग्री पहुंचा तापमान

प्रदेश में शुक्रवार को सबसे अधिक तापमान शाजापुर और नौगांव में 44.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया. इसके बाद खरगोन में 44.6 डिग्री, रतलाम और खंडवा में 44.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. इधर उज्जैन और दमोह में भी पारा 44 डिग्री को पार कर गया. राजधानी भोपाल भी गर्मी की चपेट में है, यहां अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री रिकार्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 29.8 डिग्री रहा.

वहीं इंदौर में अधिकतम तापमान 43 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. रतलाम में रात का तापमान भी 28.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे लोगों को रात में भी उमस और गर्मी का सामना करना पड़ा.

कई जिलों में वार्म नाइट ने बढ़ाई परेशानी

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस बार केवल दिन की गर्मी ही नहीं, बल्कि रात का तापमान भी सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक बना हुआ है. भोपाल, इंदौर, उज्जैन और रतलाम जैसे शहरों में वार्म नाइट की स्थिति बनी हुई है. यानी रात में भी तापमान इतना ज्यादा है कि लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है. लगातार गर्म हवाओं के कारण कूलर और एसी भी असर खोने लगे हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती ने हालात और कठिन बना दिए हैं. इनके साथ ही शहडोल, ग्वालियर, जबलपुर, सिवनी, उमरिया, मलाजखंड, बालाघाट, मंडला और अनूपपुर में बीते 24 घंटों में बारिश भी दर्ज की गई है.

मध्य प्रदेश के लिए अगले 72 घंटे बेहद संवेदनशील

मौसम केंद्र भोपाल ने चेतावनी दी है कि अगले 72 घंटे प्रदेश के लिए बेहद संवेदनशील रहेंगे. इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चल सकती हैं. कई इलाकों में गरज-चमक और थंडरस्टार्म की स्थिति भी बन सकती है. 15 मई को इंदौर, धार, रतलाम, उज्जैन और देवास में तीव्र लू का असर सबसे ज्यादा रहेगा. जबकि 16 और 17 मई को शाजापुर, राजगढ़, नीमच और खंडवा में तापमान और बढ़ने की आशंका है. वहीं 18 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लू का असर बना रहेगा.

मौसम वैज्ञानिक ने बताया, इसलिए तप रहा है मध्य प्रदेश

मौसम वैज्ञानिक एचएस पांडे के अनुसार प्रदेश के ऊपर कई मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं. पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिण-पश्चिम राजस्थान और दक्षिण-पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर चक्रवातीय परिसंचरण बना हुआ है. इसके साथ ही दक्षिण-पूर्वी मध्य प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक ट्रफ लाइन गुजर रही है. इन्हीं वजहों से लगातार प्रदेश में गर्म हवाएं प्रवेश कर रही हैं. 15 मई से उत्तर-पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश को इससे ज्यादा राहत मिलने की संभावना नहीं है.

स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी

भीषण गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है. डाक्टरों ने कहा है कि लू से बचने के लिए लगातार पानी पीते रहें, ओआरएस, नींबू पानी और छाछ का सेवन करें. सूती और हल्के रंग के कपड़े पहनें. बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को सीधे धूप से बचाने की सलाह दी गई है. मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे मौसम संबंधी अपडेट पर नजर बनाए रखें और अनावश्यक यात्रा से बचें.

TAGGED:

METEOROLOGIST HS PANDEY BHOPAL
MADHYA PRADESH WEATHER UPDATE
MADHYA PRADESH WEATHER
HEAT WAVE ORANGE ALERT MP
MP WEATHER UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.