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ग्वालियर बना 'गुलमर्ग', लगातार 15 मिनिट तक गिरे 2.5 सेमी के ओले, सड़कों पर बिछी बर्फ की चादर

ग्वालियर में दोपहर 3:50 बजे ओले की बारिश शुरू हुई और लगभग 15 मिनट तक लगातार क़रीब 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर तक के ओले गिरे.

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ग्वालियर में सड़कों गिरे ओले (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 4, 2026 at 5:38 PM IST

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Updated : April 4, 2026 at 5:45 PM IST

2 Min Read
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ग्वालियर: मध्य प्रदेश के चंबल अंचल में शनिवार शाम होते-होते मौसम ने करवट ले ली. दोपहर जहां लोग भीषण गर्मी से परेशान हो रहे थे वहीं अचानक तेज आंधी-बारिश के साथ ग्वालियर शहरी क्षेत्र गुलमर्ग बन गया, लगातार क़रीब 15 मिनट तक ग्वालियर में बड़े-बड़े ओले गिरे.

आँधी के साथ अचानक गिरे ओले

मार्च ख़त्म होते ही जब अप्रैल की शुरुआत हुई तो मौसम ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया था. भीषण गर्मी और तपिश से लोग बेहाल हो रहे थे. इस बीच मौसम विभाग ने शनिवार को बारिश की चेतावनी दी थी. सुबह से ही ग्वालियर में भीषण गर्मी का एहसास हो रहा था लेकिन शाम होते-होते अचानक बारिश के साथ ओले गिरने लगे.

ग्वालियर में सड़कों पर बिछी बर्फ की चादर (ETV Bharat)

15 मिनिट तक लगातार गिरे ओले

मौसम विभाग की मानें तो, ग्वालियर में दोपहर 3 बज कर 50 मिनट पर ओले की बारिश शुरू हुई और लगभग 15 मिनट तक लगातार ओले गिरे, जो क़रीब 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर तक बड़े थे. इस 15 मिनट की ओला बरसात से सड़क से लेकर ख़ाली जगहों तक हर तरफ़ बर्फ की चादर नज़र आई. मौसम विभाग के अनुसार लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवाओं के साथ ओलों की बारिश हुई.

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ग्वालियर में सड़कों पर बिछी बर्फ की चादर (ETV Bharat)
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ग्वालियर में सड़कों पर बिछी बर्फ की चादर (ETV Bharat)

देर शाम ग्वालियर चंबल के साथ प्रदेश के कई इलाकों में अलर्ट जारी

बता दें, इस अचानक आई तेज बारिश और ओला वृष्टि से नगरीय क्षेत्र में कई गाड़ियों को नुकसान हुआ है, वहीं ओला से बचने के लिए लोगों को भागना पड़ा. उधर किसान भी ओले गिरने के बाद नुकसान को लेकर चिंतित हैं. गौरतलब है कि मौसम विभाग ने कुछ दिन पहले ही एक बार फिर ग्वालियर अंचल के साथ प्रदेश के एक दर्जन से ज़्यादा क्षेत्रों में आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया है.

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ग्वालियर में सड़कों गिरे ओले (ETV Bharat)
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ग्वालियर में सड़कों गिरे ओले (ETV Bharat)

इन स्थानों पर आंधी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार श्योपुर कलां/कूनो, मुरैना, बैतूल, भिंड, निवाड़ी /ओरछा और टीकमगढ़ में ओलावृष्टि (60 किमी प्रति घंटे तक की हवा) होने की संभावना है. साथ ही शाम के समय ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, पूर्वी नीमच, उत्तर-पूर्व मंदसौर, दक्षिण-पूर्व धार, पश्चिम सीहोर, मध्य देवास, पश्चिम विदिशा/उदयगिरि, दतिया/रतनगढ़, पश्चिम छतरपुर, छिंदवाड़ा, दक्षिण-पूर्व नर्मदापुरम और मध्य-उत्तर भोपाल में बिजली के साथ हल्की आंधी आ ससकती है.

Last Updated : April 4, 2026 at 5:45 PM IST

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