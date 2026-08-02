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अल नीनो ने मध्य प्रदेश को तड़पाया, मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट ने चौंकाया

इसके मुताबिक अगस्त में भी बारिश सामान्य से कम रहने का अंदेशा दिखाई दे रहा है. अलनीनो का असर अगस्त माह में भी मानसून पर दिखाई देगा. आगे आने वाले दो माह में यह और मजबूत होगा. इसके अलावा हिंद महासागर द्विध्रुव के भी न्यूट्रल बने रहने की संभावना है, इससे मानसून पर असर पड़ेगा. इस वजह से अगस्त माह में भी मानसून सामान्य से नीचे रहने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है."

मध्य प्रदेश में जुलाई माह में बारिश ने निराश किया है. प्रदेश में औसत से कम ही बारिश हुई है. मौसम वैज्ञानिक अरुन शर्मा कहते हैं कि "जून माह में अनुमान लगाया गया था कि बारिश सामान्य से कम रहेगी. जुलाई तक के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो बारिश कम ही रिकॉर्ड की गई है. प्रदेश में सामान्य से कम ही बारिश हुई है, लेकिन अगस्त माह से भी बहुत ज्यादा भारी बारिश की उम्मीद नहीं है. भारत मौसम विभाग द्वारा मौसम के मासिक पूर्वानुमान जारी किया गया है.

एमपी में 1 जून से लेकर अभी तक 15 फीसदी कम बारिश रिकॉर्ड की गई है. जबकि प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में 19 फीसदी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 11 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है. अगस्त माह में भी बहुत ज्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है. मौसम विभाग के मुताबिक अगस्त माह में भी बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना जताई गई है.

भोपाल: मानसून का करीबन आधा सीजन बीत गया है, लेकिन इसके बाद भी अभी भी प्रदेश में भारी बारिश का इंतजार है. प्रदेश में अगले दो दिन भी किसी भी क्षेत्र में भारी बारिश की अलर्ट जारी नहीं किया गया है. 5 अगस्त को प्रदेश के सिर्फ तीन जिलों पन्ना, सतना और रीवा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई. जुलाई माह में प्रदेश में सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है.

मध्य प्रदेश में कहां कितनी बारिश (ETV Bharat)

प्रदेश के कहां कितनी बारिश की कमी

प्रदेश के पूर्वी मध्य प्रदेश में 19 फीसदी कम बारिश अभी तक हुई है. इसमें रीवा जिले में सामान्य से 64 फीसदी कम बारिश हुई है. इसके अलावा टीकमगढ़ में सामान्य से 29 फीसदी, सिंगरौली में 33 फीसदी, सतना में 17 फीसदी, सागर में 30 फीसदी, पन्ना में 24 फीसदी, पांढुर्णा में 11 फीसदी, निवाड़ी में 17 फीसदी, नरसिंहपुर में 27 फीसदी, मंडला में 27 फीसदी, मैहर में 40 फीसदी, कटनी में 21 फीसदी, जबलपुर में 23 फीसदी, दमोह-डिंडोरी में 13 फीसदी, छतरपुर में 24 फीसदी कम रिकॉर्ड की गई है.

3 अगस्त मौसम का हाल (ETV Bharat)

प्रदेश के पश्चिमी मध्य प्रदेश में सामान्य से 11 फीसदी कम बारिश हुई है. इसमें मुरैना में 49 फीसदी, नर्मदापुरम में 36 फीसदी, आगर मालवा में 14 फीसदी, अलीराजपुर में 39 फीसदी, अशोकनगर में 23 फीसदी, बैतूल में 12 फीसदी, दतिया में 47 फीसदी धार में 20 फीसदी, झाबुआ में 11 फीसदी, रतलाम में 20 फीसदी, शाजापुर में 28 फीसदी, श्योपुर में 27 फीसदी, शिवपुरी में 29 फसदी और विदिशा में 25 फीसदी कम बारिश हुई है.

5 अगस्त को मौसम की जानकारी (ETV Bharat)

अगले 3 दिन कहीं भी भारी बारिश नहीं

मौसम वैज्ञानिक अरुन शर्मा कहते हैं कि "पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं-कहीं बारिश दर्ज हुई है. शहडोल में सबसे ज्यादा 2 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है. पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कहीं भी बारिश भारी नहीं हुई है. मौसम विभाग के मुताबिक मध्य समुद्री तल पर मानूसन ट्रफ अभी बीकानेर, उदई, सीधी, बांकुरा से होते हुए पूर्व की ओर मणिपुर तक गुजर रही है. एक नया पश्चिमी विक्षोभ 4 अगस्त से उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने जा रहा है.

इसके चलते अगले तीन दिनों तक पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में कहीं-कहीं बारिश का दौर देखा जाएगा. सोमवार और मंगलवार के बाद से कुछ स्थानों पर कहीं-कहीं भारी बारिश की स्थिति बन सकती है. 5 अगस्त को प्रदेश के रीवा, सतना, पन्ना जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. इसके अलावा प्रदेश के बाकी हिस्सों में कुछ-कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना बनी रहेगी.

6 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम (ETV Bharat)

6 अगस्त को प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, शिवपुरी, गुना, में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा प्रदेश के बाकी स्थानों पर बारिश की बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है."