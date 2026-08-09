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मध्य प्रदेश में आसमानी आफत, अगले 48 घंटे मूसलाधार बारिश का अलर्ट, 5 दिन ऐसे ही रहेगा मौसम

मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से नदियां उफान पर, बांधों के गेट खोले जा रहे, कई जिलों में अति भारी बारिश का आरेंज अलर्ट. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

MADHYA PRADESH HEAVY RAIN ALERT
मध्य प्रदेश में आसमानी आफत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 9, 2026 at 7:56 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है. अगले 48 घंटे प्रदेश के कई जिलों पर भारी हो सकती है. इस दौरान मौसम विभाग ने रायसेन, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, सिवनी और जबलपुर में अतिभारी बारिश का आरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही कई जिलों में तेज हवाओं के साथ गरज-चमक और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है. इधर, लगातार बारिश से कई जिलों में नदियां उफान पर हैं, बांधों के गेट खोले जा रहे हैं और कई निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है.

कम दबाव का क्षेत्र बना बारिश की बड़ी वजह

मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा के अनुसार उत्तर ओडिशा और झारखंड के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अब उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ गया है. इसके प्रभाव से प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां तेज हो गई हैं. अगले 48 घंटे बारिश के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं. मानसून ट्रफ बीकानेर, ग्वालियर, उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ होते हुए बंगाल की खाड़ी तक सक्रिय है."

Madhya Pradesh Heavy Rain Alert
एमपी में अगले 48 घंटे मूसलाधार बारिश का अलर्ट (ETV Bharat)

डिंडोरी में 150 मिमी, रायसेन में 143 मिमी बारिश

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले 24 घंटे में पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश का असर सबसे अधिक रहा. डिंडोरी के बजाग में 150 मिमी बारिश दर्ज की गई. इसके साथ ही डिंडोरी, अनूपपुर और नरसिंहपुर के कई हिस्सों में भी भारी बारिश हुई. वहीं प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में रायसेन के उदयपुर में 143 मिमी बारिश दर्ज की गई. इसके अलावा नर्मदापुरम में 44 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं.

नदियां उफान पर, गांवों में बढ़ा खतरा

लगातार बारिश से प्रदेश में हालात बिगड़ने लगे हैं. डिंडोरी में कच्चा मकान गिरने से हादसा हो गया. जबकि नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद तटीय इलाकों के परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. मंडला में नर्मदा का जलस्तर 437.6 मीटर तक पहुंच गया है. उमरिया के जोहिला बांध के पांच गेट खोल दिए गए हैं. इसके साथ विदिशा में भी रहटी नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है.

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इन जिलों में खतरे की चेतावनी

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए रायसेन, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, सिवनी और जबलपुर में अति भारी बारिश का आरेंज अलर्ट है. वहीं, विदिशा, राजगढ़, बैतूल, गुना, कटनी, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, दमोह, सागर और छतरपुर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन इलाकों में गरज-चमक और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

10 अगस्त को बदलेगा बारिश का दायरा

10 अगस्त को विदिशा, राजगढ़, सीहोर, देवास और हरदा में अति भारी बारिश का आरेंज अलर्ट रहेगा. श्योपुर, शिवपुरी, गुना, आगर-मालवा, उज्जैन और शाजापुर में भी भारी बारिश की चेतावनी है. जबकि 11 अगस्त को मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, श्योपुर और मुरैना में भी बारिश का दौर जारी रह सकता है. हालांकि, 12 और 13 अगस्त को प्रदेश में बारिश हल्की से मध्यम रहने की संभावना है.

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