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ठंडक, बारिश और गर्मी का कॉम्बो, मध्य प्रदेश में फिर बदला मौसम का मिजाज, जानें अपने शहर का हाल

मध्य प्रदेश में तेजी से बदल रहा मौसम ( Etv Bharat Graphics )

भोपाल : मध्यप्रदेश में मानसून की विदाई के साथ मौसम का मिजाज फिर बदल गया है. प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में जहां मौसम ज्यादातर सूखा है, वहीं पूर्वी जिलों में अगले तीन दिन तक बारिश और गरज-चमक का दौर बना रह सकता है. खासकर रीवा और शहडोल संभाग में कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना है. इसके साथ ही दिन और रात के तापमान में भी 12 से 15 डिग्री तक का अंतर बना हुआ है.

पूर्वी एमपी में बारिश, सिवनी में सबसे अधिक