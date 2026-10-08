ठंडक, बारिश और गर्मी का कॉम्बो, मध्य प्रदेश में फिर बदला मौसम का मिजाज, जानें अपने शहर का हाल
दिन में गर्मी तो रात में ठंडक, कई इलाकों जाता हुआ मानसून देगा गरज-चमक के साथ रिमझिम फुहार, जानें आपके शहर का हाल. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 2:50 PM IST
भोपाल : मध्यप्रदेश में मानसून की विदाई के साथ मौसम का मिजाज फिर बदल गया है. प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में जहां मौसम ज्यादातर सूखा है, वहीं पूर्वी जिलों में अगले तीन दिन तक बारिश और गरज-चमक का दौर बना रह सकता है. खासकर रीवा और शहडोल संभाग में कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना है. इसके साथ ही दिन और रात के तापमान में भी 12 से 15 डिग्री तक का अंतर बना हुआ है.
पूर्वी एमपी में बारिश, सिवनी में सबसे अधिक
पिछले 24 घंटे में सिवनी के कुरई में 18 मिमी बारिश दर्ज की गई. जबकि रीवा, सीधी, मऊगंज, सिंगरौली, अनूपपुर और डिंडोरी में भी कई जगह गरज-चमक और बिजली गिरने की घटनाएं हुईं. वहीं पश्चिमी हिस्से में विदिशा के गुलाबगंज में 1 मिमी बारिश दर्ज हुई. रायसेन और विदिशा में भी वज्रपात हुआ, जबकि मुरैना में करीब 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं.
मानसून की विदाई और बारिश का सिस्टम
मानसून की वापसी की शुरुआत हो चुकी है लेकिन एक साइक्लोनिक सकुर्लेशन और ट्रफ लाइन एक्टिव है. इसकी वजह से मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है. पिछले 24 घंटे में 10 से ज्यादा जिलों में बारिश हो चुकी है, जबकि गुरुवार को रीवा, शहडोल व जबलपुर संभाग में अलर्ट है. 9 अक्टूबर को भी मौसम ऐसा ही रह सकता है, जिसके बाद रात में और ठंडक महसूस होगी.
आईएमडी के मुताबिक, '' 9 अक्टूबर को भी तेज हवाएं और हल्की फुहार के बाद प्रदेश में बारिश का सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा और आने वाले दिन शुष्क रहेंगे.''
तीन दिन बाद पूरे प्रदेश में शुष्क मौसम
मौसम विभाग वैज्ञानिक अरुण शर्मा के अनुसार, '' पूर्वी हिस्से में सक्रिय चक्रवातीय परिसंचरण और ट्रफ के कारण नमी पहुंच रही है. इसी वजह से रीवा-शहडोल में बारिश और वज्रपात की संभावना है. चौथे और पांचवें दिन प्रदेशभर में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. इस दौरान तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. इधर तापमान में बड़े अंतर के कारण सुबह-रात हल्की ठंडक और दोपहर में गर्मी महसूस होने लगी है. ऐसे मौसम में बच्चों और बुजुर्गों को तापमान के अचानक बदलाव से बचने की जरूरत है. सर्द-गर्म की संभावनाएं बढ़ेंगी.''
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ग्वालियर सबसे गर्म, दमोह भी 35 डिग्री पार
पश्चिमी मध्यप्रदेश में ग्वालियर 36.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा. यहां तापमान सामान्य से 1.7 डिग्री अधिक रहा. वहीं पूर्वी हिस्से में दमोह 35.5 सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा, जो सामान्य से 2.5 डिग्री अधिक है.