ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश की नदियों के सूखे कंठ, 207 में 175 नदियां बनीं मैदान! बेतवा से गंगा यमुना तक जल त्रासदी

प्रियांक कानूनगो गुरुवार को जबलपुर पहुंचे. उन्होंने जबलपुर में नर्मदा नदी के ग्वारीघाट पहुंचकर प्रदूषण का जायजा लिया. कानूनगो अपने साथ ग्वारीघाट के स्थानीय निवासियों के साथ एक नाले तक पहुंचे, जिसका पानी सीधे नर्मदा नदी में मिल रहा है. प्रियांक कानूनगो ने इस दौरे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी किया है. वीडियो में उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो पानी नर्मदा नदी में सीधे मिल रहा है उसमें मल-मूत्र है. ये गंदा पानी तीखी गंध छोड़ रहा है. रोज हजारों लीटर पानी सीधे नर्मदा नदी में मिल रहा है. इस पानी पर कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा है.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने जबलपुर में नर्मदा नदी में मिलने वाले नालों की हकीकत मौके पर जाकर देखी. कानूनगो ने मौके पर वीडियो बनाए और इन्हें जारी कर कहा जबलपुर में नर्मदा नदी में गंदे नाले मिल रहे हैं. खास बात ये है कि जबलपुर नगर निगम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में यह जवाब दे चुका है कि एक भी नाले का पानी बिना ट्रीटमेंट के नदी में नहीं मिल रहा.

ओंकारेश्वर में ब्रह्मपुरी घाट के पास अघोरी नाले से होते हुए सीधा गंदा पानी मां नर्मदा में मिल रहा है. वहीं आगे झूला पुल के ठीक नीचे चट्टानों से पानी सीधा नर्मदा में जा रहा. उसके बाद गौमुख घाट, जहां पर बहते नाले का पानी जिसे श्रद्धालु झरना समझ के स्नान भी करते हैं, ऐसी और भी कई जगह हैं जहां मां नर्मदा का में गंदा पानी मिल रहा है. राम घाट से नगर का अधिकतर गंदा पानी नाले द्वारा मिल रहा. ओंकारेश्वर में कई जगह से ऐसे दृश्य देखने को मिल जाएंगे.

नर्मदा की कई सहायक नदियां तवा, बारना, गंजाल, हिरन और देनवा तेजी से सूख रही हैं. जंगलों की कटाई, अवैध रेत उत्खनन और बांधों के अनियोजित निर्माण ने नदी के प्राकृतिक प्रवाह को प्रभावित किया है. पर्यावरणविद् सुभाष पांडे का कहना है "यदि यही हालात बने रहे तो आने वाले दशकों में नर्मदा का प्रवाह भी गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है. यह संकट केवल पर्यावरण का नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की पेयजल और सिंचाई व्यवस्था का भी है. यदि समय पर इसका समाधान नहीं किया गया, तो भविष्य में लोगों को भीषण त्रासदी का सामना करना पड़ सकता है."

मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी कही जाने वाली नर्मदा नदी को मां का दर्जा दिया जाता है. ये नदी मध्य प्रदेश, गुजरात में बहती है. मध्य प्रदेश के 16 जिलों में 1077 किलोमीटर में नर्मदा बहती है. प्रदेश की बड़ी आबादी को ये दी पानी देती है. नर्मदा की स्थिति को लेकर पर्यावरणविद् गंभीर चेतावनी देते हैं. अगर यही हाल रहा तो 4 दशक बाद नर्मदा नदी सूख सकती है. नर्मदा नदी अमरकंटक में जिस झरने से निकलती है, उसमें बहुत कम पानी है लेकिन ये जैसे-जैसे आगे बढ़ती है तो इसमें कई छोटी-छोटी नदियां मिलने लगती हैं. इन्हीं नदियों की वजह से नर्मदा विराट रूप ले पाती है. नर्मदा में अंधाधुंध अवैध खनन, जंगलों की कटाई के कारण हालात गंभीर हैं. शहरों व कस्बों के गंदे नाले इस नदी में मिलते हैं.

मध्य प्रदेश में जल स्रोत का सबसे बड़ा माध्यम नदियां सूख रही हैं. नदियां ही बूंद-बूंद पानी को मोहताज हैं. जिन नदियों में पानी है, वे प्रदूषण से कराह रही हैं. प्रवाह के रास्ते में पड़ने वाले शहरों व कस्बों के नाले इन नदियों में मिल रहे हैं. रही सही कसर खनन माफिया पूरी कर रहे हैं. एक रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश की 207 नदियों में से करीब 175 नदियां अब बरसाती बन चुकी हैं. यानी मानसून खत्म होते ही इनकी धार सूख जाती है और नदी पथरीले या रेतीले मैदान में बदल जाती है. सबसे चिंता की बात यह है कि प्रदेश की 32 प्रमुख बारहमासी नदियां जो बची हैं, उनमें से भी 27 के उद्गम स्थल लगभग सूख चुके हैं. केवल 5 नदियों के स्रोतों पर थोड़ा बहुत जल शेष है.

मंत्री प्रहलाद पटेल की ये चेतावनी दूरगामी संकट की ओर इशारा कर रहा है. इस संकट की झलक हर साल गर्मी के मौसम में देखने को मिलती है. ग्रामीण क्षेत्रों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वे भयावह हैं. किसी भी संवेदनशील हृदय को हिलाकर रख देने वाली तस्वीरें बताती हैं कि कैसे लोग बूंद-बूंद पानी के लिए जान हथेली पर रख रहे हैं. भले ही हर घर नल-जल के दावे किए जा रहे हों, लेकिन इन दावों की हकीकत तब खुल जाती है, जब महिलाएं और छोटे बच्चे जान जोखिम में डालकर बूंद-बूंद पानी के लिए 60 से 70 फीट गहरे और सूखे कुओं में उतरते हैं.

भोपाल: मध्य प्रदेश में पेयजल संकट को लेकर हाल ही में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रह्लाद पटेल का बयान भविष्य के संकट का सूचकांक है. प्रहलाद पटेल ने इस कड़वे सच को स्वीकार करते हुए कहा गंभीर चेतावनी दी. उन्होंने चेताते हुए कहा "यदि लोगों ने मौजूदा जल संरचनाओं को बचाने के लिए खुद को एक जन आंदोलन से नहीं जोड़ा, तो भविष्य में आने वाले विनाशकारी संकट की बस कल्पना ही की जा सकती है. इंसान के विकास की अंधी भूख ने प्रकृति की इस अनमोल धरोहर को लील लिया है."

बेतवा नदी को संवारते समाजसेवी व पर्यावरणविद् (ETV BHARAT)

बेतवा का गोमुख ही धूल उड़ा रहा

रायसेन से निकलकर उत्तरप्रदेश तक लाखों लोगों की प्यास बुझाने वाली यमुना की सहायक नदी बेतवा, जो बाद में जाकर गंगा में मिलती है. वह खुद आज बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रही है. झिरी गांव स्थित बेतवा नदी का उद्गम स्थल अब सूखी दरारों में बदल चुका है. जहां कभी गोमुख से अविरल जलधारा बहती थी, वहां अब धूल उड़ रही है. यह अकेले बेतवा के उद्गम स्थल और नदी के सूखने की कहानी नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश के 85 प्रतिशत नदियों की दास्तान है. विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर अभी भी ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले वर्षों में प्रदेश की कई ऐतिहासिक नदियां केवल नक्शों और किताबों तक सीमित रह जाएंगी. बेतवा के गोमुख का सूखना, आने वाले बड़े संकट का प्रतीक माना जा रहा है.

बेतवा नदी के उद्गम स्थल का गोमुख (ETV BHARAT)

बेतवा में शहरों के नालों की बाढ़

बेतवा नदी में 18 नालों का गंदा पानी मिलाए जाने से यह नदी अब नाले में तब्दील होती जा रही है. 18 महीने पूर्व इसका उद्गम स्थल पूरी तरह सूख गया था. जब यह मामला सामने आया तो प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए अतिक्रमण हटाया और पाइपलाइन की सफाई कर जलधारा बहाल की. लंबे समय से बेतवा संरक्षण के लिए श्रमदान कर रहे समाजसेवी मनोज पांडे कहते हैं "बेतवा नदी की वर्तमान स्थिति बेहद चिंताजनक है. बेतवा आज प्रदूषण और उपेक्षा का शिकार है. पद्म पुराण में बेतवा को कलियुगी गंगा बताया गया है, लेकिन आज नदी का जल आचमन योग्य भी नहीं है. शहर के छोटे-बड़े नालों का गंदा पानी लगातार बेतवा में मिल रहे हैं. खासतौर पर चोरघाट नाला और अन्य नालों के कारण नदी का पानी दूषित हो रहा है. भोपाल से आने वाली जलकुंभी भी नदी की स्थिति को और खराब कर रही है."

बेतवा के उद्गम स्थल पर रहने वाले महंत गोपाल दास (ETV BHARAT)

एक दिन के दिखावे के श्रमदान से कुछ नहीं होगा

समाजसेवी मनोज पांडे कहते हैं "वह पिछले 25 वर्षों से वे श्रमदान कर नदी की सफाई में जुटे हैं, लेकिन स्थायी समाधान अब तक नहीं निकल पाया." उन्होंने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर भी सवाल उठाते हुए कहा "केवल एक दिन के श्रमदान या औपचारिक कार्यक्रमों से नदी नहीं संवर सकती. बेतवा के संरक्षण के लिए दीर्घकालिक और गंभीर योजना की आवश्यकता है. पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भी बेतवा को संवारने की बात कही गई थी, लेकिन धरातल पर स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं दिखा. बड़वाले घाट, महल घाट और चरणतीर्थ जैसे स्थान अब प्रदूषण की मार झेल रहे हैं."

चेकडैम बरसात के बाद बेअसर

बेतवा के उद्गम क्षेत्र में बनाए गए चेकडैम बरसात के बाद बेअसर साबित हो रहे हैं. इस मामले में उद्गम स्थल पर रहने वाले महंत गोपाल दास का कहना है "सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है. कुछ समाजसेवियों और पर्यावरण प्रेमियों द्वारा पहाड़ पर जाकर पत्थरों से अस्थायी चेक डैम बनाए गए हैं. लेकिन स्थायी जल संरक्षण के लिए मजबूत कंक्रीट संरचनाओं और व्यापक जलग्रहण प्रबंधन पर ध्यान देने की जरूरत है. वन विभाग और प्रशासनिक नियमों के कारण कई बार सामाजिक संगठनों की पहल भी रुक जाती है."

विदिशा में बेतवा नदीं के ये हाल (ETV BHARAT)

बेतवा संरक्षण को लेकर एनजीटी में याचिका दायर कर चुके पर्यावरणमित्र नीरज चौरसिया का कहना है "यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में बेतवा का अस्तित्व और अधिक संकट में पड़ सकता है." उन्होंने जल संरक्षण, अवैध निर्माण पर रोक और नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बनाए रखने के लिए प्रभावी नीति लागू करने की मांग की है.यदि अभी भी नदी संरक्षण को लेकर गंभीर प्रयास नहीं किए गए, तो आने वाले समय में बेतवा समेत प्रदेश की कई नदियां केवल बरसाती नदी बनकर रह जाएंगी."

मध्य प्रदेश लेखक संघ के जिला उपाध्यक्ष वैद सुभाष माने (ETV BHARAT)

ताप्ती नदी भी सिसक रही है

प्रदेश की बड़ी नदियों में शुमार ताप्ती का जलस्तर भी लगातार घट रहा है. प्रदूषण और अनियोजित बांधों के निर्माण ने इसकी स्वाभाविक गति को रोक दिया है. इसकी भी लगभग सभी सहायक नदियां सूख चुकी हैं. जिला प्रशासन ने आला अधिकारियों सहित सांसद और विधायक को स्थिति से अगवत कराया. इसके बाद सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक अर्चना चिटनीस सहित जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से बैतूल के पारसडोह डैम से ताप्ती नदी में पानी छोड़ने का आग्रह किया.

ताप्ती नदी का पानी बदबूदार और मटमैला

मुख्यमंत्री कार्यालय के माध्यम से तत्काल हस्तक्षेप किया गया. 8 मई की रात 10 बजे पारसडोह बांध से नियंत्रित रूप से पानी छोड़ा गया है. नगर निगम प्रशासन ने बुरहानपुर के बसाड़ एनीकट तक पहुंचने में करीब 4 से 5 दिन का दावा किया था, लेकिन 20 दिन बीत गए है, अब तक पानी बसाड़ एनीकट तक नहीं पहुंचा. बुरहानपुर के रहने वाले मध्य प्रदेश लेखक संघ के जिला उपाध्यक्ष वैद सुभाष माने बताते हैं "ताप्ती नदी में शहर के एक दर्जन से ज्यादा प्रमुख नालों को मिलाया जा रहा है. इससे ताप्ती का आंचल गंदा हो रहा है. ताप्ती नदी का पानी बदबूदार और मटमैला हो जाता है. इस समस्या के निजात के लिए कई बार समाजसेवी और स्थानीय लोगों ने ज्ञापन दिए है, लेकिन हर बार उनकी मांग को अनसुना कर दिया गया."

विदिशा में बेतवा नदी की दयनीय हालत (ETV BHARAT)

उज्जैन में शिप्रा केवल कहने के लिए नदी

उज्जैन में बहने वाली मां शिप्राा नदी का पौराणिक व धार्मिक महत्व है. आज शिप्रा नदी की स्थिति आज अत्यंत दयनीय हो चुकी है. जिस नदी के आंचल में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होता है, उसका अपना उद्गम स्थल आज बूंद-बूंद पानी को मोहताज होकर सूख चुका है. नदी के जलस्तर को कृत्रिम रूप से बनाए रखने के लिए सरकार को 'नर्मदा-क्षिप्रा लिंक परियोजना' का सहारा लेना पड़ा. नदी किनारे बिना किसी अनुमति के ग्रीन बेल्ट की सुरक्षित जमीनों पर कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहे हैं. उज्जैन सहित आसपास के कस्बों के नाले सीधे शिप्रा में मिल रहे हैं.

मध्य प्रदेश की शान चंबल भी कराह रही

मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमाओं को अपनी लहरों से विभाजित करने वाली प्राचीन और ऐतिहासिक चंबल नदी का दायरा भी दिन-ब-दिन सिकुड़ता जा रहा है. बड़ी मात्रा में पत्थरों के अवैध उत्खनन और ब्लास्टिंग ने नदी के प्राकृतिक तंत्र को छिन्न-भिन्न कर दिया है. चंबल की मुख्य ताकत उसकी सहायक नदियां थीं, जिनमें बनास, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, छोटी कालीसिंध, कुनो, ब्राह्मणी, परवन, अलनिया और रेतम शामिल हैं. आज ये सभी सहायक नदियां इंसानी अतिक्रमण के कारण दम तोड़ चुकी हैं. परिणाम यह है कि मानसून के चंद महीनों को छोड़कर बाकी के पूरे साल चंबल की जगह केवल सूखी और डरावनी पथरीली चट्टानें ही दिखाई देती हैं.

केन नदी में अवैध खनन पर अंकुश नहीं

छतरपुर व पन्ना जिले से निकली केन नदी का जल स्तर गर्मियों में कम हो जाता है, और कई स्थानों पर इसकी मुख्य जलधारा सूखने के कगार पर पहुंच जाती है. नदी का सीना चीर कर रेत खनन और भीषण गर्मी के कारण नदी का प्राकृतिक बहाव बुरी तरह प्रभावित होता है, जिससे आसपास के इलाकों में गहरा पेयजल संकट भी होने लगता है. 3 फीट तक जलस्तर नीचे पहुंच जाता है. छतरपुर जिले के गौरिहार इलाका के खड़ी, पहरा, पडवार, रामपुर घाट, चन्दनगर इलाका के कई गांव केन नदी के जल स्तर से सीधे प्रभावित होते हैं

छतरपुर में केन नदी में बेहिसाब खनन (ETV BHARAT)

मध्य प्रदेश में आखिर क्यों सूख रही हैं नदियां

पर्यावरणविद सुभाष सी पांडे के अनुसार "नदियों के संकट के पीछे कई कारण एक साथ काम कर रहे हैं. जंगलों की अंधाधुंध कटाई से वर्षा जल जमीन में नहीं समा पा रहा है. वहीं अवैध रेत खनन ने नदी तल की संरचना बिगाड़ दी है. शहरीकरण और कंक्रीट निर्माण ने प्राकृतिक जल स्रोतों को बंद कर दिया है. दूसरी तरफ नालों और प्रदूषण ने नदियों के पानी को जहरीला बना दिया है. पांडे के अनुसार सबसे बड़ी समस्या यह है कि नदी संरक्षण को अब भी केवल सफाई अभियान तक सीमित समझा जा रहा है, जबकि असली जरूरत जलग्रहण क्षेत्र बचाने, जंगल बढ़ाने और भूजल पुनर्भरण की है."

ऐसे फिर नदियों को मिल सकता है नया जीवन

झिरी में बेतवा के उद्गम स्थल पर रिवाइवल प्रोजेक्ट पर काम कर चुके समाजसेवी उमाशंकर तिवारी का कहना है "हालात गंभीर जरूर हैं, लेकिन पूरी तरह निराशाजनक नहीं हैं. यदि उद्गम स्थलों का वैज्ञानिक संरक्षण किया जाए, अवैध खनन पर सख्ती हो, बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाए और नदियों के आसपास के जलग्रहण क्षेत्रों को पुनर्जीवित किया जाए, तो कई नदियों को दोबारा जीवन मिल सकता है. तिवारी के अनुसार यह तीाी संभव होगा, जब इस लड़ाई में सरकार और समाज दोनों की एकजुटता हो."

इनपुट (भोपाल से विश्वास चतुर्वेदी, विदिशा से रवि प्रजापति, बुहानपुर से सोनू सोहले, छतरपुर से मनोज सोनी, नर्मदापुरम से देवेंद्र वैश, ओंकारेश्वर से घनश्याम माहिल्या)