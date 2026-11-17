कुनबा तो बढ़ गया, अब रहेंगे कहां? इंसानी दखल से बेघर हो रहे मध्य प्रदेश के मगरमच्छ
मध्य प्रदेश में मगरमच्छों की संख्या में 10 साल में हुई तीन गुना. फिर भी खतरे में इनका जीवन और आशियाना. भटकने को हुए मजबूर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 6:32 PM IST
मुरैना : मुरैना के खुलावली गांव में 19 अक्टूबर की रात मगरमच्छ को देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया. वन विभाग की टीम ने साढ़े तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया. अनुमान लगाया गया कि ये मगरमच्छ गांव के पास स्थित तालाब से पहुंचा. मुरैना में ही पिछले 5 नवंबर को चंबल सफारी में घूमने आए राजस्थान के एक पर्यटक पर एक साथ 3 मगरमच्छों ने हमला कर दिया.
मगरमच्छ युवक को गहरे पानी में खींच ले गए. ये घटना उस समय हुई जब युवक नदी के किनारे शौच कर रहा था. यह घटना उससे कुछ दूरी पर खड़े उसके बेटे और बहनोई की आंखों के सामने हुई. ये तो बानगी भर हैं. मध्य प्रदेश में मगरमच्छों द्वारा इंसानों पर हमला करने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं.
जलस्रोतों पर लगातार बढ़ा अतिक्रमण
बढ़ते शहरीकरण और जंगलों के साथ ही जलस्रोतों पर अतिक्रमण का दायरा बढ़ने के साइड इफैक्ट लगातार सामने आ रहे हैं. जंगलों का दायरा सिमटने के कारण वन्यजीवों पर संकट है तो तालाबों व नदियों का दायरा छोटा करने से जलीय जीवों के सामने नई समस्या है. जंगलों से सटी आवासीय बस्तियों में जंगली जानवरों और इंसानों के बीच टकराहट बढ़ती जा रही है.
यही हाल जलस्रोतों के निकट बस रही बस्तियों में हैं. यहांमगरमच्छों व इंसानों के बीच जंग जैसे हालात बनते जा रहे हैं. वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे कहते हैं " मध्यप्रदेश में वन भूमि सहित मगरमच्छ के प्राकृतिक आवास नदी-तालाब में प्रदूषण और अतिक्रमण से पारिस्थितिक तंत्र की असहनीय बर्बादी हुई. इससे संघर्ष बढ़ा. सरकार दोषियों पर कार्रवाई में असफल रही है. अक्सर सरकार राजनैतिक कारणों से वन अपराध के मुकदमे वापस ले लेती है."
जलीय जीवों के प्राकृतिक आवास पर संकट
नदियों और झीलों के किनारे बढ़ते शहरीकरण से मगरमच्छों का प्राकृतिक आवास तेजी से सिमट रहा है. मध्य प्रदेश में एक तरफ मगरमच्छों की संख्या तेजी से बढ़ रही है तो उनके रहने के लिए जगह कम पड़ रही है. इसलिए मगरमच्छों द्वारा इंसानों पर हमले की कई घटनाएं इस बारिश के सीजन में सामने आई हैं. बारिश के सीजन के अलावा भी जलस्रोतों के पास मगरमच्छों द्वारा इंसानों पर हमले की घटनाएं बढ़ी हैं.
मध्य प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों में मगरमच्छों के प्राकृतिक आवास पर इंसानी दखल खलल तेजी से बढ़ा है. वन्यजीव संरक्षण से इनकी आबादी तो बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ नदियों, झीलों और किनारों पर बढ़ती मानवीय गतिविधियों के कारण इनके प्राकृतिक ठिकाने सिकुड़ रहे हैं, जिससे मानव-मगरमच्छ संघर्ष की घटनाएं भी सामने आ रही हैं.
नदियों में अंधाधुंध रेत खनन से संकट बढ़ा
मध्य प्रदेश के चंबल, सोन और केन जैसी नदियों में अंधधुंध रेत खनन हो रहा है. नदी के रेतीले किनारों पर ठंड के मौसम में मगरमच्छ धूप सेंकते हैं और इस दौरानअंडे देते हैं. लेकिन मगरमच्छों की जगह अवैध खनन के कारण खत्म होती जा रही है. इसके साथ ही जलस्रोतों के किनारे अतिक्रमण और निर्माण के कारण समस्या और गहरी हो गई है.
शिवपुरी और भोपाल में तालाबों और नालों के बिल्कुल करीब कॉलोनियां, सड़कें और खेत तैयार हो गए हैं. इस कारण मगरमच्छों के रहने और घूमने की प्राकृतिक जगह कम हो गई है. कई जल स्रोतों में मछली पकड़ने का काम नियम कायदों से हटकर हो रहा है. इससे मगरमच्छों को भोजन कम पड़ रहा है. इसके साथ ही नदियों का प्राकृतिक प्रवाह रुकने और नहरों का जाल बिछने से मगरमच्छ रास्ता भटककर खेतों और रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं.
मुरैना के गांवों तक पहुंच रहे पानी के शिकारी, आधी रात को मचा कोहराम, साढ़े 3 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन
मुरैना के राजघाट पर दिल दहलाने वाला दृश्य
चंबल नदी के राजघाट पर प्यास बुझाने नदी किनारे पहुंचे चीतल को करीब 15 फीट लंबे विशालकाय मगरमच्छ ने पलक झपकते ही अपना शिकार बना लिया. मगरमच्छ चीतल को जबड़ों में दबाकर नदी के टापू पर जा बैठा. इस खौफनाक मंजर को देखकर पर्यटक भी सन्न रह गए. वन विभाग के एसडीओ श्याम सिंह चौहान ने चीतल के शिकार की बात को नकारा है.
उनका कहना है "चंबल नदी में मगरमच्छ और घड़ियाल दोनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो वन्यजीव संरक्षण के लिहाज से सकारात्मक संकेत हैं. हालांकि मगरमच्छों की बढ़ती संख्या जलीय जीवों के लिए चिंता का विषय भी है, क्योंकि मगरमच्छ किसी भी जलीय जीव का शिकार कर सकता है. मगरमच्छ मांसाहारी और जलीय शिकारी जीव हैं." वर्ष 2022 में चंबल में 868 मगरमच्छ दर्ज किए गए थे, जबकि 2026 में इनकी संख्या बढ़कर 1512 हो गई है. पांच साल में इनकी संख्या में 644 का इजाफा हुआ है.
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मध्य प्रदेश में एक साल के अंदर प्रमुख घटनाएं
19 अक्टूबर 2026 : मुरैना के खुलावली गांव में रात में घुसा मगरमच्छ. वन विभाग ने साढ़े तीन घंटे में किया रेस्क्यू. चंबल नदी के राजघाट पुल के पास पानी में छोड़ा.
22 मई 2026 : मंदसौर के हमीरगढ़ गांव में तालाब में बच्चों को नहलाने और कपड़े धोने गई महिला की जांबाजी से 5 वर्षीय बेटे की जान बची. मगरमच्छ बच्चे को घसीटकर तालाब के अंदर ले जा रहा था. मासूम बेटा गंभीर रूप से घायल.
5 अप्रैल 2026 : शिवपुरी में विशाल मगरमच्छ तालाब से निकल कर नाले से होता हुआ एक घर में घुस रहा था. कुत्तों के भौंकने से परिवार के लोग जागे. परिवार और पड़ोसियों ने लाठियों की मदद से मगरमच्छ को किसी तरह घर से बाहर निकाला. वह नाले के रास्ते वापस तालाब में चला गया.
05 नवंबर 2025 : मुरैना में चंबल सफारी घूमने आए राजस्थान के एक पर्यटक पर एक साथ 3 मगरमच्छों ने हमला कर दिया. मगरमच्छ युवक को गहरे पानी में खींच ले गए. ये घटना उस समय घटित हुई जब युवक नदी के किनारे शौच कर रहा था. यह घटना उससे कुछ दूरी पर खड़े उसके बेटे और बहनोई की आंखों के सामने हुई.
31 अगस्त 2025 : नीमच के रिहायशी इलाके में करीब 7 फीट लंबा मगरमच्छ घुसा. मगरमच्छ के हमले में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल.
06 जुलाई 2026 : मैहर के दधीच गांव में रात को विशाल मगरमच्छ घुसा. वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर मार्कण्डेय बांध में छोड़ा.
09 अप्रैल 2025 : मैहर के बाणसागर जलाशय के किनारे बकरी चराने गए किशोर पर मगरमच्छ का हमला. मुश्किल से बची जान.
04 मार्च 2025 : दतिया के घुघसी गांव में मगरमच्छ मृत अवस्था में मिला. पता चला कि रेत माफिया ने अवैध उत्खनन के दौरान जेसीबी मशीन से मगरमच्छ को मारकर रेत में दबाया.