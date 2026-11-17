ETV Bharat / state

कुनबा तो बढ़ गया, अब रहेंगे कहां? इंसानी दखल से बेघर हो रहे मध्य प्रदेश के मगरमच्छ

इंसानी दखल से बेघर हो रहे मध्य प्रदेश के मगरमच्छ ( ETV BHARAT )

मुरैना : मुरैना के खुलावली गांव में 19 अक्टूबर की रात मगरमच्छ को देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया. वन विभाग की टीम ने साढ़े तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया. अनुमान लगाया गया कि ये मगरमच्छ गांव के पास स्थित तालाब से पहुंचा. मुरैना में ही पिछले 5 नवंबर को चंबल सफारी में घूमने आए राजस्थान के एक पर्यटक पर एक साथ 3 मगरमच्छों ने हमला कर दिया.

मगरमच्छ युवक को गहरे पानी में खींच ले गए. ये घटना उस समय हुई जब युवक नदी के किनारे शौच कर रहा था. यह घटना उससे कुछ दूरी पर खड़े उसके बेटे और बहनोई की आंखों के सामने हुई. ये तो बानगी भर हैं. मध्य प्रदेश में मगरमच्छों द्वारा इंसानों पर हमला करने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं.

मुरैना के राजघाट पर दिल दहलाने वाला दृश्य (ETV BHARAT) जलस्रोतों पर लगातार बढ़ा अतिक्रमण बढ़ते शहरीकरण और जंगलों के साथ ही जलस्रोतों पर अतिक्रमण का दायरा बढ़ने के साइड इफैक्ट लगातार सामने आ रहे हैं. जंगलों का दायरा सिमटने के कारण वन्यजीवों पर संकट है तो तालाबों व नदियों का दायरा छोटा करने से जलीय जीवों के सामने नई समस्या है. जंगलों से सटी आवासीय बस्तियों में जंगली जानवरों और इंसानों के बीच टकराहट बढ़ती जा रही है. मध्य प्रदेश में मगरमच्छों की संख्या में 10 साल में हुई तीन गुना (ETV BHARAT) यही हाल जलस्रोतों के निकट बस रही बस्तियों में हैं. यहांमगरमच्छों व इंसानों के बीच जंग जैसे हालात बनते जा रहे हैं. वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे कहते हैं " मध्यप्रदेश में वन भूमि सहित मगरमच्छ के प्राकृतिक आवास नदी-तालाब में प्रदूषण और अतिक्रमण से पारिस्थितिक तंत्र की असहनीय बर्बादी हुई. इससे संघर्ष बढ़ा. सरकार दोषियों पर कार्रवाई में असफल रही है. अक्सर सरकार राजनैतिक कारणों से वन अपराध के मुकदमे वापस ले लेती है." जलीय जीवों के प्राकृतिक आवास पर संकट नदियों और झीलों के किनारे बढ़ते शहरीकरण से मगरमच्छों का प्राकृतिक आवास तेजी से सिमट रहा है. मध्य प्रदेश में एक तरफ मगरमच्छों की संख्या तेजी से बढ़ रही है तो उनके रहने के लिए जगह कम पड़ रही है. इसलिए मगरमच्छों द्वारा इंसानों पर हमले की कई घटनाएं इस बारिश के सीजन में सामने आई हैं. बारिश के सीजन के अलावा भी जलस्रोतों के पास मगरमच्छों द्वारा इंसानों पर हमले की घटनाएं बढ़ी हैं. मगरमच्छ क्यों करता है हमला (ETV BHARAT) मध्य प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों में मगरमच्छों के प्राकृतिक आवास पर इंसानी दखल खलल तेजी से बढ़ा है. वन्यजीव संरक्षण से इनकी आबादी तो बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ नदियों, झीलों और किनारों पर बढ़ती मानवीय गतिविधियों के कारण इनके प्राकृतिक ठिकाने सिकुड़ रहे हैं, जिससे मानव-मगरमच्छ संघर्ष की घटनाएं भी सामने आ रही हैं. नदियों में अंधाधुंध रेत खनन से संकट बढ़ा मध्य प्रदेश के चंबल, सोन और केन जैसी नदियों में अंधधुंध रेत खनन हो रहा है. नदी के रेतीले किनारों पर ठंड के मौसम में मगरमच्छ धूप सेंकते हैं और इस दौरानअंडे देते हैं. लेकिन मगरमच्छों की जगह अवैध खनन के कारण खत्म होती जा रही है. इसके साथ ही जलस्रोतों के किनारे अतिक्रमण और निर्माण के कारण समस्या और गहरी हो गई है. शिवपुरी और भोपाल में तालाबों और नालों के बिल्कुल करीब कॉलोनियां, सड़कें और खेत तैयार हो गए हैं. इस कारण मगरमच्छों के रहने और घूमने की प्राकृतिक जगह कम हो गई है. कई जल स्रोतों में मछली पकड़ने का काम नियम कायदों से हटकर हो रहा है. इससे मगरमच्छों को भोजन कम पड़ रहा है. इसके साथ ही नदियों का प्राकृतिक प्रवाह रुकने और नहरों का जाल बिछने से मगरमच्छ रास्ता भटककर खेतों और रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं. मगरमच्छ हमला करे तो कैसे बचें (ETV BHARAT) मुरैना के गांवों तक पहुंच रहे पानी के शिकारी, आधी रात को मचा कोहराम, साढ़े 3 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन