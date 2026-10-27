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दिसंबर में मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र!, पंचायत राज कानून में संशोधन की तैयारी

मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र दिसंबर में हो सकता है ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र दिसंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह से शुरू होने की संभावना है. सत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया जा सकता है. इसके साथ ही पंचायत राज अधिनियम में संशोधन से जुड़ा विधेयक भी सरकार सदन में ला सकती है. संसदीय कार्य विभाग ने सत्र के आयोजन को लेकर नवंबर के अंतिम सप्ताह और दिसंबर के शुरुआती दिनों का प्रस्ताव तैयार किया है. हालांकि, सत्र की अंतिम तारीखों पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बीच चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा. इसके बाद प्रस्ताव को मंजूरी के लिए आगे बढ़ाया जाएगा.

अनुपूरक बजट से विकास कार्यों को मिलेगी गति