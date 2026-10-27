दिसंबर में मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र!, पंचायत राज कानून में संशोधन की तैयारी
मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र दिसंबर में हो सकता है, पेश किया जा सकता है अनुपूरक बजट. रिपोर्ट आबिद मुमताज.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 6:14 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र दिसंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह से शुरू होने की संभावना है. सत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया जा सकता है. इसके साथ ही पंचायत राज अधिनियम में संशोधन से जुड़ा विधेयक भी सरकार सदन में ला सकती है. संसदीय कार्य विभाग ने सत्र के आयोजन को लेकर नवंबर के अंतिम सप्ताह और दिसंबर के शुरुआती दिनों का प्रस्ताव तैयार किया है. हालांकि, सत्र की अंतिम तारीखों पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बीच चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा. इसके बाद प्रस्ताव को मंजूरी के लिए आगे बढ़ाया जाएगा.
अनुपूरक बजट से विकास कार्यों को मिलेगी गति
शीतकालीन सत्र में वर्ष 2026-27 के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत किए जाने की तैयारी है. इसके माध्यम से निर्माण और विकास कार्यों से जुड़े विभागों को अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जा सकती है. सरकार की प्राथमिकताओं और विभिन्न विभागों की अतिरिक्त वित्तीय जरूरतों को बजट में शामिल किए जाने की संभावना है.
पंचायत राज अधिनियम में बदलाव पर नजर
सत्र के दौरान पंचायत राज अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव भी महत्वपूर्ण रहेगा. इसके तहत ग्रामसभा के कुछ अधिकार पंचायत समितियों को देने से संबंधित विधेयक पेश किए जाने की संभावना है. यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो पंचायत व्यवस्था में अधिकारों और जिम्मेदारियों के बंटवारे में बदलाव हो सकता है. इसके अलावा नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने कॉलोनाइजर एक्ट में बदलाव के लिए प्रारूप तैयार किया है. सरकार से मंजूरी मिलने की स्थिति में इस विषय से संबंधित विधेयक भी विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है.
ई-विधान व्यवस्था भी होगी लागू
विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र से ई-विधान व्यवस्था लागू करने की तैयारी है. इसके तहत विधायकों को प्रश्न-उत्तर, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कार्यसूची और अन्य विधायी दस्तावेज डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे. इस व्यवस्था को लेकर 28 से 30 अक्टूबर तक विधायकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है.
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कुल मिलाकर, आगामी शीतकालीन सत्र में बजट, पंचायत व्यवस्था में संभावित बदलाव और विधायी कार्यवाही के डिजिटलीकरण से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से सामने आ सकते हैं. हालांकि, सत्र की तारीखों और विधेयकों को सदन में पेश किए जाने पर अंतिम निर्णय होना बाकी है.