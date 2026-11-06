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मध्य प्रदेश विधानसभा का 5 दिन का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से, डिजिटल होगी पूरी कार्यवाही

मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 7 से 11 दिसंबर तक ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है. विधानसभा सत्र 7 दिसंबर से शुरू होकर 11 दिसंबर तक चलेगा. इस दौरान कुल 5 बैठकें होंगी. पिछला शीतकालीन सत्र भी पांच दिनों का ही रखा गया था. विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है. विधानसभा सत्र के दौरान राज्य सरकार दूसरा अनुपूरक बजट यानी लेखानुदान सदन के पटल पर रखेगी. इसके जरिए राज्य सरकार जरूरी खर्चों और विकास के कामों के लिए जरूरी वित्तीय मंजूरी लेगी. इस बार विधानसभा का सत्र पूरी तरह डिजीटल होगा. विधानसभा का प्रश्नकाल भी ऑनलाइन किए जाने का विचार किया जा रहा है.

डिजिटल होगा विधानसभा का पूरा कामकाज