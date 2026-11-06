मध्य प्रदेश विधानसभा का 5 दिन का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से, डिजिटल होगी पूरी कार्यवाही
मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 7 से 11 दिसंबर तक, इस सत्र से विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लागू. रिपोर्ट बृजेंद्र पटेरिया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 6:45 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है. विधानसभा सत्र 7 दिसंबर से शुरू होकर 11 दिसंबर तक चलेगा. इस दौरान कुल 5 बैठकें होंगी. पिछला शीतकालीन सत्र भी पांच दिनों का ही रखा गया था. विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है. विधानसभा सत्र के दौरान राज्य सरकार दूसरा अनुपूरक बजट यानी लेखानुदान सदन के पटल पर रखेगी. इसके जरिए राज्य सरकार जरूरी खर्चों और विकास के कामों के लिए जरूरी वित्तीय मंजूरी लेगी. इस बार विधानसभा का सत्र पूरी तरह डिजीटल होगा. विधानसभा का प्रश्नकाल भी ऑनलाइन किए जाने का विचार किया जा रहा है.
डिजिटल होगा विधानसभा का पूरा कामकाज
मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र इस बार पूरी तरह से अलग होगा. इस सत्र से विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को पूरी तरह से लागू किया जा रहा है. इस एप्लीकेशन के शुरू होने से विधानसभा का पूरा कामकाज ऑनलाइन ही होगा. इसके तहत विधायकों को अपने सवाल, ध्यानाकर्षण, स्थगन आदि की सूचना ऑनलाइन ही देनी होगी.
विधानसभा में सभी विधायकों की टेबल पर टैबलेट लगाया जा चुका है. इस टैबलेट पर ही विधायकों को अपने पूछे गए सवाल, सरकार द्वारा सवाल के दिए गए जवाब भी दिखाई देंगे. इसके अलावा सरकार द्वारा लाए जाने वाले विधेयक की कॉपी भी इस बार प्रिंटेड नहीं मिलेगी. इसके स्थान पर टैबलेट पर ही विधेयक की कॉपी भेजी जाएगी. नये सिस्टम के लिए विधायकों को पहले ही तीन दिन का प्रशिक्षण दिया जा चुका है. इसमें विधायकों को नए सिस्टम में किस तरह से काम करना है, इसके बार में विस्तार से बताया जा चुका है.
विधानसभा में दो बड़े कानून में संशोधन की तैयारी
विधानसभा के मानूसन सत्र में राज्य सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए दो नए संशोधन विधेयक लाने की तैयारी कर रही है. इसमें एक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पंचायत राज अधिनियम में संशोधन से जुड़ा होगा. इसके अलावा नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा कॉलोनाइजर एक्ट में संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा. इसको लेकर तैयारी की जा रही है.
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कांग्रेस ने की सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग
उधर, कांग्रेस ने मानसून सत्र की अवधि बढ़ाए जाने की मांग की है. कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने कहा कि "प्रदेश की जनता से जुड़े ऐसे कई विषय हैं जिन्हें विधानसभा में सरकार के सामने उठाए जाने का मौका सत्र में मिलता है, लेकिन लगता है सरकार इन समस्याओं को सुनना ही नहीं चाहती. विधानसभा के सत्र लगातार छोटे हो रहे हैं. विधानसभा अध्यक्ष से सत्र बढ़ाए जाने की मांग की जाएगी."