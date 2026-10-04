पसंद नहीं भाव देखकर खरीदी जा रही भाजी, भिंडी टमाटर समेत कई सब्जियों से बढ़ी दूरी
मध्य प्रदेश में सब्जियों के दाम में तेजी, आलू, टमाटर समेत कई सब्जियों के दाम 15 से 20 रुपये किलो तक बढ़े. रिपोर्ट तपस गुप्ता.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 9:47 PM IST|
Updated : October 4, 2026 at 9:59 PM IST
उमरिया: लगातार हुई बारिश का असर अब आम लोगों की रसोई के बजट पर साफ दिखने लगा है. बाजार में सब्जियों के दामों में तेजी आने से गृहणियों की परेशानी बढ़ गई है. टमाटर से लेकर भिंडी और अन्य हरी सब्जियों के दामों में पिछले कुछ दिनों से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. बढ़ती कीमतों के चलते अब लोग जरूरत के मुताबिक ही सब्जियां खरीदने को मजबूर नजर आ रहे हैं.
सब्जियों के दाम में 15 से 20 रुपए प्रति किलो तक तेजी
सब्जी विक्रेता रघुवीर केवट ने बताया कि "बीते कुछ दिनों से लगातार हुई बारिश के कारण सब्जियों की आवक प्रभावित हुई है. इसका सीधा असर बाजार के भाव पर पड़ रहा है. रविवार को जहां टमाटर 40 रूपये किलो बिक रहा था अब इसका भाव बढ़कर 50 से 60 किलो तक पहुंच गया है. इसी तरह अन्य सब्जियों के दाम में भी 15 रुपए से 20 रुपए प्रति किलो तक तेजी देखी जा रही है."
रघुवीर केवट ने बताया कि भिंडी के भाव में भी बढ़ोतरी हुई है कुछ दिनों पहले तक भिंडी 30 रुपए किलो के आसपास बिक रही थी लेकिन अब भाव 50 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है. उनका कहना है की बारिश के कारण खेतों से सब्जी की आवक प्रभावित होने से बाजार में उपलब्धता कम हुई है जिसका असर कीमत पर पड़ रहा है.
सब्जी खरीदी की मात्रा में आई कमी
सब्जियों के महंगे होने का असर केवल ग्राहकों की जेब पर ही नहीं पड़ा है बल्कि सब्जी विक्रेताओं की सेल पर भी पड़ा है. सब्जी विक्रेता ने बताया कि "पहले ग्राहक एक साथ दो से तीन किलो तक सब्जियां खरीद लिया करते थे लेकिन अब महंगाई के चलते खरीदी की मात्रा कम हो गई है. कई ग्राहक आधा किलो या पाव भर सब्जी लेकर ही काम चला रहे हैं."
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गृहणी माला गुप्ता ने बताया कि सब्जियों के बढ़ते दामों ने घर का बजट बिगाड़ दिया है. आमदनी सीमित होने के बावजूद रोजमर्रा के खर्च लगातार बढ़ते जा रहे हैं. पहले परिवार के लिए सप्ताह भर की सब्जियां एक साथ खरीद ली जाती थी लेकिन अब कीमतों को देखकर खरीदी करने के पहले कई बार सोचना पड़ रहा है."
पसंद की बजाय कीमत देखकर सब्जियों का चुनाव
उन्होंने कहा है कि रोजमर्रा की जरूरत की चीजों में सब्जियां प्रमुख हैं. इसीलिए उनके दाम बढ़ने का सीधा असर परिवार के पूरे बजट पर पड़ता है. लोगों को अब पसंद की बजाय कीमत देखकर सब्जियों का चुनाव करना पड़ रहा है. बारिश के कारण बढ़े दाम कब समान होंगे इसे लेकर भी ग्राहक असमंजस में है.