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पसंद नहीं भाव देखकर खरीदी जा रही भाजी, भिंडी टमाटर समेत कई सब्जियों से बढ़ी दूरी

टमाटर भिंडी समेत कई सब्जियां महंगी ( ETV Bharat )

उमरिया: लगातार हुई बारिश का असर अब आम लोगों की रसोई के बजट पर साफ दिखने लगा है. बाजार में सब्जियों के दामों में तेजी आने से गृहणियों की परेशानी बढ़ गई है. टमाटर से लेकर भिंडी और अन्य हरी सब्जियों के दामों में पिछले कुछ दिनों से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. बढ़ती कीमतों के चलते अब लोग जरूरत के मुताबिक ही सब्जियां खरीदने को मजबूर नजर आ रहे हैं.