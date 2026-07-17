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मोहन यादव बोले रामचंद्र रहीम का फर्क मिटे, कांग्रेस की दलील UCC पर वोट डलवाए सरकार

मोहन यादव ने कहा रामचंद्र एक शादी करता है तो रहीम क्यों नहीं ( Etv Bharat )

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में यूसीसी को लेकर बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि अगर रामचंद्र एक शादी करता है तो रहीम से भी एक ही शादी की अपेक्षा की जा सकती है. मुस्लिम बहनें भी हमारी बहन हैं. उनके जीवन में भी कठिनाइयां आती हैं. इसलिए कानून सबके लिए समान होना चाहिए. उन्होंने यूसीसी को लेकर कहा सरकार इस मामले में सभी पक्षों के विचारों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था लागू करेगी. मध्य प्रदेश में भी हम उसी भावना के अनुरूप समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.

वहीं, कटनी में पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा ने मोहन सरकार के यूसीसी लागू करने को लेकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा है कि इस मामले को लेकर जनता से वोट कराया जाना चाहिए. जिस तरह से सरकार ने सुझाव मांगे हैं ये केवल खाना पूर्ति है.

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के यूसीसी को लेकर दिए गए एक बयान को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी बवाल खड़ा हो गया है. मोहन यादव ने इंदौर में कहा था कि अगर रामचंद्र एक शादी करता है तो रहीम से भी एक ही शादी की अपेक्षा की है. उन्होंने कहा मुस्लिम बहनें भी हमारी बहन हैं. मुख्यमंत्री ने यूसीसी विधेयक को लेकर कहा कि मानसून सत्र में यूसीसी लाने की तैयारी है. उन्होंने फिर दोहराया कि देश में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू होना चाहिए.

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कांग्रेस को भी निशाने पर लिया और कहा कि यूसीसी जैसे महत्वपूर्ण विषय पर विपक्ष ने सकारात्मक भागीदारी नहीं निभाई. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने राजनीतिक कारणों से समिति की बैठकों में हिस्सा नहीं लिया और अपने सुझाव भी नहीं दिए. मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने यूसीसी लागू करने से पहले पूरे प्रदेश में जनसंवाद किया था. विशेष समिति ने प्रदेश के सभी 55 जिलों में अलग अलग धर्मों, समुदायों, सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों से संवाद किया. पूरे प्रदेश से 10 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त किए हैं.

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कांग्रेस ने यूसीसी को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं. सुझाव भी नहीं दिए. पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा ने यूसीसी को लेकर कहा है कि "सरकार इस मुद्दे पर केवल मनमानी कर रही है. विधानसभा में इस पर पूरा विचार करेंगे. पार्टी जनता से भी इस विषय पर जवाब मांगेगी. ये बिल आम आदमियों से चर्चा करने के बाद लाया जाना चाहिए. बल्कि वोट डलवाए जाने चाहिए."

यूसीसी लागू हो जाने के बाद होगा क्या

मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू होने के बाद माना जा रहा है कि जो नियम होंगे उनमें शादी में अभी की तरह दोनों पक्षों की सहमति जरूरी होगी. विवाह दोनों पक्षों की स्वतंत्र सहमति मिल जाने के बाद ही मान्य होगा. विवाह के समय पति या पत्नी में से किसी का दूसरा जीवनसाथी जीवित नहीं होना चाहिए. ये भी शर्त रहेगी. दोनों का मानसिक रूप से सक्षम होना आवश्यक होगा. प्रतिबंधित रिश्तों में विवाह नहीं हो सकेगा. हालांकि जिन समुदायों की परंपरा इसकी अनुमति देती है, वहां छूट का प्रावधान रहेगा हर शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा. 60 दिन के भीतर ये रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. तलाक की स्थिति में भरण-पोषण और बच्चों की जिम्मेदारी के लिए एक समान नियम होंगे. लिव इन पर भी एक समान कानून लागू होगा.