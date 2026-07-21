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यूसीसी बिल पर चर्चा के दौरान सदन में लगे जय श्री राम के नारे, डिप्टी सीएम बोले गर्व की बात

यूसीसी बिल पर चर्चा के दौरान सदन में लगे जय श्री राम के ना (ETV Bharat)

ईटीवी भारत से बातचीत में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा कि " मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को शुभकामनाएं, जिनके नेतृत्व में यूसीसी का बिल पास हुआ." जब पूछा गया कि जय श्री राम के नारे लगे यूसीसी बिल पर चर्चा के दौरान, इस पर जगदीश देवड़ा ने कहा कि "हां बिल्कुल जय श्री राम के नारे लगे और जय श्री राम के नारे लगना तो गर्व की बात है." जब उनसे पूछा गया कि आपकी एक विधायक उषा ठाकुर तो लिव इन के विरोध में हैं तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है. हम सब समान नागरिक संहिता के पत्र में एकमत हैं.

भोपाल: मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बधाई के पात्र हैं. मध्य प्रदेश विधानसभा में आज समान नागरिक संहिता का बिल पास हो गया. सदन के भीतर लगाए गए जय श्री राम के नारे पर उन्होंने कहा कि ये तो गर्व की बात है. जय श्री राम के नारे लगने ही चाहिए. हांलाकि, विधेयक पेश होने से लेकर पारित होने तक सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भारी घमासान हुआ. कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का कहना था कि जब संशोधन आ जाता है तो नियम ये कहता है संशोधन पर चर्चा हो, ये बिल असंवैधानिक हैं.

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मीडिया से बातचीत मे कहा कि "मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और आरएसएस समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक न्याय के मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहे." उन्होंने कहा कि "प्रदेश की लगभग 55 फीसदी ओबीसी आबादी आज भी अपने 27 प्रतिशत आरक्षण के अधिकार के लिए न्याय की प्रतीक्षा कर रही है. UCC से भी बड़ा मुद्दा पिछड़े वर्ग को उसका संवैधानिक अधिकार और न्याय दिलाना है." सिंघार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट मांग है कि मध्य प्रदेश के OBC वर्ग को 27% आरक्षण का संवैधानिक अधिकार बहाल किया जाए.

विधानसभा में कांग्रेस ने यूसीसी का किया विरोध (ETV Bharat)

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मसूद ने लगाया था संशोधन, बोले मेरी लड़ाई जारी रहेगी

यूसीसी विधेयक पर चर्चा में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने संशोधन लगाया था. विधायक आरिफ मसूद ने इस बिल को बीजेपी सरकार का एजेंडा बताया. मसूद ने कहा कि ये आर्टिकल 29 का उल्लंघन है. उन्होंने आर्टिकल 29 का जिक्र करते हुए कहा कि अल्पसंख्यक समाज के कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स का ये मुद्दा है. मसूद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि "मैंने कहा भी इसे प्रवर समिति को भेजिए. ये बिल असंवैधानिक है. मैं लीगल बात करूंगा और इस मुद्दे पर लड़ाई जारी रहेगी."

जीतू पटवारी ने कहा, यूसीसी केवल ध्यान भटकाने के लिए

कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि "यूसीसी लागू करना है तो शिक्षा में लागू कीजिए. ताकि हर वर्ग के बच्चे को शिक्षा के समान अवसर मिले. रोजगार में यूसीसी हो समान अवसर के लिए ताकि शिक्षा के बाद रोजगार भी मिल सके." उन्होंने कहा कि ये यूसीसी केवल ध्यान भटकाने की राजनीति है. प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली और प्रशासनिक भ्रष्टाचार से त्रस्त है, लेकिन भाजपा सरकार इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए समान नागरिक संहिता जैसे विषयों को राजनीतिक प्रोपेगेंडा बनाकर पेश कर रही है.