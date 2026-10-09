कहीं आपके वाहन पर भी तो नहीं बकाया ट्रैफिक चालान, मध्य प्रदेश में रिकवरी के लिए नए नियम!
मध्य प्रदेश में यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने और भुगतान के नियमों की जानकारी नहीं है तो पढ़िए यह खबर. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 10:45 PM IST
ग्वालियर: हाल ही हिमाचल प्रदेश सरकार ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए 'चालान 2 पे' यानी स्पॉट पेमेंट का प्रावधान लागू कर बड़ी सहूलियत दी है, लेकिन क्या आप जानते हैं मध्य प्रदेश में यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने और भुगतान का क्या नियम है, अगर नहीं तो आइए आपको बताते है कि, मध्य प्रदेश में अगर आपका चालान कट जाये तो आप किस तरह इसकी जानकारी ले सकते और कैसे भुगतान कर सकते हैं.
इंदौर में सबसे ज्यादा ई-चालान, ग्वालियर भी चौथे पायदान पर
मध्य प्रदेश में ट्रैफिक चालान और उसकी रिकवरी पुलिस और यातायात विभाग के लिये सिरदर्द बना हुआ है. चालान तो किए जा रहे हैं लेकिन भुगतान अटका हुआ है. MoRTH (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) के अनुसार बीते वित्तीय वर्ष 2025-26 में अकेले इंदौर में 4.8 लाख से अधिक ट्रैफिक चालान जारी किए गए.
ग्वालियर तक में 1.8 लाख ई चालान यातायात नियमों के उल्लंघन पर वाहन चालकों को भेजे गए. पूरे मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा करीब 22 लाख से अधिक का था. बावजूद इसके प्रदेश में चालान की पेमेंट पेंडेंसी बढ़ गई, यानि लोग चालान नहीं भर रहे हैं. पूरे साल में ऑनलाइन चालानों का भुगतान महज 14 प्रतिशत के करीब रहा है. जिसकी बड़ी वजह है हैकिंग और ट्रैफिक सिग्नलों और ट्रैफिक कैमरा से लोगों को नियम तोड़ने पर ई चालान तो भेज दिए जाते हैं लेकिन उन्हें इसका पता ही नहीं चलता.
ऑनलाइन और डिजिटल पेमेंट से किए जा सकते हैं चालान के भुगतान
मध्य प्रदेश में ई चालान देखने और भुगतान के लिए परिवहन विभाग ने आधिकारिक वेबसाइट पर व्यवस्था की है. जिससे कोई भी वाहन चालक अपने वाहन पर जारी हुए चलानों को देख सकता है भुगतान कर सकता है. गृह विभाग ने आम आदमी की परेशानी को देखते हुए ऑनलाइन चालान भरने की सुविधा भी दे दी है, जिसके लिए आसानी से ऑनलाइन ही डिजिटल भुगतान के माध्यम से जुर्माने का भुगतान किया जा सकता है.
संबंधित वाहन चालक ऑनलाइन भुगतान के जरिए चालान की राशि भर सकती है. वहीं स्पॉट पर चेकिंग या ट्रैफिक सिग्नल पर होने वाले चालान का भुगतान ट्रैफिक पुलिसकर्मी के पास उपलब्ध पीओएस मशीन के जरिए डिजिटल पेमेंट से भी तुरंत किया जा सकता है.
ई-चालान भरने मिलता है 60 दिन का समय
भिंड के पूर्व यातायात प्रभारी रणजीत सिंह के अनुसार, "यातायात और परिवहन विभाग ने जुर्माने की वसूली के लिए ऑनलाइन भुगतान के लिए यूपीआई, नेटबैंकिंग या डेबिट कार्ड्स के साथ विभिन्न वॉलेट ऐप से भी भुगतान की सुविधा प्रदान की है. चालान काटने के बाद नियम उल्लंघन करने वाले वाहन चालक को भुगतान के लिए 60 दिन का समय भी मिलता है लेकिन यदि फिर भी जुर्माने का भुगतान ना किया जाए तो यातायात विभाग से केस न्यायालय चला जाता है."
बकाया चालान वसूली के लिए उठाये जा रहे सख्त कदम
लगातार बढ़ रहे चालान के बकाया को देखते हुए अब ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग ने चालान वसूली के लिए नए कदम उठाना शुरू कर दिए हैं. अब अगर किसी वाहन पर 3 या उससे अधिक चालान दो महीने से ज्यादा पेंडिंग हैं तो उसके वाहन संबंधी दस्तावेज परिवहन पोर्टल द्वारा स्वतः लॉक हो सकते हैं. इसके साथ ही इंटरसेप्टर वाहनो जिनमें ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम लगा है से उन वाहन जिन पर चालान लंबित हैं, चौराहों और सिग्नलों पर उनके वाहन रोक कर पीओएस मशीनों से अनिवार्य स्पॉट पेमेंट करने का नियम बना दिया है.
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ऐसे चेक करें अपने चालान
अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आपका भी कोई चालान कटा है या नहीं ये कैसे पता करें तो आपको बता दें कि, मध्य प्रदेश यातायात पुलिस के ऑनलाइन ई चालान भुगतान के लिए आप https://echallan.mponline.gov.in वेबसाइट पर जा सकते हैं. यहां आप अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर भरेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके वाहन पर भुगतान के लिए कितने चालान लंबित हैं या नहीं, यदि चालान लिस्टेड हो तो उसका भुगतान भी यहीं से कर सकते हैं.