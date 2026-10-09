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कहीं आपके वाहन पर भी तो नहीं बकाया ट्रैफिक चालान, मध्य प्रदेश में रिकवरी के लिए नए नियम!

मध्य प्रदेश में रिकवरी के लिए नए नियम! ( ETV Bharat )

ग्वालियर: हाल ही हिमाचल प्रदेश सरकार ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए 'चालान 2 पे' यानी स्पॉट पेमेंट का प्रावधान लागू कर बड़ी सहूलियत दी है, लेकिन क्या आप जानते हैं मध्य प्रदेश में यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने और भुगतान का क्या नियम है, अगर नहीं तो आइए आपको बताते है कि, मध्य प्रदेश में अगर आपका चालान कट जाये तो आप किस तरह इसकी जानकारी ले सकते और कैसे भुगतान कर सकते हैं.

इंदौर में सबसे ज्यादा ई-चालान, ग्वालियर भी चौथे पायदान पर मध्य प्रदेश में ट्रैफिक चालान और उसकी रिकवरी पुलिस और यातायात विभाग के लिये सिरदर्द बना हुआ है. चालान तो किए जा रहे हैं लेकिन भुगतान अटका हुआ है. MoRTH (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) के अनुसार बीते वित्तीय वर्ष 2025-26 में अकेले इंदौर में 4.8 लाख से अधिक ट्रैफिक चालान जारी किए गए.