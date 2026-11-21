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स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देने के मामले में टॉप पर मध्य प्रदेश, इंदौर, सारणी और बालाघाट ने मारी बाजी

स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देने के मामले में टॉप पर मध्य प्रदेश ( ETV Bharat )

भोपाल: स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देकर उन्हें आर्थिक मजबूती देने के मामले में मध्य प्रदेश देश में पहले नंबर का राज्य बन गया है. स्ट्रीट वेंडर्स से जुड़ी हुई पीएम स्वनिधि योजना को प्रभावी तरीके से अमल में लाने में मध्य प्रदेश देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है.