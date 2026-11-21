स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देने के मामले में टॉप पर मध्य प्रदेश, इंदौर, सारणी और बालाघाट ने मारी बाजी
स्ट्रीट वेंडर्स को सबसे ज्यादा लोन देने के मामले में मध्य प्रदेश का देश में पहला नंबर. 2 राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा. रिपोर्ट-शिफाली पांडे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 3:35 PM IST
भोपाल: स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देकर उन्हें आर्थिक मजबूती देने के मामले में मध्य प्रदेश देश में पहले नंबर का राज्य बन गया है. स्ट्रीट वेंडर्स से जुड़ी हुई पीएम स्वनिधि योजना को प्रभावी तरीके से अमल में लाने में मध्य प्रदेश देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है.
इसी तरह से स्ट्रीट वेंडर्स को सबसे ज्यादा लोन देने के मामले में भी मध्य प्रदेश देश में पहले नंबर पर है. भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में स्वनिधि सम्मान पुरस्कार-2026 समारोह में मध्य प्रदेश को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया.
स्ट्रीट वेंडर्स को सबसे ज्यादा लोन, मध्य प्रदेश को मिले 2 पुरस्कार
मध्य प्रदेश को पीएम स्वनिधि योजना के प्रभावी अमल को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर 2 पुरस्कार मिले हैं. भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने मध्य प्रदेश को 2 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया. नई दिल्ली स्थित डॉ अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित किए गए इस स्वनिधि सम्मान पुरस्कार-2026 समारोह में ये पुरस्कार दिए गए. प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के साथ सर्वाधिक लोन दिए जाने के क्राइटेरिया में अव्वल स्थान प्राप्त किया है.
इसके साथ प्रदेश के 3 नगरीय निकाय इंदौर, सारणी और बालाघाट ने भी अपनी-अपनी श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं. मध्य प्रदेश की ओर से नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी, अपर मुख्य सचिव संजय दुबे, नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे और अपर आयुक्त एवं मिशन संचालक पीएम स्वनिधि शिशिर गेमावत ने पुरस्कार प्राप्त किए.
देश में इंदौर पहले, सारणी दूसरे और बालाघाट तीसरे स्थान पर
पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों ने भी राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है. मिलियन प्लस सिटी श्रेणी में नगर निगम इंदौर ने पहला स्थान प्राप्त किया. इंदौर में स्ट्रीट वेंडर्स को इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट उपलब्ध कराने में प्रभावी ढंग से काम हुआ है. इसी प्रकार टाउन सिटी श्रेणी में नगर पालिका परिषद सारणी ने दूसरा और नगर पालिका परिषद बालाघाट ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है. दोनों निकाय ने स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान, लोन एप्लीकेशन मंजूरी से लेकर उन्हें लोन की सुविधा पहुंचाने में खास भूमिका निभाई है.
एक नजर में जानिए क्यों देश में अव्वल आया मध्य प्रदेश
- पीएम स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश के 10 लाख 87 हजार से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ पहुंचा है.
- 17 लाख 22 हजार से अधिक ऋण प्रकरणों के माध्यम से लगभग 2 हजार 827 करोड़ 84 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई.
- प्रदेश के 7 लाख 61 हजार से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स ने डिजिटल लेनदेन को अपनाया है.
- डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के परिणामस्वरूप हितग्राहियों को 59 करोड़ 72 लाख रुपये से अधिक की कैशबैक प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है.
- योजना के कुल हितग्राहियों में लगभग 40 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी है.