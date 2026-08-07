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तेंदुओं के सुपारी किलर की तलाश, आखिर कहां सप्लाई होनी थी लेपर्ड की खाल

मध्य प्रदेश में तेंदुए लगातार हो रहे शिकार, आगरा में तेंदुओं की खाल के साथ पकड़ाए आरोपी, मध्य प्रदेश टाइगर स्ट्राइक फोर्स कर रही जांच, कूनो के चीता प्रोजेक्ट पर खड़े रहे सवाल. ब्रिजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.

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तेंदुओं के सुपारी किलर की तलाश (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 8:42 PM IST

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Updated : August 7, 2026 at 8:58 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश के जंगलों में शिकार के बाद तेंदुओं की खाल दूसरे राज्यों तक पहुंच रही है और इनका शिकार ऑन डिमांड किया जा रहा है. पिछले दिनों मध्य प्रदेश में शिकार के बाद आगरा से बरामद हुई 10 तेंदुए की खाल ने चीतों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. स्पेशल टाइगर स्ट्राइक कोर्स आरोपियों के पकड़े जाने के बाद अब तेंदुओं की कांट्रेक्ट किलर का पता लगाने की कोशिश कर रही है. पता लगाया जा रहा है कि आखिर इन तेंदुओं की खाल को कहां सप्लाई किया जाना था. हालांकि अभी तक शिकार का अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन सामने नहीं आया है.

चीता प्रोजेक्ट की सुरक्षा पर सवाल

तेंदुओं के शिकार के मामले में अब तक 10 तेंदुओं के शिकार की पृष्टि हो चुकी है. हालांकि इस घटना ने चीता प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश के कूनो में लाए गए चीतों की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. दरअसल, आगरा में पिछल दिनों तेंदुओं की खाल के मामले में पकड़े गए चार आरोपियों से पूछताछ में कूनो वन क्षेत्र में शिकार किए जाने का खुलासा हुआ है. इस क्षेत्र में खुले जंगल में कई चीता भी घूम रहे हैं. आरोपियों से पूछताछ में खुलासे के बाद आगरा वन मंडल की टीम भी मामले में जांच कर रही है. टीम मध्य प्रदेश पहुंची है.

MADHYA PRADESH LEOPARD HUNTING
मध्य प्रदेश टाइगर स्ट्राइक फोर्स कर रही जांच (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश टाइगर स्ट्राइक फोर्स के अधिकारियों के साथ मिलकर टीम मध्य प्रदेश के कूनो, मुरैना, श्योपुर क्षेत्र के वन क्षेत्रों में पहुंची, जहां से शिकारियों की निशानदेही पर तेंदुओं की हड्डियां और अन्य अंग प्राप्त हुए हैं. इसके अलावा यहां से लेग होल्ड जाल भी बरामद किया गया है.

गोली मारकर नहीं करते थे शिकार

पूछताछ में आरोपियों ने तेंदुओं के शिकार का तरीका भी बताया है. उन्होंने बताया कि वे जंगल में लेग होल्ड जाल की मदद से ही तेंदुओं का शिकार किया करते थे. इससे तेंदुओं के शरीर पर निशान नहीं आते थे, क्योंकि गोली मारकर शिकार करने से तेंदुए की खाल पर भी गोली का निशाना आता है और इसकी वजह से खाल बेचते हुए इसके दामों में कमी आती थी.

पूछताछ में आरोपियों ने अभी तक 10 तेंदुओं का शिकार कबूला है, लेकिन अधिकारी इससे इत्तेफाक नहीं रखते. अधिकारियों का मानना है कि किए गए शिकार की संख्या इससे कहीं ज्यादा भी हो सकती है. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक वन्यजीव डॉ. समीता राजौरा के मुताबिक इस मामले में तमाम पहलुओं पर गहराई से जांच की जा रही है.

मध्य प्रदेश में लगातार सामने आ रहे शिकार के मामले

टाइगर और लैपर्ड स्टेट में वन्यजीवों के शिकार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. पिछले ढाई माह में ही प्रदेश में 8 माह में करीबन 41 बाघों की मौत हो चुकी हैं, इसमें कुछ की मौत करंट लगाकर से होने के मामले भी सामने आए हैं. रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी सुदेश बाघमारे के मुताबिक "प्रदेश में टाइगर के शिकार पर सख्ती के बाद तेंदुओं के शिकार की घटनाएं बढ़ी हैं, क्योंकि प्रदेश में तेंदुओं की संख्या बाघों से कई गुना है. ऐसी घटनाएं रोकने के लिए विभाग को निचले स्तर तक मुखबिर तंत्र को मजबूत करना होगा.

Last Updated : August 7, 2026 at 8:58 PM IST

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