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मध्य प्रदेश में एक्टिव 3 सिस्टम, मानसून ने किया पानी-पानी, अगले 4 दिन इंद्र रहेंगे मेहरबान

मानसून के रंग में रंगा मध्य प्रदेश, मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक एमपी में एक्टिव तीन मौसम सिस्टम, सीहोर, सिवनी और रायसेन में अति बारिश, अगले 4 दिनों तक जारी रहेगा बारिश का दौर.

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मानसून में मध्य प्रदेश को किया पानी-पानी, (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 1:36 PM IST

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भोपाल: देश के कई हिस्सों में मानसून का कहर देखने मिल रहा है, तो कई हिस्सों में अभी भी तेज बारिश का इंतजार है. वहीं बात अगर देश के दिल यानि मध्य प्रदेश की करें, तो एमपी मानसून की बारिश में भीगता नजर आ रहा है. मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक मध्य प्रदेश में इस समय तीन सिस्टम एक्टिव है. जिसके चलते ज्यादातर जिलों में मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है. रायसेन में तो दो दिन की बारिश में निर्माणाधीन सड़क बह गई, जबकि राजधानी भोपाल में जर्जर मकान गिर गया.

सीहोर-सिवनी में हैवी रेनफॉल, रायसेन में बही सड़क

मध्य प्रदेश में बुधवार को सीहोर के अहमदपुर में 133 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. वहीं सिवनी में 122 मिलीमीटर यानि करीब 5 इंच बारिश हुई. राजगढ़ में 39 मिलीमीटर, सीधी में 29 और दमोह में 26 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. रायसेन में बीती रात हुई मूसलाधार बारिश के चलते आम जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया. रायेसन-बेगमगंज का सुल्तानगंज से संपर्क टूट गया. बताया जा रहा है कि सेमरी नदी में बारिश का पानी आने से संपर्क टूटा है. बारिश अधिक होने के कारण एप्रोच सड़क उखड़ गई. लगभग 80 गांव का बेगमगंज से सड़क संपर्क टूट गया है. जिसके बाद ग्रामीण परेशान हो रहे हैं.

रायसेन में बारिश से बही रोड (ETV Bharat)

छिंदवाड़ा में आज रेड अलर्ट, बाकी जिलों में येलो अलर्ट

वहीं आज यानि 23 जुलाई को छिंदवाड़ा में रेड अलर्ट जारी किया गया है. यहां अत्याधिक बारिश की संभावना है. जबकि नर्मदापुरम, बैतूल, पांढुर्णा और सिवनी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. राजधानी भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, इंदौर, उज्जैन, सीहोर, देवास, हरदा, सीहोर, आगर, अशोकनगर, शाजापुर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, टीकमगढ़, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, कटनी, नरसिंहपुर, जबलपुर, बालाघाट और मंडला में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

मध्य प्रदेश में तीन सिस्टम एक्टिव

मध्य प्रदेश मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में इस समय तीन मौसम सिस्टम एक्टिव है. जिसके चलते प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश देखने मिल रही है. मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है. वहीं 17 जिलों में अति बारिश का अलर्ट जारी किया है. बात अगर 24 जुलाई की करें तो श्योपुर, पन्ना, नीमच, रतलाम, मंदसौर और अलीराजपुर में अति बारिश का अलर्ट है. जबकि बाकी जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. यहां चमक-गरज के साथ बारिश हो सकती है.

मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में जारी रहेगा बारिश का दौर

25 जुलाई को शहडोल, सीधी, झाबुआ और धार में हैवी रेनफॉल का अलर्ट है. जबकि बाकी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. जबकि 26 जुलाई को प्रदेश के 55 जिलों में चमक-गरज के साथ बारिश का दौर देखने मिल सकता है. इस दिन कहीं भी अति बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया है. यही हाल 27 जुलाई को भी देखने मिलेगा.

अगले 4 दिनों तक अच्छा बारिश की संभावना

मौसम वैज्ञानिक अरुन शर्मा बताते हैं कि "उत्तरी मध्य प्रदेश के मध्य भागों के ऊपर बनी अपर एयर साइक्लोनिक सकुर्लेशन की वजह से मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही है. पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के रायसेन के नसरूल्लागज में 153 मिलीमीटर और गैरतगंज में 135 मिलीमीटर और सिवनी जिले में 122 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है. इसके अलावा, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल, जबलपुर संभाग में अच्छी बारिश दर्ज की गई. प्रदेश में अगले 4 दिनों तक अच्छी बारिश होने की संभावना है.

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