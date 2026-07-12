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मध्य प्रदेश में पिछले 4 महीने से नहीं बंटा टेक होम राशन, कम वजन और दुबलेपन के मामले में है नंबर वन

मध्य प्रदेश के 7 पोषण आहार संयंत्र बंद, आंगनबाड़ी केन्द्रों से गर्भवती महिलाओं और बच्चों को 4 महीने से नहीं मिल रहा टेक होम राशन.

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मध्य प्रदेश में पिछले 4 महीने से नहीं बंटा टेक होम राशन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 8:43 PM IST

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सागर: एक तरफ मध्य प्रदेश में कुपोषण के आंकड़े डराने वाले और चिंताजनक हैं वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में पिछले 4 महीने से ज्यादा वक्त से टेक होम राशन की व्यवस्था ठप पड़ी हुई है. मध्य प्रदेश में 7 पोषण आहार संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जहां टेक होम राशन तैयार किया जाता है. लेकिन पिछले कई महीनों से ये पूरी तरह बंद पड़े हैं.

ऐसे में आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं और 6 महीने से 3 साल तक के बच्चों को दिए जाने वाला टेक होम राशन नहीं दिया जा रहा है, जबकि नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे-6 के आंकड़ों के अनुसार कम वजन और दुबले बच्चों के मामले में मध्य प्रदेश का पहला नंबर है.

मध्य प्रदेश के 7 पोषण आहार संयंत्र बंद (ETV Bharat)

क्या होता है टेक होम राशन?

एकीकृत बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत आंगनबाड़ी से गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं और 6 महीने से 3 साल तक के बच्चों को पौष्टिक सामग्री घर के लिए दी जाती है. जिनमें अलग-अलग राज्य अपने यहां के खानपान और उपलब्धता के आधार पर व्यवस्था करते हैं. टेक होम राशन में अरहर, मूंग और चना की दाल करीब 800 ग्राम, फोर्टिफाइड तेल, न्यूट्रीशन पाउडर, गुड़, भुनी हुई मूंगफली, काबुली चना और अंडे के साथ गेंहू और चावल भी दिया जाता है. यह राशन राज्य सरकार का महिला बाल विकास विभाग या पंचायत विभाग स्वयं सहायता समूह की मदद से तैयार करवाता है. इसके लिए मध्य प्रदेश में 7 संयंत्र भी स्थापित किए गए हैं.

मध्य प्रदेश में पिछले 4 महीनों से बंद है टेक होम राशन

टेक होम राशन की बात करें, तो मध्य प्रदेश में ये व्यवस्था पिछले 4 महीने से पूरी तरह बंद है. फरवरी माह के बाद मध्य प्रदेश में टेक होम राशन नहीं बंटा है.

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कम वजन और दुबलेपन के मामले में है नंबर वन है मध्य प्रदेश (ETV Bharat)

सागर संभाग की बात करें, तो यहां पोषण आहार संयंत्र स्थापित है लेकिन यहां 26 फरवरी 2026 से टेक होम राशन की व्यवस्था पूरी तरह ठप है. इस मामले में सागर के महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालक ने पोषण आहार संयंत्र के सीईओ को पत्र लिखकर अवगत भी कराया था. 15 मई 2026 को उन्होंने पत्र लिखकर बताया था कि पिछले 26 फरवरी 2026 से सागर संभाग में टेक होम राशन का वितरण बंद है. बताया जा रहा है कि सागर की तरह पूरे प्रदेश में ये व्यवस्था ठप है.

कम वजन और दुबले बच्चों के मामले में मध्य प्रदेश देश में नंबर वन

मध्य प्रदेश में कुपोषण की बात करें, तो नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे-6 के मुताबिक मध्य प्रदेश बच्चों के कम वजन और दुबलेपन के मामले में देश में सबसे आगे है. मध्य प्रदेश में 23.8% बच्चे ऐसे हैं, जिनका वजन उनकी लंबाई के अनुपात में बहुत कम है. कम वजन के मामले में करीब 39.7% बच्चे उम्र के हिसाब से कम वजन के हैं. एनीमिया के मामले में राज्य में 57% से अधिक महिलाएं खून की कमी (एनीमिया) का शिकार हैं.

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आंगनबाड़ी केन्द्रों से गर्भवती महिलाओं और बच्चों को मिलता है टेक होम राशन (ETV Bharat)

'अधिकारियों को कराया जा चुका है अवगत'

सागर के महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला परियोजना अधिकारी भरत सिंह राजपूत कहते हैं, "यह सही बात है कि लंबे समय से हमें टेक होम राशन नहीं मिल रहा है. इसके बारे में हम वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं. टेक होम राशन गर्भवती, स्तनपान कराने वाली महिलाएं और 6 महीने से 3 साल के बच्चों को बंद पैकेट में घर पर पहुंचाया जाता है. जहां तक विकल्प की बात है, तो हम संचालनालय और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं. जैसे निर्देश होंगे, वैसा काम किया जाएगा."

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