स्वाइन फ्लू का मध्य प्रदेश में नया पैटर्न, बुखार उतरते ही लगेगी ठंड और होगा बॉडी पेन
मध्य प्रदेश में स्वाइन फ्लू का अलर्ट, बचाव के लिए आईएमए ने जारी की एडवाइजरी. जानिए फ्लू के प्रमुख लक्षण, प्रशांत पाल के साथ विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 26, 2026 at 5:05 PM IST|
Updated : August 26, 2026 at 5:17 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित मानसूनी सीजन के दौरान स्वाइन फ्लू इन्फ्लूएंजा ए (एच1एन1) और एच3 एन2 के मामलों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हो रही है. हाल में ही भोपाल के हमीदिया अस्पताल में 6 मरीज भर्ती किए गए हैं, जबकि जेपी अस्पताल से 36 संदिग्धों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं. इधर, ओपीडी में भी मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है. इस स्थिति को देखते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानि आईएमए ने पब्लिक हेल्थ एडवाइजरी जारी की है. इसके अनुसार इस बार के फ्लू में अलग पैटर्न देखने को मिल रहा है, जहां बुखार उतरने के बाद भी मरीजों को ठंड लग रही है और पूरे दिन शरीर में तेज दर्द बना रहता है.
घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन सतर्कता बेहद जरूरी
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नेशनल प्रेजिडेंट डा. अनिल कुमार जे. नायक ने स्वाइन फ्लू (एच1एन1) के बढ़ते मामलों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि "अधिकांश एच1एन1 संक्रमण हल्के और स्वतः ठीक होने वाले होते हैं, इसलिए पैनिक या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है. आईसीएमआर सर्विलांस के अनुसार वायरस में कोई नया जेनेटिक म्यूटेशन नहीं हुआ है. उन्होंने लोगों से बिना डाक्टर की सलाह के एजिथ्रोमाइसिन या सेफिक्सिम जैसी एंटीबायोटिक्स न लेने की अपील की है, क्योंकि यह एक वायरल बीमारी है और गलत दवाओं से एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ता है." इसके साथ ही डाक्टर नायक ने समय पर परामर्श और सावधानी बरतने की सलाह दी है.
अस्पतालों की ओपीडी में मरीजों का बढ़ा दबाव
मानसून के दौरान मौसमी बीमारियों और फ्लू के संक्रमण से राजधानी के प्रमुख अस्पतालों की ओपीडी में रोजाना आने वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है. भोपाल के हमीदिया अस्पताल में जुलाई महीने में मौसमी बीमारियों और फ्लू का इलाज कराने जहां रोजाना औसतन 150-160 मरीज आ रहे थे, अगस्त में बढ़कर इनकी संख्या 230 से 280 तक पहुंच गई है. इसके अलावा एम्स भोपाल में भी प्रतिदिन ओपीडी का आंकड़ा 200-230 से बढ़कर 300 तक चला गया है. इसी तरह जेपी अस्पताल में भी जुलाई में औसतन 120-150 मरीज प्रतिदिन आ रहे थे, जबकि अगस्त में 200 से अधिक मरीज रोजाना पहुंच रहे हैं.
फ्लू के प्रमुख लक्षण और ये हैं रेड फ्लैग साइन
विशेषज्ञों और आईएमए के अनुसार स्वाइन फ्लू में अचानक तेज बुखार, ठंड लगना, सूखी खांसी, गले में खराश, सिरदर्द, नाक बहना और मांसपेशियों में तेज दर्द की शिकायत होती है. बच्चों में उल्टी, दस्त और मिचली के लक्षण भी देखे जा रहे हैं. यदि मरीज को सांस लेने में तकलीफ हो, सीने में दर्द रहे, होंठ या उंगलियां नीली पड़ने लगें, अत्यधिक सुस्ती आए या 3 से 5 दिन में आराम न मिले तो बिना देरी किए तुरंत आपातकालीन अस्पताल में संपर्क करना चाहिए.
क्या है H1 N1
H1N1 एक प्रकार का इन्फ्लूएंजा ए वायरस है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में स्वाइन फ्लू कहा जाता है. यह श्वसन तंत्र (रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट) यानी नाक, गले और फेफड़ों को प्रभावित करता है. यहां H (Hemagglutinin) एक ऐसा प्रोटीन है जो वायरस को शरीर की सांस की नली की कोशिकाओं से चिपकने और उनमें अंदर जाने में मदद करता है. वहीं, N (Neuraminidase) यह प्रोटीन संक्रमित कोशिकाओं से नए वायरस कणों को बाहर निकलने और दूसरे अंगों में फैलने में मदद करता है.
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आईएमए और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की जरूरी एडवाइजरी
- बिना डाक्टर की सलाह एंटीबायोटिक न लें - एच1एन1 एक वायरल संक्रमण है, इसलिए एजिथ्रोमाइसिन या सेफिक्सिम जैसी दवाएं खुद से न खाएं. ओसेल्टामिविर (एंटीवायरल) केवल डाक्टर के पर्चे पर ही लें.
- मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें - भीड़भाड़ वाली जगहों, रैन बसेरों और अस्पतालों में मास्क लगाना अनिवार्य करें. खांसते या छींकते समय मुंह को टिशू या कोहनी से ढकें.
- हाथों की स्वच्छता जरूरी - साबुन और पानी से कम से कम 20 सेकंड तक हाथ धोएं या अल्कोहल वाले सैनिटाइजर का उपयोग करें.
- घर पर रहें, अनावश्यक बाहर न निकलें - बुखार या फ्लू के लक्षण रहने पर स्कूल, दफ्तर या सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाने से बचें.
- वार्षिक टीकाकरण अनिवार्य कराएं - आईएमए की एडवाइजरी में गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और गंभीर बीमारी से पीड़ितों को फ्लू वैक्सीन लगवाने की सलाह दी गई है.