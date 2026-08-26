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स्वाइन फ्लू का मध्य प्रदेश में नया पैटर्न, बुखार उतरते ही लगेगी ठंड और होगा बॉडी पेन

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित मानसूनी सीजन के दौरान स्वाइन फ्लू इन्फ्लूएंजा ए (एच1एन1) और एच3 एन2 के मामलों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हो रही है. हाल में ही भोपाल के हमीदिया अस्पताल में 6 मरीज भर्ती किए गए हैं, जबकि जेपी अस्पताल से 36 संदिग्धों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं. इधर, ओपीडी में भी मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है. इस स्थिति को देखते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानि आईएमए ने पब्लिक हेल्थ एडवाइजरी जारी की है. इसके अनुसार इस बार के फ्लू में अलग पैटर्न देखने को मिल रहा है, जहां बुखार उतरने के बाद भी मरीजों को ठंड लग रही है और पूरे दिन शरीर में तेज दर्द बना रहता है.

घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन सतर्कता बेहद जरूरी

​इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नेशनल प्रेजिडेंट डा. अनिल कुमार जे. नायक ने स्वाइन फ्लू (एच1एन1) के बढ़ते मामलों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि "अधिकांश एच1एन1 संक्रमण हल्के और स्वतः ठीक होने वाले होते हैं, इसलिए पैनिक या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है. आईसीएमआर सर्विलांस के अनुसार वायरस में कोई नया जेनेटिक म्यूटेशन नहीं हुआ है. उन्होंने लोगों से बिना डाक्टर की सलाह के एजिथ्रोमाइसिन या सेफिक्सिम जैसी एंटीबायोटिक्स न लेने की अपील की है, क्योंकि यह एक वायरल बीमारी है और गलत दवाओं से एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ता है." इसके साथ ही डाक्टर नायक ने समय पर परामर्श और सावधानी बरतने की सलाह दी है.

अस्पतालों की ओपीडी में बढ़े मरीज (ETV Bharat GFX)

अस्पतालों की ओपीडी में मरीजों का बढ़ा दबाव

मानसून के दौरान मौसमी बीमारियों और फ्लू के संक्रमण से राजधानी के प्रमुख अस्पतालों की ओपीडी में रोजाना आने वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है. भोपाल के हमीदिया अस्पताल में जुलाई महीने में मौसमी बीमारियों और फ्लू का इलाज कराने जहां रोजाना औसतन 150-160 मरीज आ रहे थे, अगस्त में बढ़कर इनकी संख्या 230 से 280 तक पहुंच गई है. इसके अलावा एम्स भोपाल में भी प्रतिदिन ओपीडी का आंकड़ा 200-230 से बढ़कर 300 तक चला गया है. इसी तरह जेपी अस्पताल में भी जुलाई में औसतन 120-150 मरीज प्रतिदिन आ रहे थे, जबकि अगस्त में 200 से अधिक मरीज रोजाना पहुंच रहे हैं.