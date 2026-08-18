महंगाई का आसमान छूते शक्कर के दाम, 18 दिन में 18 रुपए बढ़े, त्योहारों की मिठास होगी कम?
मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे शक्कर के दाम, भोपाल में 60 रुपए प्रति किलो पहुंचा दाम,बारिश से लेकर एथेनॉल तक क्या है वजह. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 8:06 PM IST
भोपाल: चाय की प्याली से लेकर मिठाइयों तक, शक्कर की बढ़ती कीमत अब आम आदमी की जेब पर असर डालने लगी है. भोपाल के थोक बाजार में शक्कर का भाव करीब 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है. किराना व्यापारियों के अनुसार महज 18 दिनों में शक्कर के भाव में करीब 18 रुपए प्रति किलो की तेजी आई है. यदि यही रफ्तार बनी रही तो खुदरा बाजार में भाव 70 रुपए और थोक बाजार में 65 रुपए किलो तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है. ऐसे में आने वाले त्योहारों और शादी के सीजन से पहले मिठाई की कीमतें भी बढ़ सकती हैं.
18 दिन में 18 रुपए की तेजी, अब 60 रुपए किलो भाव
भोपाल किराना व्यापारी महासंघ के महामंत्री विवेक साहू के बताते हैं कि "1 से 18 अगस्त के बीच शक्कर के भाव में करीब 18 रुपए किलो की तेजी आई है. वर्तमान में थोक बाजार में शक्कर करीब 60 रुपए किलो बिक रही है. जबकि 1 अगस्त से पहले थोक में शक्कर 42 रुपए प्रति किलो बिक रही थी. विवेक साहू का कहना है कि यदि ऐसे ही तेजी का सिलसिला जारी रहा तो खुदरा बाजार में भाव 70 रुपए रुपए प्रति किलो से ऊपर पहुंच जाएगा. वहीं थोक बाजार में भी 65 से 70 रुपए किलो का आंकड़ा पार होने की आशंका है."
कम बारिश से गन्ने की फसल पर असर
व्यापारियों के अनुसार शक्कर की तेजी के पीछे एक प्रमुख वजह कम बारिश भी है. गन्ने की खेती के लिए पर्याप्त बारिश नहीं होने से उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है. जब गन्ने की उपलब्धता और चीनी उत्पादन को लेकर बाजार में चिंता बढ़ती है, तो इसका सीधा असर कीमतों पर पड़ता है. इसके अलावा दूसरे देशों से आने वाली शक्कर की उपलब्धता पर भी मौसम का असर बताया जा रहा है.
सरकारी स्टॉक जारी नहीं होने से बाजार पर दबाव
विवेक साहू के बताते हैं कि "केंद्र सरकार की ओर से अभी तक ऐसा कोई स्टॉक जारी नहीं किया गया है. जिससे बाजार में अतिरिक्त आपूर्ति बढ़े. उनका कहना है कि सरकार यदि जरूरत के अनुसार बाजार में स्टॉक उपलब्ध कराती है तो कीमतों पर दबाव कम हो सकता है. व्यापारियों ने शक्कर की जमाखोरी और कृत्रिम कमी पर निगरानी बढ़ाने की भी मांग की है.
एथेनॉल के लिए गन्ने के इस्तेमाल की भी चर्चा
शक्कर की कीमतों में तेजी की बड़ी वजह एथेनॉल उत्पादन को भी माना जा रहा है. व्यापारियों का कहना है कि गन्ने और उससे जुड़े उत्पादों का इस्तेमाल एथेनॉल उत्पादन में होने से चीनी के लिए उपलब्धता प्रभावित हो सकती है. हालांकि शक्कर की पूरी तेजी के लिए केवल एथेनॉल को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता. विवेक साहू के अनुसार गन्ने का उत्पादन, मिलों से आपूर्ति, बाजार में उपलब्ध स्टॉक और मांग जैसे कई कारक एक साथ कीमतों को प्रभावित करते हैं.
भोपाल में रोज करीब 1,000 टन खपत का दावा
विवेक साहू के अनुसार भोपाल संभाग में शक्कर की रोजाना खपत करीब 1,000 टन है. इसमें घरों के अलावा होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई और खाद्य कारोबार में बड़ी मात्रा में शक्कर की जरूरत होती है. ऐसे में त्योहारों के दौरान मांग बढ़ने पर बाजार में कीमतों पर अतिरिक्त दबाव बन सकता है. उनका कहना है कि फिलहाल भोपाल में आवक सामान्य है और स्टॉक की बड़ी समस्या नहीं है.
त्योहारों से पहले मिठाई भी होगी महंगी
बता दें कि शक्कर की बढ़ती कीमतों का सबसे सीधा असर मिठाई कारोबार पर पड़ सकता है. व्यापारियों के अनुसार आने वाले त्योहारों और शादी के सीजन में मिठाइयों की मांग बढ़ेगी. शक्कर के अलावा काजू, ड्राई फ्रूट्स और मिठाई में इस्तेमाल होने वाले दूसरे कच्चे माल की कीमतें भी बढ़ी हुई हैं. ऐसे में मिठाइयों के दाम करीब 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना जताई जा रही है.
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व्यापारियों ने की सरकार से मांग
व्यापारियों का कहना है कि सरकार को शक्कर की कीमतों पर नियंत्रण के लिए समय रहते कदम उठाने चाहिए. स्टॉक की निगरानी, मिलों से आपूर्ति की गति बढ़ाने और बाजार में पर्याप्त शक्कर उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है. विवेक साहू का कहना है कि अभी मिलों से शक्कर मिलने में करीब 15 से 20 दिन लग रहे हैं. यदि यह अवधि घटाकर 7 से 8 दिन कर दी जाए तो बाजार में शक्कर जल्दी पहुंचेगी और कीमतों पर दबाव कम हो सकता है."