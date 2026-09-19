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DUSU रिजल्ट से गरमाई छात्र राजनीति, मध्य प्रदेश में 9 साल बाद चुनाव की तैयारी, मॉडल तय नहीं

दिल्ली में डुसू चुनाव के लिए 18 सितंबर को मतदान हुआ था जबकि 19 सितंबर को मतगणना के बाद एबीवीपी ने अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के 3 केंद्रीय पद अपने नाम किए, जबकि उपाध्यक्ष पद निर्दलीय दीपांशु शौकीन ने जीता. डुसू में इस बार 1.51 लाख से ज्यादा छात्र मतदान के लिए पात्र थे, वहीं कुल मतदान प्रतिशत 40.46 प्रतिशत रहा. ऐसे में दिल्ली के चुनाव परिणामों के बीच मध्य प्रदेश में छात्र संगठनों की सक्रियता भी बढ़ गई है.

भोपाल: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव यानी डुसू के नतीजों ने एक बार फिर छात्र राजनीति को सुर्खियों में ला दिया है. 2026 के चुनाव में एबीवीपी ने 4 केंद्रीय पदों में से अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद जीते, जबकि उपाध्यक्ष पद निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गया. इसी बीच मध्य प्रदेश में भी करीब 9 साल बाद छात्र संघ चुनाव की तैयारियां तेज हैं. प्रदेश में आखिरी बार 2017 में चुनाव हुए थे और अब सितंबर 2026 में चुनाव कराने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाए हैं.

डुसू के नतीजों ने बढ़ाई मध्य प्रदेश की सियासी हलचल (ETV Bharat)

कांग्रेस बोली- लोकतंत्र की नर्सरी हैं छात्र संघ

मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता और पूर्व एनएसयूआई नेता विवेक त्रिपाठी ने छात्र संघों को लोकतांत्रिक प्रशिक्षण का माध्यम बताया है. वहीं एबीवीपी के मध्य भारत प्रांत मंत्री केतन चतुर्वेदी ने चुनाव का स्वागत करते हुए कहा, "इससे विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता और सामाजिक उत्तरदायित्व विकसित होगा. एबीवीपी ने सरकार से जल्द चुनाव कराने की मांग की है."

9 साल बाद मध्य प्रदेश में लौटेगी छात्र राजनीति

मध्य प्रदेश में 2017 के बाद छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं. अब सितंबर में चुनाव कराने की तैयारी है. उच्च शिक्षा विभाग ने चुनाव की व्यवस्था और संभावित मॉडल को लेकर 3 सदस्यीय समिति के जरिए परीक्षण कराया है. इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्ताव शासन को भेजा गया है. अब अंतिम निर्णय सरकार के स्तर पर होना है. यही वजह है कि चुनाव की तारीख से ज्यादा चर्चा चुनाव प्रणाली को लेकर है.

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, किस मॉडल पर होगा चुनाव

एबीवीपी लगातार प्रत्यक्ष चुनाव की मांग करता आ रहा है. संगठन का तर्क है कि छात्र सीधे अपने प्रतिनिधि का चुनाव करें लेकिन दूसरी ओर सरकार के सामने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों विकल्पों पर विचार का सवाल है. यही कारण है कि अंतिम मॉडल तय नहीं होने के कारण छात्र संगठनों में इंतजार बना हुआ है.

एनएसयूआई की एक हफ्ते की चेतावनी

एनएसयूआई ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह में चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया तो संगठन हाईकोर्ट का रुख करेगा. ऐसे में डुसू के नतीजों के बाद मध्य प्रदेश में छात्र राजनीति का अगला बड़ा सवाल सिर्फ चुनाव कब होंगे नहीं, बल्कि किस मॉडल से होंगे और मैदान में कौन-कौन से छात्र संगठन उतरेंगे, यह भी है.