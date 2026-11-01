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पराली से मध्य प्रदेश धुंआ-धुंआ, देश में टॉप 3 में शामिल, 2025 के मुकाबले 10 फीसदी ज्यादा मामले

भोपाल: धान की कटाई के साथ ही मध्य प्रदेश सहित देश के बड़े राज्यों में पराली के मामले तेजी से बढ़े हैं. मध्य प्रदेश में पिछले 45 दिनों में पराली जलाने के 538 मामले आए हैं. यह पिछले साल के मुकाबले करीबन 10 फीसदी ज्यादा हैं.

पराली जलाने के मामले में मध्य प्रदेश पंजाब और राजस्थान के बाद तीसरा राज्य है, जहां इसके सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं. प्रदेश में पराली जलाने से रोकने के लिए किसानों को समझाइश के साथ कार्रवाई भी की जा रही है. पंजाब में पिछले 15 दिनों में पराली जलाने के 1339 मामले सामने आ चुके हैं.

पराली जलाने से रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा जिला स्तर पर किसानों को समझाइश दी जा रही है. पराली जलाने से होने वाले पर्यावरणीय और खेत में पहुंचने वाले नुकसान को लेकर चेताया जा रहा है, साथ ही लगातार कार्रवाई भी की जा रही है. इसके बाद भी प्रदेश के कई जिलों में पराली जलाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. इस मामले में प्रदेश के 18 जिलों में पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं.

इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में सबसे ज्यादा 53 मामले सामने आए हैं. इसके अलावा अशोक नगर, दतिया, देवास, धार, गुना, ग्वालियर, हरदा, इंदौर, खंडवा, खरगोन, नर्मदापुरम, सीहोर, सिवनी, शिवपुरी, उज्जैन विदिशा जिलों में लगातार पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं. पिछले 45 दिनों में इस तरह के 538 मामले सामने आ चुके हैं. जबकि 2025 में इसी समय पराली जलाने के 483 मामले सामने आए थे. हालांकि 2023, 2024 के मुताबिक यह आंकड़े काफी कम हैं. साल 2023 में प्रदेश में 2995 और 2024 में 1780 मामले सामने आए थे.

मध्य प्रदेश में 45 दिनों में पराली जलाने के 538 मामले (Source: Indian Agricultural Research Institute)

देश में पंजाब से उठ रहा सबसे ज्यादा धुंआ

मध्य प्रदेश सहित देश भर में 15 सितंबर से अभी तक 3071 मामले सामने आ चुके हैं. देश में सबसे ज्यादा पराली जलाने से धुंआ पंजाब से उठ रहा है. पंजाब में 15 सितंबर से 30 अक्टूबर के दौरान पराली जलाने के 1339 मामले सामने आ चुके हैं. 31 अक्टूबर को पंजाब में 292 पराली जलाने के मामने सामने आए हैं.

पंजाब के बाद राजस्थान के आंकडे सबसे ज्यादा हैं. राजस्थान में अभी तक 638 पराली जलाने के मामले सामने आए हैं. इसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है. उधर हरियाणा में 35, उत्तर प्रदेश में 345 और उत्तराखंड में 174 मामले सामने आ चुके हैं. दिन- प्रतिदिन हर राज्य में यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है. किसानों को लगातार समझाइश दी जा रही है लेकिन फिर भी पराली जलाने के मामले कम होने की जगह बढ़ते जा रहे हैं.