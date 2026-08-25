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मध्य प्रदेश में तैयार होंगे गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी, हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स हब बनाने की बड़ी तैयारी

मध्य प्रदेश को हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स हब बनाने की बड़ी तैयारी ( ETV Bharat )

मध्य प्रदेश के खिलाड़ी कर रहे शानदार प्रदर्शन (ETV Bharat GFX)

खेल मंत्री विश्वास सारंग के मुताबिक, "प्रदेश में अभी 52 खेलो इंडिया सेंटर संचालित हो रहे हैं. अब इन सेंटरों को और मजबूत बनाया जाएगा. अब हर जिले के सेंटर में एक जैसे सुविधाएं नहीं होंगी. स्थानीय जरूरत और खेल संभावनाओं को देखते हुए उसके लिए जरूरी संसाधन जुटाए जाएंगे. हालांकि भोपाल में पहले से ही राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की सुविधा मौजूद है. आने वाले समय में प्रदेश को हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित किया जाएगा."

मध्य प्रदेश खेल विभाग ऐसी रणनीति तैयार कर रहा है ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे खिलाड़ी पदक जीतने के लिए तैयार हो सकें. स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय निदेशक अभिषेक सिंह और मंत्री विश्वास सारंग ने इसका पूरा खाका पेश किया है. इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 3 स्तरों पर काम किया जाएगा. इसमें प्लानिंग, आधुनिक संसाधन और अंतरराष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट के लिए तैयारी शामिल होगी.

भोपाल: मध्य प्रदेश को हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स हब बनाने के लिए खेल मंत्रालय ने पूरी प्लानिंग तैयार कर ली है. इसके लिए प्रदेश सरकार केन्द्र के साथ मिलकर खेल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हर करोड़ों रुपए खर्च करेगी. प्रदेश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के साथ-साथ जिला और ग्रामीण स्तर से निकलने वाली प्रतिभाओं को हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग से जोड़ा जाएगा.

खेल सुविधाओं पर खर्च होंगे 1965 करोड़ रुपए

प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को आगे लाने और उन्हें इंटरनेशनल मेडल के लिए तैयार करने के लिए मध्य प्रदेश खेल विभाग खजाना खोलने जा रहा है. अगले 5 सालों के दौरान प्रदेश में खेल सुविधाओं पर 1965 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी. यह राशि प्रदेश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर खर्च की जाएगी. इसमें 60 फीसदी राशि केन्द्र सरकार देगी, जबकि बाकी 40 फीसदी राशि राज्य सरकार को खर्च करनी होगी. इस तरह मध्य प्रदेश को 565 करोड़ रुपए खेलों पर खर्च करना होगा.

जिला स्तर पर खेल सुविधाओं में कमी की होगी मैपिंग (ETV Bharat GFX)

खेल प्रतिभाएं खोजने उठाए जाएंगे 6 स्टेप

मध्य प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को खोजने, उनमें खेल की संभावनाओं को पहचानने से लेकर जरूरी इंफ्रस्ट्रक्चर तैयार करने से लेकर खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस को लेकर 6 कदम उठाए जाएंगे.

टैलेंट मैप - इसमें प्रदेश भर के अलग-अलग क्षेत्रों में अच्छे खिलाड़ियों को खोजा जाएगा. साथ ही जिला स्तर पर मौजूदा खेल सुविधाओं में क्या कमी है, इसकी मैपिंग की जाएगी.

मेडल मैप - इसमें प्रदेश में ओलंपिक, एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़े खेलों के इंफ्रस्ट्रक्चर की मैपिंग की जाएगी.

प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को इमर्जिंग खेलो इंडिया एथलीट से जोड़ा जाएगा (ETV Bharat GFX)

टैलेंट चेन - इसमें प्रदेश भर में स्कूलों में प्रतिभाओं को खोजा जाएगा. यहां से निकलने वाली प्रतिभाओं को प्रदेश की सभी 52 खेलों इंडिया सेंटर से जोड़ा जाएगा. इस दिशा में भोपाल को सेंटर बनाया जाएगा.

टैलेंट ब्रिज - इसके तहत प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को इमर्जिंग खेलो इंडिया एथलीट से जोड़ा जाएगा, ताकि इन्हें बड़े टूर्नामेंट के लिए तैयार किया जा सके.

सपोर्ट टीम - इसमें खिलाड़ियों को रहने, खाने, पढ़ाई, किट और मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराईं जाएंगी. इन खिलाड़ियों के साथ विशेषज्ञों को भी जोड़ा जाएगा.

हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स हब बनाने की बड़ी तैयारी (ETV Bharat GFX)

परफॉर्मेंस ट्रैकर - इसके तहत स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी और रीजनल और जोनल स्तर तक युवाओं को खेलो इंडिया वॉटर गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, बीच गेम्स, ट्राइबल गेम्स, पैरा स्पोर्ट्स से जोड़ा जाएगा. इसकी वजह से खेलों में कॉम्पटीशन बढ़ेगा और अच्छी प्रतिभाएं सामने आएंगी.

एआई की ली जाएगी मदद

मंत्री विश्वास सारंग के मुताबिक, "प्रदेश में खिलाड़ियों की परफॉर्मेस, सिलेक्शन से लेकर स्पोर्ट्स फैसिलिटी के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जाएगा. प्रदेश में वीडिया आधारित टैलेंट की पहचान की जाएगी. इसके अलावा एआई की मदद से टैलेंट स्काउटिंग और परफॉर्मेंस का एनालिसिस किया जाएगा. साथ ही स्पोर्ट्स साइंस, डिजिटल कॉम्पिटिशन मैनेजमेंट की मदद ली जाएगी. ताकि अच्छे खिलाड़ियों की पहचान की जा सके और इसके साथ ही उन्हें बेहतर ट्रेनिंग के साथ उनकी परफॉर्मेंस को भी बढ़ाया जा सके."

प्रदेश सरकार खेल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए करेगी करोड़ों खर्च (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश के खिलाड़ी कर रहे शानदार प्रदर्शन

मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा है. प्रदेश के खिलाड़ी प्रतियोगिताओं में लगातार अपना बेहतर प्रदर्शन दिखा रहे हैं. 38वें नेशनल गेम्स 2025 में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने 82 पदक जीते थे. इसमें 34 स्वर्ण पदक, 25 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल हैं. खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 32 पदक जीते. इसमें 10 गोल्ड, 9 रजत, 13 कांस्य पदक शामिल हैं. खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में 11 पदक जीते. इसमें 3 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य शामिल हैं.