ETV Bharat / state

देश का अजूबा शू क्लीनिक जहां बीमार जूतों का होता है सॉलिड ट्रीटमेंट, ग्लोबल हुई दयाराम लॉन्ड्री

इंदौर की शू क्लीनिक जहां बीमार जूतों का सॉलिड ट्रीटमेंट ( ETV BHARAT )

इंदौर : अभी तक आप लोगों ने इंसानों के लिए एक से बढ़कर एक अस्पताल सुने होंगे. पशुओं के इलाज के लिए भी अस्पताल व डॉक्टर हैं. लेकिन कभी नहीं सुना होगा कि जूतों का अस्पताल भी है. अगर आपके महंगे जूते 'जख्मी' हो गए हैं, तो उसे फेंकने की गलती मत करें. क्योंकि इंदौर के 'शू डॉक्टर' के पास हर बीमार जूते का पक्का इलाज है. इंदौर की अनूठी क्लीनिक में खराब हुए जूतों को नया रूप दिया जाता है. विभिन्न राज्यों के लोग ब्रांडेड महंगे शूज इस क्लीनिक पर कोरियर से भेजते हैं. क्लीनिक संचालक इन जूतों का बिल्कुल नया रूप देकर वापस कोरियर से संबंधित व्यक्ति तक भेजते हैं.

ब्रांडेड शूज को नया रूप देने में माहिर