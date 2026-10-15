देश का अजूबा शू क्लीनिक जहां बीमार जूतों का होता है सॉलिड ट्रीटमेंट, ग्लोबल हुई दयाराम लॉन्ड्री
मध्य प्रदेश के इकलौते डॉक्टर शू लांड्री में ब्रांडेड जूतों को मिलता है नया रूप. मेट्रो सिटीज से आते हैं कस्टमर्स. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 2:10 PM IST
इंदौर : अभी तक आप लोगों ने इंसानों के लिए एक से बढ़कर एक अस्पताल सुने होंगे. पशुओं के इलाज के लिए भी अस्पताल व डॉक्टर हैं. लेकिन कभी नहीं सुना होगा कि जूतों का अस्पताल भी है. अगर आपके महंगे जूते 'जख्मी' हो गए हैं, तो उसे फेंकने की गलती मत करें. क्योंकि इंदौर के 'शू डॉक्टर' के पास हर बीमार जूते का पक्का इलाज है. इंदौर की अनूठी क्लीनिक में खराब हुए जूतों को नया रूप दिया जाता है. विभिन्न राज्यों के लोग ब्रांडेड महंगे शूज इस क्लीनिक पर कोरियर से भेजते हैं. क्लीनिक संचालक इन जूतों का बिल्कुल नया रूप देकर वापस कोरियर से संबंधित व्यक्ति तक भेजते हैं.
ब्रांडेड शूज को नया रूप देने में माहिर
इंदौर के जावरा कंपाउंड इलाके में मौजूद ये डॉक्टर शू लॉन्ड्री (शू क्लीनिक) कई बड़े शहरों के लोगों के ब्रांडेड जूते के इलाज का खास ठिकाना बन गया है. शू लॉन्ड्री का संचालन दयाराम करते हैं. एक समय दूसरे लोगों की तरह ही सामान्य तरीके से जूते ठीक करने की दुकान चलाने वाले दयाराम को अपने काम में कुछ हटकर नया मुकाम हासिल करने की सूझी. उन्होंने अपने हुनर और सस्ते और महंगे जूते को हूबहू सुधार देने की काबिलियत के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किए.
इसके बाद धीरे-धीरे उनके वायरल वीडियो को देखकर मुंबई, पुणे, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, गोवाहाटी, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु और यहां तक कि श्रीनगर समेत कई शहरों से जूते ठीक होने के लिए आने लगे. नेपाल से भी शूज ठीक होने पहुंचते हैं.
विभिन्न शहरों के कस्टमर कोरियर से भेजते हैं शूज
सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार और बेहतरीन काम करने का असर दिखा और शूज लांड्री पर विभिन्न शहरों से लोगों ने कोरियर से जूते पहुंचाने शुरू किए. शूज लांड्री के संचालक दयाराम बताते हैं "हमारी कोशिश होती है कि महंगे से महंगे जूते जो छोटे से डिफेक्ट अथवा नुकसान के कारण लोगों को रिजेक्ट करने पड़ते हैं, उन्हें इस तरह सुधार कर नई जिंदगी दे दी जाए कि लगे कि उनमें कुछ हुआ ही न हो. इसी कोशिश में वह सफल हुए तो लोग उन पर भरोसा करने लगे. कोरियर से जूते आने के बाद उनमें जरूरी सुधार के बाद उसी एड्रेस पर वापस भेज देते हैं. पेमेंट ऑनलाइन हो जाता है."
पड़ोसी देशों से भी आने लगी क्वेरी
शूज लांड्री के संचालक दयाराम बताते हैं "जब जख्मी लोगों के लिए क्लीनिक हो सकता है तो जख्मी जूते के लिए क्लीनिक क्यों नहीं हो सकता. क्योंकि जूते से भी लोगों की यादें और भावनाएं जुड़ी होती हैं. उनके पास ऐसे लोगों के भी जूते आते हैं जो पुराने से पुराने जूते को अपनी यादों की धरोहर के रूप में नया रूप देना चाहते हैं."
लोगों की इसी ख्वाहिश के सबसे बड़े डॉक्टर हैं दयाराम, जिन्होंने तरह-तरह के जूते को नई जिंदगी देने के साथ देश के विभिन्न राज्यों के ऐसे ग्राहकों का भरोसा हासिल किया है जो यह मान चुके थे कि उनके महंगे जूते का इलाज अथवा सुधार नहीं हो सकता. दयाराम के सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर हैं और उनके काम को देखकर अब उनके ग्राहकों की क्वेरी भारत ही नहीं, बल्कि पड़ोसी देशों से भी आ रही है.
शूज क्लीनिक की प्रेरणा कैसे मिली
शू लांड्री के संचालक दयाराम बताते हैं "वह एक बार अस्पताल गए थे, जहां उन्होंने डॉक्टरों को जख्मी लोगों का इलाज करते हुए देखा. इसके बाद उन्हें विचार आया कि इसी तरह तो वह जख्मी जूते का इलाज करते हैं तो क्यों ना दुकान का नाम भी जख्मी जूते का अस्पताल कर दिया जाए. इसके बाद उन्होंने अपनी दुकान केा नाम 'डॉक्टर शू लॉन्ड्री' कर दिया. उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए जूते के वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर डाले. इसके बाद कई लोगों ने उनसे संपर्क किया."
अब ग्राहक उन्हें जख्मी जूते का फोटो अथवा वीडियो भेजते हैं जिसे देखकर दयाराम उसमें लगने वाला खर्च ऑनलाइन ही कस्टमर को बता देते हैं. इसके बाद कस्टमर कोरियर से जूते भेज देता है. जूते ठीक करने के बाद उनकी फोटो-वीडियो कस्टमर को भेज देते हैं. इसके बाद उन्हें ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है और वह कोरियर से जूते वापस भेज देते हैं.
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सिलाई ऐसी कि मशीन से भी संभव नहीं
शूज लांड्री के संचालक दयाराम का कहना है "किसी भी काम को हीनभावना से देखना गलत है क्योंकि कोई काम छोटा-बड़ा नहीं होता. उन्होंने जूते की सिलाई का हुनर ऐसा सीखा कि मशीन की सिलाई भी मात खा जाए. इसलिए वे इस काम के हुनरमंद कारीगर हैं. एक कस्टमर 20 जोड़ी जूते कट लगने के कारण फेंक चुके थे, लेकिन अब वह मेरे रेगुलर कस्टमर हैं. एक कस्टमर ऐसे हैं जो 35 साल पुराने जूते सिर्फ मेंटेन करके सुरक्षित रखना चाहते हैं. इसलिए वह 1 साल में एक बार पोलिस करवाते हैं. फिर जूते को निर्धारित शोकेस में रख देते हैं."
शू लांड्री के दयाराम बताते हैं "देशभर के कस्टमर को उनका काम पसंद आ रहा है. इसलिए वे भविष्य में जूते की सिलाई के लिए मशीन खरीदना चाहते हैं. अभी दुकान छोटी पड़ रही है. जल्द ही वह बड़ी लॉन्ड्री यानी जूतों का अस्पताल स्थापित करेंगे." अगर कोई डॉक्टर शू लांड्री से संपर्क करना चाहते हैं तो कॉल या मैसेज कर इंदौर में यह अनूठा हॉस्पिटल हमेशा खुला रहता है.