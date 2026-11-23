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नेशनल व्हीलचेयर पिकल बॉल चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश चमका, गोल्ड और 5 सिल्वर मेडल जीते

व्हीलचेयर पिकल बॉल चैंपियनशिप में सपना जाधव को स्वर्ण पदक ( ETV BHARAT )

इंदौर : कर्नाटक के मैसूर में 18 से 20 नवंबर तक आयोजित फर्स्ट नेशनल व्हीलचेयर पिकल बॉल चैंपियनशिप में देश के 12 राज्यों की टीमों के लगभग 150 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. वर्ल्ड पैरा एंड व्हीलचेयर पिकल बॉल फेडरेशन के तत्वावधान में आयोजित चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के 12 खिलाड़ियों ने भाग लिया. मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल, अनुशासन और मजबूत इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए कुल 1 स्वर्ण और 5 रजत पदक अपने नाम किए. टेनिस, बैडमिंटन और टेबल टेनिस का मिला-जुला रैकेट खेल को पिकलबॉल कहते हैं.

मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के जज्बे की सराहना