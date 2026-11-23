नेशनल व्हीलचेयर पिकल बॉल चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश चमका, गोल्ड और 5 सिल्वर मेडल जीते
प्रथम राष्ट्रीय व्हीलचेयर पिकल बॉल चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की टीम का शानदार प्रदर्शन. 150 खिलाड़ियों में चमके. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 3:33 PM IST
इंदौर : कर्नाटक के मैसूर में 18 से 20 नवंबर तक आयोजित फर्स्ट नेशनल व्हीलचेयर पिकल बॉल चैंपियनशिप में देश के 12 राज्यों की टीमों के लगभग 150 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. वर्ल्ड पैरा एंड व्हीलचेयर पिकल बॉल फेडरेशन के तत्वावधान में आयोजित चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के 12 खिलाड़ियों ने भाग लिया. मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल, अनुशासन और मजबूत इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए कुल 1 स्वर्ण और 5 रजत पदक अपने नाम किए. टेनिस, बैडमिंटन और टेबल टेनिस का मिला-जुला रैकेट खेल को पिकलबॉल कहते हैं.
मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के जज्बे की सराहना
मध्य प्रदेश पैरा पिकलबॉल एसोसिएशन अध्यक्ष सपना शर्मा ने इस उपलब्धि पर कहा "यह सफलता पूरे मध्य प्रदेश के दिव्यांग खिलाड़ियों की मेहनत, आत्मविश्वास और संघर्ष का परिणाम है. प्रथम राष्ट्रीय चैंपियनशिप में प्रदेश के खिलाड़ियों ने जिस जज्बे के साथ प्रदर्शन किया है. ये आने वाले खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा. हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक दिव्यांग खिलाड़ियों को खेलों से जोड़कर उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए जाएं."
हर खेल में मध्य प्रदेश के खिलाड़ी लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. बात चाहे हॉकी की हो या क्रिकेट की. यहां के खिलाड़ी इंटरनेशल लेवल तक अपनी छाप छोड़ रहे हैं. खास बात ये है कि यहां की बेटियां भी शानदार प्रदर्शन कर रही हैं. मध्य प्रदेश का खेल विभाग भी लगातार खिलाड़ियों को सुविधाएं मुहैया करा रहा है. हर जिले में खेल सुविधाएं बढ़ाने का संकल्प मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ले चुके हैं.
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मध्य प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ी
- सपना जाधव-सिंगल्स में स्वर्ण पदक
- सुनील जाधव एवं प्रमोद कुशवाह को डबल्स में सिल्वर
- सपना जाधव एवं आशा गजभिये को डबल्स में सिल्वर
- रविंद्र गुर्जर एवं सूरज राठौड़ को डबल्स में सिल्वर
- जमना भामरे व शशि मालवीय को सिंगल्स में सिल्वर
- टीम के अन्य खिलाड़ी नीरज साहू, संदीप जैन और धर्मेंद्र तांडेकर