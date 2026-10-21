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मध्य प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर समिट 23 अक्टूबर से, उन्नत पैकेजिंग एवं टेस्टिंग हब बनाने की तैयारी

मध्य प्रदेश सेमीकंडक्टर समिट-2026 ( ETV Bharat )

इंदौर: मध्य प्रदेश को सेमीकंडक्टर उद्योग के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के प्रयास के चलते मध्य प्रदेश में पहले सेमीकंडक्टर समिट को इंदौर में आयोजित किया जा रहा है. दरअसल, राज्य सरकार सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने, तकनीकी अधोसंरचना विकसित करने, नवाचार को बढ़ावा देने और कुशल मानव संसाधन तैयार करने पर विशेष ध्यान दे रही है.

23-24 अक्टूबर को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मध्य प्रदेश सेमीकंडक्टर समिट-2026