मध्य प्रदेश कूडो के खिलाड़ियों के पावर पंच, 49 हेलमेट तोड़ 122 मेडल के साथ देश में मारी बाजी
अहमदाबाद में हुई 17वीं राष्ट्रीय कूडो प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश ने हासिल किया पहला स्थान. 122 पदक जीतकर ट्रॉफी पर किया कब्जा. रिपोर्ट-कपिल तिवारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 10:45 PM IST
सागर: कूडो जैसे नए नवेले खेल में मध्य प्रदेश ने एक बार फिर इतिहास रचा है. हाल ही में अहमदाबाद में हुई 17वीं राष्ट्रीय कूडो प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है. प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 61 गोल्ड मेडल सहित कुल 122 पदक अपनी झोली में डाले और ओवरऑल चैंपियनशिप की ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया.
खास बात ये है कि इन 122 पदकों में से 35 पदक सिर्फ सागर के खिलाड़ियों ने हासिल किए हैं, जिसमें 17 गोल्ड मेडल शामिल हैं. इस लिहाज से मध्य प्रदेश की परफार्मेंस में सागर का बड़ा योगदान है, जिसे एमपी की कूडो की नर्सरी कहा जाता है.
अहमदाबाद में राष्ट्रीय कूडो प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन
अहमदाबाद में संपन्न हुई 17वीं कूडो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अंक तालिका में मध्य प्रदेश का नाम शीर्ष पर था. इस मुकाम को हासिल करने में मध्य प्रदेश में कूडो के संस्थापक कहे जाने वाले हेड कोच मो. एजाज खान को जाता है. उन्होंने ना सिर्फ मध्य प्रदेश और खासकर सागर में कूडो को लेकर नई पीढ़ी में एक अलग तरह का माहौल बनाया.
अहमदाबाद में नेशनल चैंपिनयनशिप में आए देश भर के दिग्गज खिलाडियों के बीच मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल 122 पदक हासिल किए. इसमें आधे यानि 61 गोल्ड मेडल जीते हैं. इसके अलावा 27 रजत और 34 कांस्य पदक भी मध्य प्रदेश के खाते में आए. मध्यप्रदेश की टीम में सागर के खिलाड़ियों ने अपनी फुर्ती, सटीक पंच, किक और बेहतरीन तकनीक के जरिए विरोधियों को धूल चटाते हुए 17 गोल्ड, 8 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए.
सागर से निकले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी
कूडो खेल में सागर ने सिर्फ मध्य प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर पर कमाल नहीं दिखाया है बल्कि सागर जैसे छोटे शहर से सीमित संसाधनों के बीच तैयारी कर यहां के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक नाम कमाया है. सोहेल खान तो कूडो के जूनियर वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कई प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर अपना नाम आगे बढ़ा चुके हैं. इतना ही नहीं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में लगातार 25 गोल्ड मेडल जीत कर रिकार्ड बना चुके हैं और अहमदाबाद में भी उन्होंने सीनियर वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया.
इसके साथ ही फेडरेशन कप और अक्षय कुमार इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भी गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं. कूडो की बदौलत आज सोहेल खान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर पद पर सेवाएं भी दे रहे हैं. सोहेल खान कहते हैं, "मेरी सफलता का श्रेय भारत में कूडो के संस्थापक एवं इंडिया के हेड कोच मेहुल वोरा और मध्य प्रदेश में कूडो संस्थापक और हेड कोच एजाज खान सर को जाता है."
कूडो प्लेयरों को धड़ाधड़ मिल रही नौकरी
जिस तरह से कूडो में शानदार प्रदर्शन की बदौलत सोहेल खान इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बने हैं, उसी तरह करीब 6 खिलाड़ियों की इनकम टैक्स और जीएसटी जैसे संस्थानो में नौकरी कूडो की बदौलत लगी है. खेल कोटा से सागर के कूडो खिलाड़ी खेल में कैरियर बनाने के साथ-साथ केंद्रीय संस्थानों में नौकरी भी हासिल कर रहे हैं. सीजीएसटी में हैदराबाद में नौकरी कर रहे युवराज सिंह पवार बताते हैं, "मैं ही नहीं मध्य प्रदेश और सागर में कूडो के कई ऐसे खिलाड़ी है, जिन्हें खेल कोटे से नौकरी मिली है. इस वजह से कूडो खेलने वाले बच्चों का उत्साह बढ़ रहा है."
'अनुशासन और तपस्या से सागर बना कूडो की नर्सरी'
मध्य प्रदेश कूडो के हेड कोच डाॅ मो. एजाज खान कहते हैं, "मध्य प्रदेश के साथ-साथ सागर में कूडो की शुरूआत 15 साल पहले हुई, जब मेरी मुलाकात मेहुल वोरा से हुई. फिर मैंने मध्य प्रदेश और खासकर सागर मेरा गृहनगर होने के कारण मैंने यहां बच्चों को कूडो से जोड़ा."
मोहम्मद एजाज खान कहते हैं, "इस सफलता का श्रेय सागर के कूडो खिलाड़ियों एवं कूडो प्रशिक्षकों हरिकांत तिवारी, शुभम राठौर, मेघा भोजक की महीनों की कड़ी तपस्या, कड़े अनुशासन और नियमित अभ्यास को जाता है. मैंने एक चीज देखी है कि सागर के बच्चों में जुझारूपन गजब का है. किसी प्रतियोगिता में हार उन्हें हताशा की वजह नहीं, बल्कि और अच्छा करने का कारण बनती है."
'सभी कोच, खिलाड़ी बधाई के पात्र'
मध्य प्रदेश कूडो एसोसिएशन के चेयरमैन सागर विधायक शैलेन्द्र जैन कहते हैं, "मध्य प्रदेश की सफलता और उस सफलता में सागर के खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन से मैं काफी खुश हूं और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं. ये पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी 4 बार मध्य प्रदेश ने कूडो में राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है.
इस बार की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश को 122 पदक हासिल हुए हैं. इसके लिए सभी कोच, खिलाड़ी बधाई के पात्र हैं. मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश के बच्चों ने खेल में ऐसा पावर दिखाया कि प्रतियोगिता में करीब 50 हेलमेट टूटे, जिसमें से 49 हेलमेट मध्य प्रदेश और सागर के खिलाड़ियों के पंच के कारण टूटे हैं."