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मध्य प्रदेश कूडो के खिलाड़ियों के पावर पंच, 49 हेलमेट तोड़ 122 मेडल के साथ देश में मारी बाजी

122 मेडल के साथ देश में मध्य प्रदेश ने मारी बाजी ( ETV Bharat )

सागर: कूडो जैसे नए नवेले खेल में मध्य प्रदेश ने एक बार फिर इतिहास रचा है. हाल ही में अहमदाबाद में हुई 17वीं राष्ट्रीय कूडो प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है. प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 61 गोल्ड मेडल सहित कुल 122 पदक अपनी झोली में डाले और ओवरऑल चैंपियनशिप की ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया.

खास बात ये है कि इन 122 पदकों में से 35 पदक सिर्फ सागर के खिलाड़ियों ने हासिल किए हैं, जिसमें 17 गोल्ड मेडल शामिल हैं. इस लिहाज से मध्य प्रदेश की परफार्मेंस में सागर का बड़ा योगदान है, जिसे एमपी की कूडो की नर्सरी कहा जाता है.