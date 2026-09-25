ETV Bharat / state

ज्योतिरादित्य सिंधिया को बदलने में लगे 5 साल, समर्थकों को किन अच्छे दिनों का इंतजार

मध्य प्रदेश में सिंधिया के बदले सियासी अंदाज, भाजपा के साथ 5 साल के सफर में अब काले झंडे दिखाये गये. रिपोर्ट शिफाली पांडे.

Madhya Pradesh Scindia Politics
सिंधिया समर्थक का किस तीसरे के समय की तरफ है इशारा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 5:32 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: 22 विधायकों के साथ 2020 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में आए थे तब कुछ महीने बाद ही तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बयान बहुत चर्चा में रहता था कि सिंधिया और उनके समर्थक विधायक बीजेपी में इस तरह से घुल मिल गए हैं जैसे पानी में शक्कर घुलती है. बीते पांच साल बीजेपी के भीतर सिंधिया समर्थकों को लेकर भले कितनी नाराजगी हो लेकिन इन पांच वर्षों में इस तरह से सतह पर ये गिनती के मौके पर आई थी. लेकिन हाल में एक के बाद एक तीन घटनाक्रम क्या इशारा कर रहे हैं कि क्या सिंधिया और उनके समर्थकों का राहू काल चल रहा है.

पूर्व मंत्री और सिंधिया की खांटी समर्थक इमरती देवी के इस बयान में ये दर्द दर्ज है. वे कहती हैं, "समय है. समय सबका आता है. पहले किसी और का समय था फिर किसी दूसरे का आया खत्म हुआ. जब तीसरे का समय आएगा तब पता चलेगा."

सिंधिया को काले झंडे, इमरती का बयान सफाई या बढ़ती खाई

सिंधिया के बीजेपी के पांच साल के कार्यकाल में इस तरह का वाकया संभवत: पहला ही होगा जब सिंधिया बीजेपी वर्सेस मूल बीजेपी के बीच दरार इतनी बढ़ी हो कि सिंधिया को काले झंडे दिखा दिये गए हों. ग्वालियर से बीजेपी के सांसद भारत सिंह कुशवाहा और सिंधिया के बीच खींचतान पहले से चल रही है लेकिन बीते दिनों ग्वालियर में हुए भूमिपूजन कार्यक्रम में तो ये इतनी बढ़ गई कि सिंधिया को काले झंडे दिखा दिए गए.

इमरती का बयान सफाई या बढ़ती खाई (ETV Bharat)

मुद्दा ये था कि जिस जमीन का भूमिपूजन किया गया वो कुशवाहा समाज के लिए थी. लेकिन कुशवाहा समाज के नेता को इसमें आमंत्रित नहीं किया गया. इस विवाद को इमरती देवी के बयान ने और आगे बढ़ा दिया और ये भी इशारा कर दिया कि बीजेपी में सिंधिया समर्थक एक बार के उछाल के बाद अब लगातार हाशिए पर ही हैं. इमरती देवी ने मंच पर नहीं जाने पर कहा कि "जिन्होंने मर्डर किया जो बरी भी नहीं हुए वो भी मंच पर बैठे हैं, ऐसे लोगों के बीच में बैठने का क्या मतलब. अपन अच्छे लोगों के साथ रहे हैं और रहेंगे."

सिंधिया समर्थक का किस तीसरे के समय की तरफ है इशारा

सिंधिया समर्थकों में प्रदुम्न सिंह तोमर की तरह इमरती देवी को उनका सबसे कट्टर समर्थक माना जाता है. जो बीजेपी में आने के बाद भी खुद पार्टी से पहले सिंधिया की कार्यकर्ता के तौर पर बताती हैं. अपनी बेबाकी और अपने नेता सिंधिया के लिए अपनी वफादारी के लिए अलग पहचान रखने वाली इमरती भी लंबे समय से हाशिए पर हैं. उनका ये बयान उनकी पीड़ा से ज्यादा कुछ और भी संकेत कर रहा है.

Madhya Pradesh Scindia Politics
मध्य प्रदेश में सिंधिया के बदले सियासी अंदाज (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें:

इमरती देवी ने पिछले दिनों जो बयान दिया उसके सियासी गलियारों में कई मायने निकाले जा रहे हैं. इसमें उन्होंने कहा कि समय है, सबका आता है. पहले और किसी का समय था. फिर खत्म हुआ दूसरे का समय आया. ये खत्म होगा और तीसरे का समय आएगा तब पता चलेगा. इमरती क्या सिंधिया गुट के अच्छे दिनों की बात कर रही हैं. वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भटनागर कहते हैं, "बीजेपी में पार्टी से बड़ा कोई नेता नहीं होता. सिंधिया ने इसे समझा और बीते पांच साल वे जिस लो प्रोपाईल ढंग से राजनीति करते रहे. ये इस बात की तस्दीक है. लेकिन समर्थक जो उनके भरोसे हैं अगर उनका पुर्नवास नहीं हो पा रहा है तो उनकी पीड़ा तो बाहर आएगी."

पूर्व बीजेपी विधायक ने सिंधिया के खिलाफ खोला मोर्चा

उधर, चाचौड़ा से बीजेपी की पूर्व विधायक रहीं ममता मीणा ने केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. वे अब 18 नवम्बर रानी लक्ष्मी बाई की जयंती पर ग्वालियर में कार्यक्रम की तैयारी कर रही हैं. वे बताती हैं ये तो सबको पता है कि सिंधिया परिवार अंग्रेजों के मित्र थे और झांसी की रानी के साथ क्या हुआ था. हम रानी लक्ष्मीबाई के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करने ग्वालियर जाएंगे. कार्यक्रम बना रहे हैं कि यात्रा कैसे होगी. ममता मीणा अपने कार्यक्रम का एजेंडा स्पष्ट भले न करें लेकिन उनके बयान की एक पंक्ति सब स्पष्ट कर देती है कि गैर रानजीतिक होकर भी उनका ये कार्यक्रम कितना राजनीतिक है और निशाने पर कौन है.

Jyotiraditya Scindia supporters Versus BJP
ग्वालियर में सिंधिया को काले झंडे (ETV Bharat)

सिंधिया के बदले सियासी अंदाज पर भी उठ रहे हैं सवाल

बीते दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में रहे सिंधिया के वीडियो को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि अचानक सिंधिया की सियासत का अंदाज बदल क्यों गया है. जिस वीडियो में उनसे ग्रामीण सड़क बनने की मांग कर रहे थे और कह गए थे कि सड़क नहीं बनी तो वोट नहीं देंगे. जिसके बाद नाराज सिंधिया ने ये कह दिया कि उनसे इस भषा में बात ना की जाए. बाद में सड़क मंजूर भी हो गई . लेकिन सिंधिया के इस लहजे पर सवाल उठने लगे कि क्या महाराज वाले फार्म में लौट रहे हैं सिंधिया.

TAGGED:

BJP VERSUS SCINDIA SUPPORTERS
SCINDIA SUPPORTER IMARTI DEVI
SCINDIA CHANGING POLITICS STYLE
MADHYA PRADESH SCINDIA POLITICS
JYOTIRADITYA SCINDIA SUPPORTERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.