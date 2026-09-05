मध्य प्रदेश में सड़कों की डिजिटल निगरानी, एक क्लिक में पता चलेगी कहां-क्या खराबी
मध्य प्रदेश की 70 हजार किमी सड़कों की तैयार होगी डिजीटल रिपोर्ट. आरएएमएस तकनीक का होगा इस्तेमाल. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 5, 2026 at 5:17 PM IST
सागर : देश के बीचोंबीच स्थित मध्य प्रदेश अन्य राज्यों को एक-दूसरे को जोड़ने में अहम भूमिका निभाता है. मध्य प्रदेश में सड़कों के विशाल नेटवर्क की निगरानी काफी चुनौतीपूर्ण है. अब तक ये निगरानी पीडब्ल्यूडी अपने अमले के जरिए कागजों पर अनुमानों के आधार पर करता था. लेकिन अब इसके लिए सरकार जीआईएस तकनीक और नेटवर्क सर्वे व्हीकल का इस्तेमाल करेगी. इन तकनीक के जरिए सड़कों, पुल और पुलियों की डिजिटल कुंडली तैयार होगी. इसके जरिए समय पर मेटेंनेंस, मजबूती और सुधार की जरूरत के बारे में विभाग को एक क्लिक पर पता चल जाएगा.
RAMS तकनीक के सहारे सड़कों की निगरानी
मध्य प्रदेश में ग्रामीण सड़कों को स्टेट हाइवे और स्टेट हाइवे को एनएच से कनेक्टविटी का बेहतर नेटवर्क तैयार किया जा रहा है. मध्य प्रदेश की सभी सड़कों की कुल लंबाई करीब 1 लाख 80 हजार किमी है. प्रदेश सरकार द्वारा सड़कों के इतने बड़े नेटवर्क में से 70 हजार किमी सड़कों की डिजिटल निगरानी की तैयारी की गयी है. इसके लिए Road Asset Management System (RAMS) तकनीक का सहारा लिया जा रहा है. इसमें जीपीएस तकनीक और सर्वे व्हीकल से सड़कों की निगरानी की जाएगी.
आंकड़ों के आधार पर होगा विश्लेषण
इसका डेटा केंद्र सरकार के मुख्य सर्वर पर अपलोड किया जाएगा. केंद्र सरकार के भूतल सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा सर्वर पर आए आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण किया जाएगा. इसमें सड़क की मजबूती, सुधार की जरूरत, समय पर मेटेंनेस की प्राथमिकता के आधार पर राज्य सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी जाएगी. इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार अपनी सड़कों के नेटवर्क के सुधार की रणनीति तैयार करेगा.
इस प्रकार बनेगा सड़कों का हेल्थ कार्ड
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरह ही मध्य प्रदेश में भी रोड असेट मैनेजमेंट सिस्टम लागू होने से सड़कें बेहतर हो सकेंगी. एनएसव्ही यानी नेटवर्क सर्वे व्हीकल की मदद से प्रदेश की सड़कों का डाटा जुटाया जाएगा. इसके तहत देखा जाएगा कि सड़कों की सतह की गुणवत्ता किस तरह की है, सड़क कहां-कहां खराब हुई है और मार्ग पर मौजूद तकनीकि खामियां, ट्रैफिक लोड, साइन बोर्ड, सिग्नल आदि के डाटा जुटाए जाएंगे.
इस डाटा का विशेषज्ञ एनालिसिस करेंगे और इसके आधार पर हर सड़क का हेल्थ कार्ड तैयार किया जाएगा. लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह कहते हैं "डिजिटल हेल्थ कार्ड तैयार होने से हर सड़कों में सुधार कराना आसान होगा. जहां जिस तरह की जरूरत होगी उसे पूरा किया जाएगा, इससे सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी."
क्या कहते हैं पीडब्लूडी मंत्री राकेश सिंह
मध्य प्रदेश के पीडब्लूडी मंत्री राकेश सिंह कहते हैं "अब तक प्रदेश में फैले रोड नेटवर्क की निगरानी कागजों और अनुमानों के आधार पर होती थी. लेकिन अब हम मध्य प्रदेश से गुजरने वाले प्रमुख हाइवे और कुछ ऐसे स्टेट हाइवे, जिन पर भारी यातायात का दबाव है, उनकी निगरानी करने का काम सटीक वैज्ञानिक डेटा से करेंगे. इसके लिए Road Asset Management System (RAMS) यानि रेम्स की मदद ली जाएगी. सड़कों की डिजिटल रिपोर्ट बनेगी."
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पहले मुख्य मार्गों का डेटा होगा तैयार
सड़कों का हेल्थ रिकॉर्ड तैयार करने की शुरुआत प्रदेश के हाईवे, जिलों की मुख्य सड़कों से होगी. पहले चरण में करीबन 10 हजार किलोमीटर सड़कों का डेटा तैयार किया जाएगा. इसके बाद जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ने वाली सड़कों का एनालिसिस किया जाएगा. सड़कों का हेल्थ कार्ड तैयार कराने में करीब 25 करोड़ की राशि खर्च होगी, लेकिन विभागीय अधिकारियों के मुताबिक इससे सड़कों के बार-बार खराब होने और गुणवत्ता को लेकर आने वाली समस्याओं पर लगाम लगेगी.