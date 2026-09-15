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दुबई और सिंगापुर को टक्कर देगा मध्य प्रदेश, रोड प्रोजेक्ट पूरे होने 2 साल का इंतजार

मध्य प्रदेश के 5 निर्माणाधीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे होने के बाद मध्य प्रदेश की अलग तस्वीर दिखेगी. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.

Madhya Pradesh road projects
मध्य प्रदेश में कई रोड प्रोजेक्ट दो साल में पूरे होंगे (SOURCE : NHAI)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 6:51 PM IST

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सागर : मध्य प्रदेश में तेजी से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर चले रहे कामों के चलते 2028 में प्रदेश की तस्वीर बदली हुई नजर आएगी. मालवा क्षेत्र में सिंहस्थ 2028 के कारण और बुंदेलखंड इलाके में कई सारे प्रोजेक्ट आकार लेंगे. सबसे ज्यादा काम सिंहस्थ 2028 के चलते मालवा क्षेत्र और खासकर उज्जैन में हो रहे हैं.

सिंहस्थ के मद्देनजर इंदौर-उज्जैन फोरलेन, इंदौर-उज्जैन 6 लेन और इंदौर-जावरा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जल्द पूरे हो जाएंगे, जो सिंहस्थ में ट्रैफिक मैनेजमेंट में अहम भूमिका निभाएंगे. इसी तरह मालवा क्षेत्र की दक्षिण से कनेक्टिवटी को लेकर इंदौर हैदराबाद प्रोजेक्ट 2028 तक आकार ले लेगा. बुंदेलखंड और महाकौशल को राजधानी भोपाल और मालवा से जोड़ने वाले सागर जबलपुर फोरलेन भी तैयार हो जाएगा.

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उज्जैन- इंदौर 6 लेन प्रोजेक्ट (SOURCE : NHAI)

उज्जैन की 3 अहम सड़क परियोजनाएं

सिंहस्थ 2028 को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर हजारों करोड़ की परियोजनाओं पर काम चल रहा है. इसी कड़ी में 3 अहम परियोजनाएं उज्जैन से जुड़ी हुई है. उज्जैन-इंदौर सिक्स लेन प्रोजेक्ट, इंदौर- उज्जैन ग्रीनफील्ड और उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट खास हैं. जो सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के मद्देनजर बनाए गए हैं. इसके साथ ही इंदौर-हैदराबाद नेशनल हाइवे भी 2028 तक पूरा हो जाएगा, जिससे मालवा क्षेत्र की तस्वीर ही बदल जाएगी.

उज्जैन-इंदौर 6 लेन प्रोजेक्ट

इंदौर उज्जैन के बीच की दूरी वैसे तो 55 से 60 किमी है. लेकिन इस पर होने वाले यातायात दबाव के कारण सफर में डेढ़ से दो घंटे का वक्त लगता है. सिंहस्थ 2028 के मद्देनजर इस प्रोजेक्ट को कम्पलीट करने पर फोकस किया जा रहा है और तेजी से काम चल रहा है. उज्जैन-इंदौर सिक्स लेन लगभग 1 हजार 692 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है. ये रोड हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (Hybrid Annuity Model - HAM) के तहत बनायी जा रही है.

इसके निर्माण के बाद 15 साल तक रखरखाव की जिम्मेदारी निर्माण एजेंसी की होगी. इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद उज्जैन और इंदौर के सफर में लगने वाला करीब डेढ घंटे का समय महज 45 मिनट में पूरा हो जाएगा. इस सिक्स लेन में नए पुल, फ्लाईओवर, अंडरपास और सर्विस लेन का निर्माण शामिल है.

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उज्जैन की 3 अहम सड़क परियोजनाएं (SOURCE : NHAI)

इंदौर–उज्जैन ग्रीनफील्ड फोरलेन

इंदौर-उज्जैन सिक्सलेन के अलावा लगभग 48 किमी के ग्रीनफील्ड फोरलेन करीब 2 हजार 935 करोड की लागत से बनाया जा रहा है. ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे एक्सेस-कंट्रोल्ड (प्रवेश नियंत्रित) मार्ग हाइब्रिड एन्युटी मोड (Hybrid Annuity Mode - HAM) पर बनाया जा रहा है. इस परियोजना का काम प्रगति पर है और यह इंदौर व उज्जैन के बीच आवागमन को सुगम बनाएगा.

उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन

सिंहस्थ 2028 के यातायात प्रबंधन के लिए उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन हाईवे का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी लागत 5 हजार 17 करोड़ रुपए है. लगभग 99 किमी का ये मार्ग उज्जैन के मंगरोला गांव से शुरू होकर नागदा, खाचरोद और आलोट होते हुए जावरा में समाप्त होकर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ता है. ये लाजिस्टिक, पर्यटन के नजरिए से काफी अहम मार्ग होगा.

इंदौर- हैदराबाद एक्सप्रेसवे

इंदौर-हैदराबाद नेशनल हाइवे लगभग पूरी तरह तैयार हो चुका है. 713 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है और ये मालवा क्षेत्र को दक्षिण भारत से शानदार कनेक्टिवटी देगा. इसकी लागत 10 से 15 हजार करोड़ रुपए आंकी गयी है. फिलहाल इन दोनों शहरों के बीच सड़क मार्ग से यात्रा करने में 18 घंटे तक का समय लगता है, जो 9 से 10 घंटे रह जाएगा. इस एक्सप्रेसवे की सुरंगें भेरुघाट, चोराल घाट और बैग्राम पुरानी सड़कों की जगह लेंगी, जिनमें तीखे मोड़ हैं और दुर्घटनाएं होती रहती हैं.

सागर-दमोह फोरलेन

ये सागर जबलपुर फोरलेन का हिस्सा है. दमोह-जबलपुर फोरलेन पहले से निर्माणाधीन है. जमीन अधिग्रहण में दिक्कतों के चलते सागर और दमोह के बीच फोरलेन निर्माण में देरी हो रही थी, लेकिन तमाम बाधाएं हटने के बाद जल्द ही दमोह और सागर के बीच फोरलेन निर्माण कार्य तेज हो गया है. सागर से दमोह 76.68 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क का 2 हजार 59 करोड़ रुपये की लागत से बनायी जा रही है. ये भी हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल (HAM) के तहत बन रही है. इसमें 13 अंडरपास, 3 वृहद पुल, 9 मध्यम पुल, 1 आरओबी, 13 बड़े और 42 मध्यम जंक्शन बनाए जाएंगे.

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