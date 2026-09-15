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दुबई और सिंगापुर को टक्कर देगा मध्य प्रदेश, रोड प्रोजेक्ट पूरे होने 2 साल का इंतजार

मध्य प्रदेश में कई रोड प्रोजेक्ट दो साल में पूरे होंगे ( SOURCE : NHAI )