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मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच सुपरफास्ट कनेक्टिवटी, लखनादौन-रायपुर कॉरिडोर का DPR तैयार

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सुपरफास्ट कनेक्टिवटी ( SOURCE : NHAI )

सागर : मध्य प्रदेश के चारों तरफ के पड़ोसी राज्यों से शानदार रोड कनेक्टविटी तैयार हो रही है. इसी कड़ी में दोनों राज्यों को सिक्सलेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के जरिए जोड़ा जा रहा है. एनएचएआई द्वारा रायपुर-लखनादौन कॉरिडोर का डीपीआर तैयार कर लिया गया है. ये कॉरिडोर मध्यप्रदेश के महाकौशल, बुंदेलखंड और ग्वालियर अंचल को छत्तीसगढ़ से सिक्सलेन कनेक्टिवटी प्रदान करेगा.

प्रोजेक्ट का डीपीआर तैयार होने के साथ पर्यावरण मंजूरीने पर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और जल्द टेंडर होगा. उम्मीद है कि नए साल 2027 में तक प्रोजेक्ट का काम शुरू हो जाएगा. डीपीआर के मुताबिक ये प्रोजेक्ट करीब 310 किमी लंबा सिक्सलेन ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, जिसकी लागत 19 हजार 500 करोड़ रुपए आंकी गयी है.