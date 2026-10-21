मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच सुपरफास्ट कनेक्टिवटी, लखनादौन-रायपुर कॉरिडोर का DPR तैयार
अब मध्य प्रदेश की दूसरे राज्यों के बड़े शहरों की कनेक्टिवटी तेज. रायपुर-लखनादौन कॉरिडोर की तैयारी. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 4:06 PM IST
सागर : मध्य प्रदेश के चारों तरफ के पड़ोसी राज्यों से शानदार रोड कनेक्टविटी तैयार हो रही है. इसी कड़ी में दोनों राज्यों को सिक्सलेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के जरिए जोड़ा जा रहा है. एनएचएआई द्वारा रायपुर-लखनादौन कॉरिडोर का डीपीआर तैयार कर लिया गया है. ये कॉरिडोर मध्यप्रदेश के महाकौशल, बुंदेलखंड और ग्वालियर अंचल को छत्तीसगढ़ से सिक्सलेन कनेक्टिवटी प्रदान करेगा.
प्रोजेक्ट का डीपीआर तैयार होने के साथ पर्यावरण मंजूरीने पर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और जल्द टेंडर होगा. उम्मीद है कि नए साल 2027 में तक प्रोजेक्ट का काम शुरू हो जाएगा. डीपीआर के मुताबिक ये प्रोजेक्ट करीब 310 किमी लंबा सिक्सलेन ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, जिसकी लागत 19 हजार 500 करोड़ रुपए आंकी गयी है.
सिक्सलेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर हाईवे से होगा कनेक्ट
डीपीआर के तहत ये प्रोजेक्ट सिक्सलेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर होगा. इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से जबलपुर अंचल, बुंदेलखंड अंचल भी रायपुर से शानदार सिक्सलेन के जरिए कनेक्ट होगा. क्योंकि लखनादौन में इस प्रोजेक्ट की कनेक्टविटी नेशनल हाइवे 44 से हो जाएगी. इसके साथ आगरा ग्वालियर एक्सप्रेस वे से भी कनेक्ट होगा और यमुना एक्सप्रेस वे जरिए दिल्ली तक पहुंच आसान होगी.
डीपीआर के अनुसार जो रोडमैप तैयार किया गया है, उसके अनुसार रायपुर के कुम्हारी से शुरू होकर धमधा, खैरागढ़ से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगा और बालाघाट जिले के लांझी से होकर रजेगांव, बालाघाट, बरघाट होते हुए सिवनी जिले के लखनादौन तक बनाया जाएगा.
पर्यवरण विभाग की मंजूरी का इंतजार
डीपीआर तैयार होने के बाद रोड नेटवर्क में आ रहे वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों और वनों को लेकर पर्यावरण मंजूरी पर काम चल रहा है. एनएचएआई 2027 की शुरुआत में रोड निर्माण का काम शुरू करना चाहता है. मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह का कहना है "पड़ोसी राज्यों की कनेक्टिवटी को लेकर तैयार हो रहे रोड प्रोजेक्ट में रायपुर लखनादौन सिक्सलेन एक्सप्रेस-वे का डीपीआर तैयार हो गया है. एनएचएआई द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा की गयी समीक्षा में इसकी जानकारी पेश की गयी थी. इसके बनने से रायपुर से जबलपुर का सफर महज 4 से साढ़े 4 घंटे और दिल्ली का सफर करीब 14 घंटे में पूरी होने का अनुमान है."
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लखनादौन-रायपुर कॉरिडोर पर एक नजर
- सड़क की लंबाई : 310 किमी
- सड़क निर्माण की लागत : अनुमानित 19 हजार 500 करोड रूपए
- प्रोजेक्ट का नेटवर्क : कुम्हारी (रायपुर) - धमधा - खैरागढ़ - लांझी - रजेगांव - बालाघाट - बरघाट - लखनादौन।
- प्रोजेक्ट का फायदा : दिल्ली, जबलपुर, सागर, ग्वालियर तक आसान सफर