नदियों के मायके पर सीवेज का कब्जा, इंदौर का गंदा पानी शिप्रा में, जबलपुर का नर्मदा में, जानें शहरों का हाल
शिप्रा से लेकर नर्मदा नदी में मिल रहा नालों का पानी, 14 हजार करोड़ खर्च के बावजूद नहीं सुधर रही नदियों की दशा. रिपोर्ट-बृजेंद्र पटेरिया
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 2:07 PM IST|
Updated : November 4, 2026 at 2:20 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश से करीबन 200 से ज्यादा छोटी-बडी नदियां प्रवाहित होती हैं. इसके बाद भी प्रदेश में करीबन 20 नदियों में शहरों से निकलने वाला सीवेज प्रदूषित कर रहा है. हालांकि इसके चलते कई नदियां सीवेज में ही बदल गई हैं. हालांकि राज्य सरकार द्वारा इसके लिए अमृत 2.0 योजना, नमामि गंगे मिशन सहित कई दूसरे अभियान सहित करीबन 14 हजार करोड़ की योजनाए चल रही हैं. हालांकि इसके बाद भी पर्यावरणविद् पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं कि आखिर प्रदेश की नदियां कम तक पूरी तरह प्रदूषण मुक्त हो सकेंगी.
मध्य प्रदेश के बड़े शहरों की क्या है स्थिति
प्रदेश में आबादी के लिहाज से सबसे बड़े पांच बड़े शहरों में सीवेज के मामले में हालत सबसे ज्यादा खराब है. इन शहरों से निकलने वाला सैकड़ों एमएलडी सीवेज सीधे तालाब, नदियों में मिल रहा है. 240 एमएलडी सीवेज बिना ट्रीटमेंट के ही बह रहा है, जो आगे जाकर शहर की लाइफ लाइन और रामसर साइट बड़े तालाब और बेतवा नदी तक में मिल रहे हैं. पर्यावरणविद् सुभाष पांडे कहते हैं कि, ''शहर के छोटे तालाब का पानी तो हाथ धोने लायक भी नहीं है. हाल ही रिपोर्ट में इसके पानी में सीओडी का स्तर 24 मिलीग्राम लीटर तक मिला है. जबकि इस पर पिछले सालों में करीबन 400 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च हो चुकी है.
भोपाल में 10 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित
हालांकि नगर निगम कमिश्नर प्रकाश अहिरवार कहते हैं कि, ''राजधानी भोपाल में नगर निगम अमृत 2.0 परियोजना के तहत 10 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं. इस पर करीबन 215 करोड़ की राशि खर्च की जा रही है. इन ट्रीटमेंट प्लांट के बनने से करीबन 170 एमएलडी से ज्यादा अनुपचारित सीवेज को ट्रीट किया जाएगा. इसके बाद शहर में ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़कर 290.63 एमएलडी हो जाएगी.
शहर से अभी करीबन इंदौर में 900 एमएलडी से ज्यादा सीवेज हर रोज घरों से निकलता है, लेकिन अभी इंदौर में 430 एमएलडी सीवेज का ही ट्रीटमेंट किया जा सकता है. यानी 470 एमएलडी सीवेज बिना ट्रीटमेंट के ही नालों से होते हुए नदियों तक पहुंच रहा है. इंदौर नगर निगम महापौर पुष्यमित्र भार्गव कहते हैं कि, ''इंदौर में नमामी गंगे अभियान के तहत सीवेज ट्रीटमेंट की क्षमता को दोगुना किया जा रहा है और इसके लिए इंदौर में चार स्थानों पर 400 एमएलडी सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए प्लांट लगाए जा रहे हैं. ट्रीटमेंट प्लांट के पुर्नउपयोग के लिए जनता को भी जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं.''
शिप्रा नदी में पहुंच रहा दूषित जल
इंदौर के सीवेज का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव उज्जैन की शिप्रा नदी पर पड़ा है. इंदौर से कान्ह नदी से होते हुए दूषित जल शिप्रा तक पहुंचता है, हालांकि सरकार ने 2028 तक इसे पूरी तरह निर्मल बनाने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए कान्ह नदी को शिप्रा से मिलने से रोकने लिए 919 करोड़ की लागत से क्लोज डक्ट परियोजना चलाई जा रही है. उधर, उज्जैन शहर से अभी हर रोज 85 एमएचडी सीवेज निकलता है. शिप्रा में अभी तीन बड़े नाले मिल रहे हैं. हालांकि निगम का दावा है कि उज्जैन के 14 में से 11 नालों को बंद किया जा चुका है. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की साल 2022-23 की रिपोर्ट में शिप्रा नदी के बड़े हिस्से को प्रदूषित नदी के रूप में बताया गया था.
जबलपुर में हर दिन निकल रहा 174 मिलियन लीटर सीवेज
नर्मदा नदी के मुहाने पर बसे शहर जबलपुर की स्थिति भी इस मामले में बेहतर नहीं है. नेशनल ग्रीन ट्रब्यूनल 2020 और मार्च 2025 के बीच नदी में बिना ट्रीटमेंट के सीवेज सीधे नदी में बहाए जाने को लेकर 17.80 करोड़ का जबलपुर नगर निगम पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगा चुकी है. पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक जबलपुर में हर रोज निकलने वाले सीवेज और उसके ट्रीटमेंट में बड़ा अंतर है. जबलपुर में करीबन 174 मिलियन लीटर सीवेज हर दिन निकलता है, जबकि सिर्फ 75.14 मिलियन लीटर सीवेज की ट्रीटमेंट की क्षमता उपलब्ध है.
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ग्वालियर से हर दिन निकल रहा 150 एमएलडी सीवेज
ग्वालियर में सीवेज से मुरार नदी एक बड़े नाले में बदल चुकी है, हालांकि पिछले एक साल से इसको प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में जोर-शोर से काम चल रहा है. सीवेज ट्रीटमेंट के मामले में दूसरे बड़े शहरों के मुकाबले ग्वालियर की स्थिति बेहतर है. ग्वालियर से हर दिन करीबन 150 एमएलडी सीवेज निकलता है जबकि ग्वालियर में एसटीपी 145 एमएलडी क्षमता का है, जिसे और अपग्रेड किया जा रहा है.
नगरीय विकास एवं आवास विभाग के कमिश्नर संकेत भौंडवे कहते हैं कि, ''सीवेज के पानी को सीधे नदी, तालाब से मिलने से रोकने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं. प्रदेश के सभी बड़े शहरों में ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं. ताकि ट्रीटमेंट किया हुआ पानी ही आगे जा सके. इस पानी के उपयोग के लिए भी बड़े स्तर पर प्लान तैयार किया गया है. खासतौर से शहरों में इस ट्रीट पानी का उपयोग घरों में सीवेज, गार्डन, गाडी आदि धोने के लिए किया जाएगा.
नर्मदा नदी में मिल रहे 60 से ज्यादा नाले
उधर पर्यावरणविद् सुभाष पांडे कहते हैं कि, ''मध्य प्रदेश में साल भर बहने वाली नर्मदा नदी में ही 60 से ज्यादा नाले मिल रहे हैं. यह नदी प्रदेश के करीबन 24 जिलों से होकर गुजरती है और इनमें से कई शहरों में नालों का पानी सीधे मिल रहा है. इसकी वजह से नर्मदा का पानी कई स्थानों पर सी केटेगरी का हो गया है यानी इन स्थानों पर नर्मदा के पानी का आचमन भी नहीं किया जा सकता. यदि नर्मदा और दूसरी नदी को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई गई तो मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्षति होगी. इसका असर बहुत गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.''