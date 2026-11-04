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नदियों के मायके पर सीवेज का कब्जा, इंदौर का गंदा पानी शिप्रा में, जबलपुर का नर्मदा में, जानें शहरों का हाल

नदियों के मायके पर सीवेज का कब्जा ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश से करीबन 200 से ज्यादा छोटी-बडी नदियां प्रवाहित होती हैं. इसके बाद भी प्रदेश में करीबन 20 नदियों में शहरों से निकलने वाला सीवेज प्रदूषित कर रहा है. हालांकि इसके चलते कई नदियां सीवेज में ही बदल गई हैं. हालांकि राज्य सरकार द्वारा इसके लिए अमृत 2.0 योजना, नमामि गंगे मिशन सहित कई दूसरे अभियान सहित करीबन 14 हजार करोड़ की योजनाए चल रही हैं. हालांकि इसके बाद भी पर्यावरणविद् पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं कि आखिर प्रदेश की नदियां कम तक पूरी तरह प्रदूषण मुक्त हो सकेंगी.

मध्य प्रदेश के बड़े शहरों की क्या है स्थिति