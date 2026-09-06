मध्य प्रदेश में पानी की चिंता खत्म, 70 फीसदी से ज्यादा भरे बड़े बांध, 12 जिलों को बारिश का इंतजार

मध्य प्रदेश में पानी की चिंता खत्म, 70 फीसदी से ज्यादा भरे बड़े बांध, 12 जिलों को बारिश का इंतजार
मध्य प्रदेश में अभी तक औसतन औसत से 6 फीसदी कम बारिश हुई है. पूर्वी मध्य प्रदेश के जिलों में हुई सबसे ज्यादा बारिश. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 6, 2026 at 4:52 PM IST|
Updated : September 6, 2026 at 5:01 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में अलनीनो के असर के बीच मध्य प्रदेश में पानी की कमी की चिंताएं दूर हो गई हैं. प्रदेश के बड़े बांध 70 फीसदी से ज्यादा भर चुके हैं. हालांकि औसतन बारिश का आंकड़ा देखें तो अभी तक प्रदेश में औसत से 6 फीसदी कम बारिश हुई है. सबसे ज्यादा बारिश पूर्वी मध्य प्रदेश के जिलों में हुई है. मऊगंज, सतना, निवाड़ी जिले में प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है. हालांकि अलीराजपुर में इस बार औसत से 54 फीसदी कम बारिश हुई है. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रदेश के पूर्वी मध्य प्रदेश के निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर सहित कई जिलों में भी बारिश हो सकती है.
प्रदेश के इन जिलों में अभी बारिश का इंतजार
प्रदेश के करीबन एक दर्जन जिलों में अभी भी जोरदार बारिश का इंतजार हो रहा है. सबसे ज्यादा इंतजार अलीराजपुर जिले में है, जहां औसत बारिश का आधा कोटा भी पूरा नहीं हुआ है. अलीराजपुर में सिर्फ 345 मिलीमीटर बारिश ही हुई है यानी औसत से 54 फीसदी कम. धार जिले में औसत से 41 फीसदी कम बारिश हुई है. धार में औसतन 695 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन अभी तक सिर्फ 412 मिलीमीटर बारिश ही हुई है.
हरदा जिले में बड़े स्तर पर किसान गेहूं उगाते हैं, लेकिन इस बार वहां 32 फीसदी कम बारिश रिकॉर्ड की गई है. हरदा में 975.1 औसत बारिश की अपेक्षा सिर्फ 662 मिलीमीटर बारिश ही हुई है. इंदौर में भी औसत से 27 फीसदी कम बारिश हुई है. इंदौर में औसतन 756.8 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन अभी तक 550 मिलीमीटर बारिश ही हुई है.
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झाबुआ में औसत बारिश 771.5 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस साल अभी तक सिर्फ 496.9 मिमी बारिश यानी 36 फीसदी कम बारिश हुई है.
नर्मदापुरम जिले में भी 34 फीसदी कम बारिश हुई है. नर्मदापुरम में हर साल 1123.3 मिलीमीटर बारिश की तुलना में इस साल अभी तक 617 मिलीमीटर बारिश ही हुई है. छिंदवाड़ा में 23 फीसदी कम बारिश हुई है. यहां हर साल 893.5 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस साल अब तक 687.8 मिमी बारिश ही हुई है. पांढुर्णा में अभी तक 22 फीसदी कम बारिश हुई है. यहां हर साल 698.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड होती है, लेकिन अभी तक 542.6 मिलीमीटर बारिश ही दर्ज की गई है.
इन जिलों में भी पानी का इंतजार
प्रदेश के दमोह में 11 फीसदी, जबलपुर में 16 फीसदी, रीवा में 10 फीसदी, सागर में 16 फीदसी, सिवनी में 15 फीसदी, अशोकनगर में 11 फीसदी, बड़वानी में 16 फीसदी, देवास में 12 फीसदी, मंदसौर में 14 फीसदी, मुरैना में 10 फीसदी, नीमच में 12 फीसदी, रायसेन में 18 फीसदी, सीहोर में 14 फीसदी, उज्जैन में 27 फीसदी, विदिशा में 20 फीसदी कम बारिश हुई है.
सबसे ज्यादा बारिश वाले टॉप जिले
|मऊगंज
|1349.6 मिलीमीटर
|पूर्वी मध्य प्रदेश
|सतना
|1245.3 मिलीमीटर
|पूर्वी मध्य प्रदेश
|निवाड़ी
|1133.7 मिलीमीटर
|पूर्वी मध्य प्रदेश
|शहडोल
|1088.6 मिलीमीटर
|पूर्वी मध्य प्रदेश
|सीधी
|1069.7 मिलीमीटर
|पूर्वी मध्य प्रदेश
सबसे कम बारिश वाले जिले
|अलीराजपुर
|345.5 मिलीमीटर
|पश्चिमी मध्य प्रदेश
|धार
|412.1 मिलीमीटर
|पश्चिमी मध्य प्रदेश
|बड़वानी
|479.9 मिलीमीटर
|पश्चिमी मध्य प्रदेश
|झाबुआ
|496.9 मिलीमीटर
|पश्चिमी मध्य प्रदेश
|मुरैना
|513.0 मिलमीटर
|पश्चिमी मध्य प्रदेश
प्रदेश के बांधों में पहुंचा भरपूर पानी
|बाणसागर बांध
|97.89 फीसदी भरा
|बरगी बांध
|89.37 फीसदी भरा
|इंदिरा सागर बांध
|79.71 फीसदी भरा
|तवा बांध
|72.67 फीसदी भरा
|गांधी सागर बांध
|69.33 फीसदी भरा
प्रदेश में लगातार हो रही लगातार बारिश के चलते प्रदेश के बांधों में भरपूर पानी पहुंचा है. प्रदेश के अधिकांश बड़े बांधों में पानी 70 फीसदी और उससे ज्यादा भर चुका है. उधर बरगी, राजघाट, कुंडलिया, मडीखेड़ा सहित कई बांधों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है. बरगी के 13 गेट खुले हैं, इससे 3802 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जा रहा है. इसका पानी तवा और इंदिरा सागर बांध में पहुंच रहा है. बांधों का पेट फुल होने से आने वाले समय में पानी की चिंता भी दूर हो गई है. प्रदेश का बाणसागर बांध 97.89 फीसदी भर चुका है. ग्वालियर का हरसी, मुरैना का पगारा, आओदा, भोपाल का कलियासोत बांध पूरी तरह से भर चुका है और इससे पानी छोड़ा जा रहा है.