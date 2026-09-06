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मध्य प्रदेश में पानी की चिंता खत्म, 70 फीसदी से ज्यादा भरे बड़े बांध, 12 जिलों को बारिश का इंतजार

भोपाल: मध्य प्रदेश में अलनीनो के असर के बीच मध्य प्रदेश में पानी की कमी की चिंताएं दूर हो गई हैं. प्रदेश के बड़े बांध 70 फीसदी से ज्यादा भर चुके हैं. हालांकि औसतन बारिश का आंकड़ा देखें तो अभी तक प्रदेश में औसत से 6 फीसदी कम बारिश हुई है. सबसे ज्यादा बारिश पूर्वी मध्य प्रदेश के जिलों में हुई है. मऊगंज, सतना, निवाड़ी जिले में प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है. हालांकि अलीराजपुर में इस बार औसत से 54 फीसदी कम बारिश हुई है. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रदेश के पूर्वी मध्य प्रदेश के निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर सहित कई जिलों में भी बारिश हो सकती है.

प्रदेश के इन जिलों में अभी बारिश का इंतजार

प्रदेश के करीबन एक दर्जन जिलों में अभी भी जोरदार बारिश का इंतजार हो रहा है. सबसे ज्यादा इंतजार अलीराजपुर जिले में है, जहां औसत बारिश का आधा कोटा भी पूरा नहीं हुआ है. अलीराजपुर में सिर्फ 345 मिलीमीटर बारिश ही हुई है यानी औसत से 54 फीसदी कम. धार जिले में औसत से 41 फीसदी कम बारिश हुई है. धार में औसतन 695 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन अभी तक सिर्फ 412 मिलीमीटर बारिश ही हुई है.

हरदा जिले में बड़े स्तर पर किसान गेहूं उगाते हैं, लेकिन इस बार वहां 32 फीसदी कम बारिश रिकॉर्ड की गई है. हरदा में 975.1 औसत बारिश की अपेक्षा सिर्फ 662 मिलीमीटर बारिश ही हुई है. इंदौर में भी औसत से 27 फीसदी कम बारिश हुई है. इंदौर में औसतन 756.8 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन अभी तक 550 मिलीमीटर बारिश ही हुई है.

झाबुआ में औसत बारिश 771.5 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस साल अभी तक सिर्फ 496.9 मिमी बारिश यानी 36 फीसदी कम बारिश हुई है.

नर्मदापुरम जिले में भी 34 फीसदी कम बारिश हुई है. नर्मदापुरम में हर साल 1123.3 मिलीमीटर बारिश की तुलना में इस साल अभी तक 617 मिलीमीटर बारिश ही हुई है. छिंदवाड़ा में 23 फीसदी कम बारिश हुई है. यहां हर साल 893.5 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस साल अब तक 687.8 मिमी बारिश ही हुई है. पांढुर्णा में अभी तक 22 फीसदी कम बारिश हुई है. यहां हर साल 698.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड होती है, लेकिन अभी तक 542.6 मिलीमीटर बारिश ही दर्ज की गई है.