19 चुनाव में जीरो पर आउट, मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव लड़ने हैदराबाद से पहुंचे कांते सैयाना
राज्यसभा चुनाव लड़ने तेलंगाना से मध्य प्रदेश पहुंचे कांते सैयाना. नामांकन के लिए प्रस्तावक नहीं फिर भी कर रहे कोशिश. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 3:50 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में तेलंगाना के एक उम्मीदवार कांते सैयाना के बड़े चर्चे हैं. अब तक 5 बार लोकसभा और 8 बार विधानसभा और 6 दफा एमएलसी का चुनाव लड़ चुके कांते सैयाना को आप चुनाव मैदान का एक ऐसा खिलाड़ी कह सकते हैं जो जीत हार की फिक्र किए बिना पूरी ईमानदारी से चुनाव लड़ते रहे हैं.
इस बार तेलंगाना से मध्य प्रदेश राज्यसभा का चुनाव लड़ने चले आए. हांलाकि अभी तो नामांकन के लिए कांते सैयाना के सामने प्रस्तावक के भी लाले हैं. ईटीवी भारत ने इस जुनूनी उम्मीदवार से बात की. सवालों के दिलचस्प जवाब सुनिए.
सवाल: चुनाव लड़ने आप हैदराबाद से भोपाल आ गए, चुनाव के लिए जरुरी प्रस्तावक हैं आपके पास?
जवाब: हैदराबाद का रहने वाला हूं, तेलंगाना से मध्य प्रदेश राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए आए हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं. प्रस्तावकों से बात चल रही है. फर्स्ट नॉमिनेशन डाल रहे हैं. कोशिश कर रहे हैं कि प्रस्तावक तैयार हो जाएं. ये तो वैसे भी सीक्रेट होता है, कोई वोट डालते हैं तो बताते नहीं हैं ऐसे ही सीक्रेट ही होते हैं सिग्नेचर. मैं बात कर रहा हूं पार्टियों के विधायकों से.
सवाल: आप कह रहे हैं विधायकों से बात चल रही है, आपको कोई समर्थन क्यों दे. ये भी बताइए?
जवाब: इस देश को स्वतंत्र हुए इतने साल हो गए. कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही उसके बाद बीजेपी सत्ता में आ गई. लेकिन क्या आम जनता की समस्याएं खत्म हो पाईं. इसके लिए मैने पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की. सिलेक्शन और इलेक्शन में पूरा राजनीतिक सिस्टम कंट्रोल है. गरीब आदमी की कहीं सुनवाई नहीं है. मैं उनकी आवाज बनकर ये चुनाव लड़ रहा हूं.
सवाल: अब तक कहां-कहां और कितने चुनाव लड़ चुके हैं आप?
जवाब: मैं भारतीय नागरिक हूं. देश के किसी भी राज्य से चुनाव लड़ सकता हूं. तेलंगाना में 5 बार उन्होंने सांसद के लिए चुनाव लड़ा. 8 बार विधायक के लिए और 6 बार एमएलसी के लिए चुनाव लड़ चुका हूं.
सवाल: अधिकतम कितने वोट किस चुनाव में आपको मिल पाए?
जवाब: कांते कहते हैं,ये तो मुझे याद नहीं है कि मुझे हाइएस्ट वोट कितने मिले थे.
सवाल: किन-किन राज्यों में चुनाव लड़ने जा चके हैं?
जवाब: जम्मू-कश्मीर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र चुनाव लड़ने गया. मुंबई से नामांकन दाखिल किया. इसके अलावा 10 से 12 स्टेट से नामांकन दाखिल कर चुका हूं. उपराष्ट्रपति के लिए भी नामांकन भरा था.
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सवाल: मध्यप्रदेश से क्या उम्मीद है?
जवाब: मुझे विधायकों ने कहा है कि हम मदद करेंगे. इधर फर्स्ट सेट तो डाल रहे हैं. कोशिश करता हूं. 10 सिग्नेचर मिल गया तो खड़ा रहूंगा. सोमवार को अंतिम तारीख है तब तक कोशिश करते रहेंगे.