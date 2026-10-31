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19 चुनाव में जीरो पर आउट, मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव लड़ने हैदराबाद से पहुंचे कांते सैयाना

मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव लड़ने हैदराबाद से पहुंचे कांते सैयाना ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में तेलंगाना के एक उम्मीदवार कांते सैयाना के बड़े चर्चे हैं. अब तक 5 बार लोकसभा और 8 बार विधानसभा और 6 दफा एमएलसी का चुनाव लड़ चुके कांते सैयाना को आप चुनाव मैदान का एक ऐसा खिलाड़ी कह सकते हैं जो जीत हार की फिक्र किए बिना पूरी ईमानदारी से चुनाव लड़ते रहे हैं.

इस बार तेलंगाना से मध्य प्रदेश राज्यसभा का चुनाव लड़ने चले आए. हांलाकि अभी तो नामांकन के लिए कांते सैयाना के सामने प्रस्तावक के भी लाले हैं. ईटीवी भारत ने इस जुनूनी उम्मीदवार से बात की. सवालों के दिलचस्प जवाब सुनिए.